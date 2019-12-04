Происшествия
РБКВ ДТП с автобусом в Саратове пострадали 15 человек
Число пострадавших предварительно оценили в 11 человек. «На месте работают сотрудники ГИБДД города Саратова, все обстоятельства выясняются», — добавил представитель главка. В пресс-службе саратовского областного управления ГИБДД РБК уточнили, что в результате ДТП пострадали 15 человек.
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На Орджоникидзе 20 человек пострадали в ДТП с автобусом. В СУ СК начали проверку
Четвертая Власть06:43
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Происшествия
Одна из пострадавших при пожаре в колледже Одессы скончалась
В больнице скончалась преподаватель Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, пострадавшая при пожаре в учебном учреждении.
Армия и оружие
Военные корабли РФ назвали лёгкой добычей в дальних походах
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Авто
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Под капотом у Sonata N-Line находится 2,5-литровая "турбочетверка", выдающая до 294 л.с. и 310 Нм крутящего момента в паре с восьмидиапазонным "роботом" с двумя сцеплениями.
Наука
Студент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике
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Биатлон
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На этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде сегодня, 4 декабря, состоится мужская индивидуальная гонка.
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Ученые выяснили, какая часть женской груди привлекает больше внимания
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В Татарстане ищут пропавших при пожаре на нефтеперекачивающей станции
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Экономика
«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»
Переговоры между «Росатомом» и Шишкаревым начались уже после того, как бизнесмен объявил о своем намерении принять участие в аукционе за «Трансконтейнер», а госкорпорация получила статус единого инфраструктурного оператора по развитию Северного морского пути (СМП), рассказывает один из собеседников РБК, — это были «два параллельных процесса».
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Религия
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Цена смартфона Samsung Galaxy Fold 2 окажется на уровне $1000
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Новый концепт-арт «Мстителей: Финал» показал армию гигантских насекомых Человека-муравья в битве с Таносом
Портал Comic Book обнародовал серию концепт-артов к «Финалу», которые показывают культовую сцену битвы со злодеем Таносом.