Происшествия
УтроNewsВ ДТП с микроавтобусом и фурой под Владимиром пострадали 16 человек
Во Владимирской области в результате ДТП на трассе М-7 один человек погиб и 16 пострадали. Столкнулись пассажирский микроавтобус и фура, передает корреспондент УтроNews. «По последним данным, пострадали 16 человек: 15 пассажиров и один водитель», — сообщили в УМВД по области.
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Экономика
Российские банки резко сократили выдачу кредитных карт
Выдача кредитных карт в январе 2020 года снизилась на 21,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Авто
В Петербурге упали продажи автомобилей
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Санкт-Петербурге по итогам января 2020 года сократились на 2% до 8 466 единиц.
Армия и оружие
Россия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии
Россия не может гарантировать безопасность полетов военной авиации Турции в Сирии после закрытия Дамаском воздушного пространства над провинцией Идлиб, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев.
Экономика
Владельцы УГМК контролируют производство золота на $367 млн
Совладельцы УГМК занимают пятое место с долей производства золота на 367 млн долларов.
Общество
В России зафиксировали рост числа случаев афер с недвижимостью
Число выявленных попыток мошенничества при совершении сделок с недвижимостью выросло в несколько раз за последние годы, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты.
Биатлон
МОК представил суду документы с поддельными подписями Родченкова
Международный олимпийский комитет (МОК) представил документы с поддельными подписями на слушании Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой.
Общество
Иранский чиновник умер от коронавируса
Согласно официальной статистике, от коронавируса в Иране скончались более 30 человек, около 400 заразились.
Армия и оружие
Путин обозначил цель создания гиперзвукового оружия
Гиперзвуковое оружие РФ позволяет сохранять стратегический баланс и стабильность в мире, заявил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".
Общество
«Ъ»: «Силовые машины» намерены выйти из СП с Siemens
"Силовые машины" Алексея Мордашова решили продать свою 35-процентную долю в "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, совместное предприятие с Siemens) основному владельцу - германской Siemens.
Политика
Кремль анонсировал переговоры Путина и Эрдогана в Москве
Встреча российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится 5 марта в Москве, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Здоровье
В московских школах ввели жесткие меры из-за коронавируса
Департамент образования и науки Москвы на фоне новостей о распространении коронавируса выпустил приказ о мерах профилактики гриппа и ОРВИ.
Общество
Гидрометцентр сообщил об аномальных температурах в марте
Метеорологи отметили, что на всей территории страны стоит ожидать температуры выше нормы.
Здоровье
Опубликована свежая информация о китайском коронавирусе
Опубликована свежая информация о китайском коронавирусе.
Футбол
Водитель автобуса «Рубина» перепутал стадионы в Нижнем Новгороде
Армия и оружие
Авианосец США вошел в Средиземное море
В Средиземное море вошла авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower, пишет «Интерфакс».
Футбол
Зидан рассказал, за счет чего «Реал» обыграл «Барселону»
Общество
Первое заражение коронавирусом в Москве подтвердили в Роспотребнадзоре
Роспотребнадзор подтвердил первый случай заражения коронавирусом в Москве. Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии.
Общество
Сеть магазинов «Красный куб» закрывается
Политика
Гончарук заявил, что не писал заявлений об отставке
Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что не писал заявлений об отставке, однако не исключает консультаций с президентом Владимиром Зеленским и Верховной радой по этому поводу.
Авто
Расширен список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь
Происшествия
В Приморье суд оштрафовал водителя автобуса за отказ везти ветерана
Суд оштрафовал водителя из Приморского края за то, что тот отказал в бесплатном проезде и вытолкнул 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны из автобуса.
Общество
В МИД Украины подтвердили задержание в Греции экс-командира «Айдара»
Бывшего командира националистического батальона «Айдар» Сергея Мельничука задержали в Греции, подтвердил глава департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
Общество
Путин может поручить возобновить расследование убийства Листьева
Президент России Владимир Путин пока не давал поручений о возобновлении расследования убийства журналиста Владислава Листьева, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Общество
Мишустин поручил учесть коронавирус при подготовке бюджета
«При формировании ключевых показателей нужно тщательно проанализировать все риски, как прежние, которые были связаны с санкциями, так и возможные новые из-за реакции мировой экономики из-за коронавируса, предусмотреть все меры, чтобы сгладить их влияние и выполнить стоящие перед нами задачи», — цитирует издание его слова.
Происшествия
В Краснодаре на Масленице отравились более 20 детей
В воскресенье, 1 марта, в Краснодаре были госпитализированы 22 человека, принимавшие участие в праздновании Масленицы, сообщило управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
Шоу-бизнес
Прилучный и Муцениеце проводят время вместе после объявления о разводе
Российские актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце после публичного заявления о разводе продолжают проводить время вместе.
Кино
Фанаты Marvel отреагировали на слухи о том, что Генри Кавилл сыграет Росомаху
Прошло уже три года с тех пор, как зрители попрощались с Росомахой в исполнении Хью Джекмана, — австралийский актер воплощал этого супергероя в кино на протяжении без малого 20 лет.
Происшествия
СК РФ возбудил дело против сотрудников полиции и прокуратуры Украины
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудников украинских правоохранительных органов по ч. 2 ст. 299 УК РФ (незаконное привлечение заведомо невиновных к уголовной ответственности).