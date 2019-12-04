Число пострадавших в ДТП с автобусом в Саратове увеличилось до 15 человек, ранее сообщалось об 11 пострадавших, сообщили журналистам в пресс-службе ГИБДД области. "В результате ДТП 15 человек получили травмы", - уточнили в пресс-службе.

с чего всё началось

Число пострадавших предварительно оценили в 11 человек. «На месте работают сотрудники ГИБДД города Саратова, все обстоятельства выясняются», — добавил представитель главка. В пресс-службе саратовского областного управления ГИБДД РБК уточнили, что в результате ДТП пострадали 15 человек.

В ДТП с автобусом в Саратове пострадали 15 человек

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