В Нолинском районе Кировской области микроавтобус Ford столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба областной ГИБДД. По данным СК, в результате аварии погибли четыре человека, еще 13 человек получили травмы различной степени тяжести.

В ДТП в Кировской области погибли четыре человека

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