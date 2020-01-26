Происшествия

Вести.RuВести.RuВ ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 15 человек

Пятнадцать человек пострадали в результате столкновения автобуса с двумя автомобилями в Пермском крае. Все пострадавшие госпитализированы.
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В минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом

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В Пермском крае после крупного ДТП в больнице находятся шесть человек

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Ространснадзор проверит перевозчика после ДТП в Пермском крае, где пострадали 15 человек

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«Водителя зажало в кабине». В массовой аварии в Прикамье пострадали 15 человек

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В Прикамье на федеральной трассе столкнулись рейсовый автобус и 2 автомобиля: пострадало 15 человек

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Предварительно, ДТП в Нытвенском районе произошло по вине водителя автобуса

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СКР начал проверку в связи с аварией, в которой пострадали 15 человек

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Сатановский заявил, что Запад оказался в тупике после выступления Путина в Израиле

Инициатива президента РФ Владимира Путина провести саммит стран-победительниц поставила Запад в непростое положение, считает политолог Евгений Сатановский.
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Общество

Найдена связь между отказом россиян от майонеза и сменой правительства

Последним объясняется рост недовольства и увеличение протестной активности россиян, одним из инструментов борьбы с которыми стала смена правительства, считает корреспондент Helsingin Sanomat Юсси Ниемеляйнен (Jussi Niemeläinen).
Lenta.ru 03:57
Армия и оружие

Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере

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Общество

В Китае рассказали об инкубационном периоде нового коронавируса

Инкубационный период нового типа коронавируса может составлять от 1 до 14 дней, заявил на пресс-конференции в воскресенье глава Государственного комитета по делам здравоохранения Китая Ма Сяовэй.
РИА Новости 04:30
Единоборства

Сайборг победила Бадд и стала чемпионкой Bellator

В главном событии вечера встретились бывшая чемпионка UFC канадка Крис Сайборг Жустину и действующая чемпионка Bellator в женском полулёгком весе бразильянка Джулия Бадд.
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Политика

В России отреагировали на слова Кравчука о возврате Донбасса

В России отреагировали на слова первого президента Украины Леонида Кравчука о возврате Донбасса под контроль Киева.
Lenta.ru вчера в 18:27
Здоровье

В Иркутске госпитализированы студенты с подозрением на коронавирус

В Иркутске госпитализированы пятеро студентов-китайцев с подозрением на коронавирус.
ТВ Центр вчера в 05:25
Происшествия

В Бразилии из-за ливней погибли 30 человек

Тридцать человек погибли в Бразилии в результате сильных ливней, обрушившихся на восточный штат Минас-Жейрас, сообщает портал G1 со ссылкой на местное управление гражданской обороны.
РИА Новости 02:16
Кино

Прототип «Волка с Уолл-стрит» подал в суд на создателей фильма

Экс-брокер Джон Белфорт подал в суд на компанию Red Granite Pictures, спродюсировавшую фильм "Волк с Уолл-стрит" по его мемуарам.
РИА Новости вчера в 02:13
Общество

Новый Boeing 777X совершил первый испытательный полет

Новый широкофюзеляжный самолет Boeing 777X совершил первый испытательный полет, следует из трансляции на сайте американской компании.
РБК вчера в 15:17
Политика

Госдума приняла законопроект о поправке в Конституцию

Первое чтение в Госдуме прошел президентский законопроект о поправке в Конституцию России.
Вести.Ru 23 января в 04:12
Шоу-бизнес

Михаил Боярский без шляпы и очков выглядит другим человеком

Михаил Сергеевич запечатлён в домашнем виде и без фирменных шляпы и очков.
7Дней.ру вчера в 03:00
Происшествия

СКР прекратил уголовное дело против экс-главы «Роснано» Меламеда

Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное дело против бывшего гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда и экс-финансового директора компании Святослава Понурова за истечением сроков давности «по нереабилитирующим основаниям», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 04:05
Энергетика

Газпром вдвое переплатил Украине за транзит газа — Оржель

Газпром заплатил за транспортировку вдвое большего объёма газа через территорию Украины, чем реально прокачал, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель 24 января на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 24 января в 14:07
Фигурное катание

Впервые за 14 лет фигуристы из России выиграли все золото ЧЕ

Российские спортсмены завоевали золотые медали во всех четырех видах на чемпионате Европы по фигурному катанию - 2020, сообщает Sport24.
Газета.Ru вчера в 17:05
Общество

Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала

Телеведущая и модель Алена Водонаева заявила в эфире НТВ, что не собирается менять точку зрения по вопросу материнского капитала, назвав часть потенциальных получателей выплат "пьющими" и "маргиналами".
РИА Новости вчера в 20:35
Политика

Глава МИД Австрии рассказал о важности России для Европы

В интервью газете Wiener Zeitung, опубликованном 25 января, министр отметил, что Вена хочет хороших отношений и с трансатлантическими партнерами, и с Россией.
Известия вчера в 19:52
Политика

AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины

Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.
РИА Новости 02:15
Наука

Ученые допустили возможность заражения раком

Выводы канадских ученых основаны на трех факторах: в ходе исследований они установили, что микробиом больных раком, диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями отличается от микробиома здоровых людей.
Известия вчера в 20:48
Армия и оружие

Американские боевые вертолёты «Апач» замечены в районе российского военного патрулирования

Несколько часов назад в районе населённого пункта Тель Хамис были замечены американские боевые вертолёты AH-64 Apache, двигавшиеся со стороны трассы М4, которая регулярно патрулируется российскими военными, и где произошли последние инциденты между российскими и американскими военными.
Avia.pro 23 января в 23:34
Здоровье

Врач раскрыла опасность блюд из сырого мяса и соленой рыбы

Врач-паразитолог Елена Чернышева раскрыла россиянам опасность блюд из непрожаренного или сырого мяса, а также соленой рыбы.
Вечерний курьер 03:17
Политика

Адвокаты начали защищать Трампа на процессе по импичменту

Адвокаты президента США Дональда Трампа начали представление позиции защиты на процессе по импичменту в сенате, сообщило РИА Новости.
Радио Sputnik вчера в 11:20
Экономика

Bloomberg предсказал рост акций компаний на фоне смены кабмина

Акции нескольких компаний могут вырасти на рынке на фоне смены состава правительства и реализации им социальных мер.
Известия 24 января в 07:44
Политика

Лукашенко заявил о переговорах с США по поставкам нефти

Белоруссия ведет переговоры о поставках нефти с США, Саудовской Аравией и ОАЭ.
Известия 24 января в 20:06
Космос

Китайский зонд передал на Землю новые снимки обратной стороны Луны

Созданные в Китае посадочный модуль "Чанъэ-4" и луноход "Юйту-2" работают на обратной стороне Луны уже год с небольшим.
Planet Today 23 января в 07:12
Общество

В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке

РИА Новости вчера в 18:12
Армия и оружие

В Минобороны РФ дали оценку отношениям военных России и США в Сирии

В Минобороны РФ отметили, что между российскими и американскими военными в Сирии налажены эффективные каналы взаимодействия по согласованию действий в целях устранения каких-либо конфликтных ситуаций.
REGNUM вчера в 09:47
Общество

Астролог рассказал, что ждет каждый знак в Китайском новом году

Астролог Николас Оджула рассказал, что ждет каждый знак в Китайскому новом году, который отмечают в ночь на 25 января, сообщает Daily Mail.
РИА Новости 24 января в 13:42
Происшествия

600 рыбаков-любителей оказались на льдине у Сахалина

В районе мыса Свободный в заливе Мордвинова на юге Сахалина около шестисот рыбаков остались отрезанными от берега, после того как по льду прошла трещина.
Российская газета вчера в 22:16
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