Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ ДТП с автобусом в Воронежской области пострадали 14 человек

Междугородный автобус марки MAN с украинскими номерами ехал по трассе М-4 "Дон" в южном направлении и перевернулся в 12:30 на 763-м километре близ города Богучара. По данным полиции, 59-летний водитель не справился с управлением: в Воронежской области идет обильный снегопад.
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Выросло число пострадавших в ДТП с автобусом под Воронежем

Lenta.ru08:15

13 пострадавших: автобус с украинцами перевернулся под Воронежем

Газета.Ru09:40

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Воронежем увеличилось до 18

ТАСС11:33

В Воронежской области завели дело после ДТП с украинским автобусом

Российская газета09:53

Появилось видео с перевернувшимся в Воронежской области автобусом

РБК11:06

Украинцы пострадали при ДТП с автобусом под Воронежем

Известия05:49

Опубликовано видео с места ДТП с автобусом под Воронежем

РИА Новости08:48
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Религия

4 декабря Церковь отметит Введение во храм Пресвятой Богородицы

В среду 4 декабря 2019 года Православная Церковь отметит один из великих двунадесятых праздников – Введение во храм Пресвятой Богородицы.
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Шоу-бизнес

13-летняя дочь Джоли и Питта официально стала Джоном

Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Брэда Питта — 13-летняя Шайло — официально стала Джоном.
Пятый канал 07:31
Общество

США арестовали россиянина за попытку обойти санкции

Сотрудник российской компании KS Engineering Олег Никитин был арестован в США по обвинению в попытке обойти санкции на поставку энергооборудования.
Lenta.ru 11:11
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В Кремле отреагировали на слова Зеленского о Крыме

По словам Пескова, даже если Зеленский и поднимет этот вопрос на встрече Нормандской четвёрки, то Путин «безусловно даст ответы на все существующие вопросы», сообщает RT.
Янтарный Край вчера в 05:52
Политика

СБ Украины объявила Цемаха в розыск

Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего командира одного из подразделений "противовоздушной обороны" самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:59
Политика

Франция заявила о готовности ЕС ответить на пошлины США

Французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр заявил, что Евросоюз готов дать «сильный ответ» на введение пошлин со стороны США, сообщает RT.
Аргументы и Факты 04:56
Общество

ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права

ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
РИА Новости 04:28
Гаджеты

Флагманскую видеокарту AMD Radeon продают с большой скидкой

Ferra 10:56
Общество

Госдума приняла закон о переходе на электронные трудовые книжки

Госдума в третьем чтении одобрила законопроект о переходе на электронные трудовые книжки с 2021 года.
Коммерсантъ 06:36
Политика

Макрон предложил разработать новый ДРСМД с участием Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Лондоне отметил, что Европа должна участвовать в создании нового договора о стратегических ядерных вооружениях, передает ТАСС.
BFM.ru 10:09
Политика

Венгрия попросила Россию помочь в защите прав нацменьшинств на Украине

РИА Новости 06:51
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 2 декабря, запустили в режиме телемоста газопровод «Сила Сибири».
Известия вчера в 07:21
Технологии

Экран смартфона оказался лидером по содержанию опасных бактерий

Экран смартфона может быть рассадником опасных инфекций, и с этой точки зрения он представляет большую опасность, чем, например, поручни в общественном транспорте и ручки магазинных тележек.
Вести.Ru вчера в 09:31
Экономика

В России снова подорожали гречка и пшено

Оптовые цены на гречневую крупу в РФ после некоторого падения на минувшей неделе вновь пошли вверх, следует из данных компании "ПроЗерно", с которыми ознакомился "Интерфакс".
Интерфакс 10:13
Финансы

Доллар и евро увеличиваются в цене

Сегодня стоимость американского доллара увеличилась на 33 копейки и составила 64,4 рубля.
ГЛАС.RU 09:14
Шоу-бизнес

Исполнилась мечта: Таисия Повалий впервые стала бабушкой

Летом этого года стало известно, что в их семье грядет пополнение. Сама Таисия не скрывала, что давно готова стать бабушкой.
Телепрограмма 10:32
Происшествия

Фанаты «Зенита» поддержали арестованных болельщиков «Спартака»

RT на русском 11:03
Происшествия

СК выясняет обстоятельства нападения на полицейского в Мытищах

Следователи выясняют обстоятельства нападения 26-летнего жителя подмосковных Мытищ на полицейского, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Подмосковью Ольга Врадий.
РИА Новости 07:47
Спорт

Португальцы стали трёхкратными чемпионами мира по пляжному футболу

Бронзовым призёром ЧМ по пляжному футболу в Парагвае стала сборная России, в поединке за третье место обыграв соперников из Японии.
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Экономика

«Росатом» станет совладельцем группы «Дело» Шишкарева

Госкорпорация «Росатом» станет совладельцем группы бизнесмена Сергея Шишкарева «Дело», недавно участвовавшей в торгах по «Трансконтейнеру».
Коммерсантъ вчера в 20:28
Кино

Создатели «Аватара 2» поделились фото со съемок

Съемочная картина этого года фантастического фильма "Аватар 2" полностью завершена, такое сообщение было размещено на официальном канале проекта в соцсети Twitter.
Evo-rus.com 01 декабря в 03:48
Политика

ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»

Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.
РБК вчера в 17:04
Экономика

Saxo Bank представил прогноз на 2020 год

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Известия 05:04
Транспорт

По просьбам биробиджанцев в рейс выпустили еще один автобус на 80 мест

В Биробиджане на маршрут №3 выпустили автобус вместимость до 80 человек.
КП - Хабаровск 30 ноября в 04:50
Шоу-бизнес

Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни

Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Lenta.ru 01 декабря в 12:51
Экономика

Верховный суд поддержал компанию Гинера в споре с «Росгосстрахом»

Судебная коллегия Верховного суда отменила решение суда по интеллектуальным правам, который постановил направить спор о 151 млрд руб. за использование товарных знаков «Росгосстраха» на новое рассмотрение.
Ведомости 07:55
Политика

В Госдепе заявили, что США не считают Россию спонсором терроризма

Госдепартамент США не считает, что Россия является государством-спонсором терроризма и должна быть включена в соответствующий список, заявил заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл.
РИА Новости 11:55
Шоу-бизнес

Ольга Бузова на сцене перепутала фамилию Льва Лещенко

Получившая пару статуэток на музыкальной премии певица попала в неловкую ситуацию, когда оказалась на сцене после народного артиста РСФСР Льва Лещенко.
Волга-Медиа 05:12
Шоу-бизнес

Мать Ксении Собчак рассказала, почему дочь живет с мужем раздельно

Как говорит Людмила Нарусова, ее зятю попросту не хватило места в таунхаусе, который Ксения Собчак купила незадолго до рождения своего сына Платона, - сообщает "Пятый канал".
Новые Известия 10:34
Футбол

Месси получил шестой «Золотой мяч»

Полузащитник сборной Аргентины и испанской «Барселоны» Лионель Месси в шестой раз получил приз лучшему футболисту года по версии France Football - «Золотой мяч».
Ридус вчера в 15:43
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