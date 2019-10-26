Происшествия

ИзвестияИзвестияВ ДТП в Кировской области погибли четыре человека

В Нолинском районе Кировской области микроавтобус Ford столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба областной ГИБДД. По данным СК, в результате аварии погибли четыре человека, еще 13 человек получили травмы различной степени тяжести.
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Власти Кировской области окажут помощь с похоронами погибших в ДТП с микроавтобусом

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Новый вариант11:36

Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Кировом

РБК12:16
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Происшествия

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Появилась информация, будто бы на днях компания Apple может представить AirPods Pro.
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Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
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