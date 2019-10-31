В Москве автомобиль первого замглавы Минздрава Крыма Валентина Савченко попал в ДТП. Один человек погиб, двое пострадали, сообщает РИА Новости. Авария произошла на трассе М-11 29 октября.

В ДТП в Москве погиб чиновник Минздрава Крыма

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