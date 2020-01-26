Пятнадцать человек пострадали в результате столкновения автобуса с двумя автомобилями в Пермском крае. Все пострадавшие госпитализированы.

В ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 15 человек

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