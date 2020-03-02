Во Владимирской области в результате ДТП на трассе М-7 один человек погиб и 16 пострадали. Столкнулись пассажирский микроавтобус и фура, передает корреспондент УтроNews. «По последним данным, пострадали 16 человек: 15 пассажиров и один водитель», — сообщили в УМВД по области.

В ДТП с микроавтобусом и фурой под Владимиром пострадали 16 человек

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