Происшествия

Областная газетаОбластная газетаВ ДТП с автобусом в Казахстане погибли восемь человек

В Казахстане в результате ДТП с автобусом погибли восемь человек. Ещё 21 пассажир получил травмы. Как сообщает комитет по чрезвычайным ситуациям республики, автобус с пассажирами в салоне перевернулся во вторник, 3 декабря, на трассе Кызылорда - Кумколь в Кызылординской области.
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Число погибших в ДТП с автобусом в Казахстане увеличилось до восьми

РБК00:25

Число жертв ДТП в Казахстане возросло до восьми

Известия00:01

Число погибших в ДТП c автобусом в Казахстане увеличилось до восьми человек

Интерфакс00:06

Число погибших в ДТП с автобусом в Казахстане увеличилось до восьми

ТАСС00:12

В ДТП с автобусом в Казахстане погибли шесть человек

Российская газетавчера в 22:51

Число погибших при ДТП в Казахстане увеличилось до семи

RT на русскомвчера в 23:28

Шесть пострадавших в ДТП в Казахстане находятся в тяжелом состоянии

РИА Новости00:43
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Общество

Глава ВС рассказал, сколько дел рассмотрели в упрощенном порядке

Небольшое число дел рассмотренных СОЮ в упрощенном порядке Лебедев объяснил тем, что законодатель не согласился с инициативой ВС о расширении упрощенного производства по гражданским и административным делам.
Право.ру 02:50
Политика

На Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений

Piter.tv 01 декабря в 23:42
Армия и оружие

На Украине подсчитали убитых в Донбассе противников

«В случае угрозы жизни и здоровью, попыток захвата территорий или проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп украинские военнослужащие дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику», — говорится в сообщении.
Lenta.ru вчера в 01:30
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Футбол

Месси получил «Золотой мяч» в рекордный шестой раз

Аргентинец получил «Золотой мяч» в рекордный шестой раз (до этого Месси получал награду в 2009–2012 годах, а также в 2015 году).
Коммерсантъ вчера в 15:32
Экономика

Пакистан вернет России $93,5 млн долга бывшего СССР

Россия и Пакистан подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств, сообщает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
РИА Новости вчера в 10:48
Технологии

Президент Qualcomm предсказал скорое исчезновение смартфонов

С прогрессивным развитием технологии 5G изменятся и современные смартфоны, но Кристиано Амон, президент компании Qualcomm, утверждает, что связь нового поколения разработки сделает гаджеты ненужными уже всего через несколько лет.
Planet Today вчера в 13:16
Общество

Путин дал трудинспекторам право взыскивать долги по зарплате без суда

В соответствии с поправками, текст которых размещен на официальном интернет-портале правовой информации, государственный инспектор труда сможет обращаться в службу судебных приставов из-за непогашенных долгов по зарплате, не дожидаясь решения суда.
РБК вчера в 07:40
Космос

Ракету с «Прогресс МС-13» установили на стартовом столе Байконура

Ракету "Союз-2.1а" с грузовым космическим кораблем установили на стартовом столе космодрома Байконур, сообщили во вторник в Роскосмосе.
РИА Новости 01:24
Происшествия

В Белгородской области перевернулся пассажирский автобус

В Белгородской области в районе села Архангельское перевернулся рейсовый пассажирский автобус, сообщается на сайте УМВД по региону.
РБК 02:51
Политика

Эрдоган назвал неизбежным обновление НАТО

Ранее Эрдоган назвал неприемлемыми слова президента Франции Эммануэля Макрона о коме, в которой якобы находится военный блок.
REGNUM 02:08
Авто

Geely привезет новый кроссовер Geely Coolray в Россию

Новый компактный кроссовер Geely SX11, известный в Китае как Geely Binyue, приедет в Россию под новым названием – Coolray.
Автоновости дня вчера в 03:19
Происшествия

СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

ТАСС 01:06
Футбол

ЦСКА — Арсенал (Тула) 0:1

Футболисты московского ЦСКА на своем поле встречались в рамках 18-го тура чемпионата России по футболу с тульским "Арсеналом".
Вести.Ru вчера в 13:22
Политика

Стали известны сроки закладки российских аналогов «Мистралей»

Два универсальных корабля-дока заложат в 2020 году в Керчи. Эти корабли - аналоги французских "Мистралей".
Российская газета 02:44
Армия и оружие

Минобороны опровергло данные о бомбардировке лагеря беженцев в Сирии

Накануне газета The New York Times сообщила, что российский истребитель 16 августа якобы атаковал лагерь для беженцев на северо-западе Сирии.
Говорит Москва вчера в 09:57
Шоу-бизнес

Скандально известная Диана Шурыгина развелась с мужем

Диана Шурыгина, ставшая известной всей стране после серии скандальных телешоу, развелась с мужем.
Аргументы недели вчера в 07:49
Шоу-бизнес

Нарусова объяснила, почему Собчак живет отдельно от Богомолова

Нарусова пояснила, почему ее дочь не живет вместе со своим супругом Константином Богомоловым.
Газета.Ru вчера в 09:00
Общество

Глава «Аэрофлота» обвинил 17 аэропортов в резком подорожании услуг

Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев сообщил о резком подорожании аэропортовых услуг, которые не попадают под регулирование Федеральной антимонопольной службой (ФАС).
РБК 01:00
Технологии

Роскачество назвало лучшие мобильные приложения для заказа такси

Роскачество проверило качество 40 наиболее популярных мобильных приложений для заказа такси в российском сегменте магазинов App Store и Google Play, рекомендовав к использованию 22 приложения, говорится в сообщении организации.
РИА Новости 00:13
Происшествия

СК завершил расследование крушения SSJ100 в «Шереметьево»

Ведомости 00:50
Общество

В России резко выросло число ДТП с такси

Число аварий с участием такси в России за 10 месяцев 2019 года выросло на 60 процентов — до 2,7 тысячи случаев.
Lenta.ru 02:10
Хоккей

Билялов, Лехтонен и Яшкин признаны лучшими игроками ноября в КХЛ

Лучшим защитником ноября признан Микко Лехтонен ("Йокерит", Хельсинки), который провел девять матчей, в которых "Йокерит" одержал пять побед, и набрал пять очков (три шайбы + две результативные передачи) при показателе полезности +6. Лехтонен нанес 43 броска, выполнил шесть силовых приемов и заблокировал пять бросков.
ТАСС Спорт 02:53
Общество

Операторы попросили внести изменения в закон «о суверенном Рунете»

Представитель ДЦОА отказался комментировать, существует ли в принципе возможность использовать данные, которые анализируются в рамках закона «о суверенном Рунете», в коммерческих целях.
РБК вчера в 23:00
Здоровье

Специалист назвал закон о запрете ВИЧ-диссидентства неэффективным

Программный руководитель общественного фонда борьбы со СПИДом «Шаги» Кирилл Барский предположил, что предложенный Минздравом законопроект о запрете ВИЧ-диссидентства имеет слишком размытые формулировки и не будет эффективно работать, пишет АСИ.
Собеседник вчера в 10:11
Общество

Россия и Китай запустили «Силу Сибири»

Газопровод запустили на высшем уровне Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по телемосту торжественно запустили газопровод "Сила Сибири".
Lenta.ru вчера в 06:48
Политика

«Ведомости» узнали о планах допустить больше партий к выборам-2021

К выборам в Госдуму 2021 года могут допустить больше малых партий, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.
Интерфакс 02:26
Общество

Роскомнадзор объяснил блокировку фотобанка Shutterstock

Доступ к страницам сайта одного из крупнейших в мире фотобанка Shutterstock блокируется за материалы с оскорблением госсимволов РФ и способами самоубийства, сообщил журналистам пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.
РИА Новости 02:14
Экономика

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы.
REGNUM вчера в 15:58
Происшествия

В Татарстане злоумышленник зарезал свою бывшую жену и двухлетнего сына

Злоумышленник в городе Менделеевске в Татарстане зарезал свою семью, среди его жертв - бывшая жена и двухлетний сын, кроме того он ранил пасынка.
ТАСС 00:28
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