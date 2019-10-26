Происшествия
ИзвестияВ ДТП в Кировской области погибли четыре человека
В Нолинском районе Кировской области микроавтобус Ford столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба областной ГИБДД. По данным СК, в результате аварии погибли четыре человека, еще 13 человек получили травмы различной степени тяжести.
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