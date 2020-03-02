Происшествия

УтроNewsУтроNewsВ ДТП с микроавтобусом и фурой под Владимиром пострадали 16 человек

Во Владимирской области в результате ДТП на трассе М-7 один человек погиб и 16 пострадали. Столкнулись пассажирский микроавтобус и фура, передает корреспондент УтроNews. «По последним данным, пострадали 16 человек: 15 пассажиров и один водитель», — сообщили в УМВД по области.
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У водителя попавшего в ДТП в Гороховце микроавтобуса не было лицензии на перевозку

ТАСС04:50

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Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом под Владимиром увеличилось до 16

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Интерфаксвчера в 22:58

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РБКвчера в 23:51

Один человек погиб и 16 пострадали в ДТП с участием маршрутки во Владимирской области

RT на русском03:45
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"Силовые машины" Алексея Мордашова решили продать свою 35-процентную долю в "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, совместное предприятие с Siemens) основному владельцу - германской Siemens.
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Политика

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Встреча российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится 5 марта в Москве, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 04:47
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Гидрометцентр сообщил об аномальных температурах в марте

Метеорологи отметили, что на всей территории страны стоит ожидать температуры выше нормы.
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Опубликована свежая информация о китайском коронавирусе

Опубликована свежая информация о китайском коронавирусе.
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Авианосец США вошел в Средиземное море

В Средиземное море вошла авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower, пишет «Интерфакс».
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Зидан рассказал, за счет чего «Реал» обыграл «Барселону»

Спорт день за днем 00:39
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Первое заражение коронавирусом в Москве подтвердили в Роспотребнадзоре

Роспотребнадзор подтвердил первый случай заражения коронавирусом в Москве. Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии.
Lenta.ru вчера в 11:26
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Сеть магазинов «Красный куб» закрывается

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Гончарук заявил, что не писал заявлений об отставке

Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что не писал заявлений об отставке, однако не исключает консультаций с президентом Владимиром Зеленским и Верховной радой по этому поводу.
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У летевшего транзитом через Москву пассажира выявили коронавирус

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Расширен список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

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Суд оштрафовал водителя из Приморского края за то, что тот отказал в бесплатном проезде и вытолкнул 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны из автобуса.
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Общество

В МИД Украины подтвердили задержание в Греции экс-командира «Айдара»

Бывшего командира националистического батальона «Айдар» Сергея Мельничука задержали в Греции, подтвердил глава департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
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«При формировании ключевых показателей нужно тщательно проанализировать все риски, как прежние, которые были связаны с санкциями, так и возможные новые из-за реакции мировой экономики из-за коронавируса, предусмотреть все меры, чтобы сгладить их влияние и выполнить стоящие перед нами задачи», — цитирует издание его слова.
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Прошло уже три года с тех пор, как зрители попрощались с Росомахой в исполнении Хью Джекмана, — австралийский актер воплощал этого супергероя в кино на протяжении без малого 20 лет.
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СК РФ возбудил дело против сотрудников полиции и прокуратуры Украины

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудников украинских правоохранительных органов по ч. 2 ст. 299 УК РФ (незаконное привлечение заведомо невиновных к уголовной ответственности).
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На Филиппинах вооруженный мужчина захватил заложников в ТЦ

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