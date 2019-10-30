Происшествия
RT на русскомВ ДТП в Подмосковье погибли пять человек
В результате дорожно-транспортного происшествия в Шаховском районе Московской области погибли пять человек. «Около 17:40 мск на 159-м км трассы М9 «Балтия» столкнулись Kia и грузовой автомобиль, пять человек погибли», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
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Политика
Путин оценил решение Дании разрешить прокладку «Северного потока-2»
На пресс-конференции после встречи с венгерским политиком Путин поприветствовал решение регулятора Дании предоставить право на строительство в ее водах газопровода "Северный поток-2".
Происшествия
Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете
Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.
Политика
Болгария отказалась выдать визу российскому дипломату
Власти Болгарии отказались выдать визу военному атташе в посольстве России в Софии, передает местное агентство "Фокус" со ссылкой на болгарский МИД.
Происшествия
СК возбудил дело о геноциде из-за убийства детей в Ейске в годы ВОВ
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового убийства немецкими нацистами воспитанников детского дома в 1942 году в Ейске.
Экономика
ВЭБ.РФ продаст «Евродон» с дисконтом
Наблюдательный совет ВЭБ.РФ принял решение продать ГК «Евродон», некогда крупнейшего в России производителя индейки, с дисконтом стратегическому инвестору, сообщил ТАСС со ссылкой на главу госкорпорации Игоря Шувалова.
Происшествия
Никакой дедовщины: «Я советовал Шамсутдинову обратиться к психиатру»
Солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, который расстрелял восьмерых сослуживцев в военной части под Читой, нужно было обратиться к психиатру еще год назад, поскольку у него были соответствующие жалобы.
Происшествия
СК предупредил россиян о телефонном мошенничестве
Следственный комитет предупредил об увеличении количества инцидентов, связанных с телефонным мошенничеством на территории России.
Происшествия
СК проверяет видео, на котором в детсаду в Ярославле избивают ребенка
Общество
В очередь за бесплатными колонками «Яндекса» встали сотни человек
Как рассказал «РИА Новости» представитель пресс-службы компании, первые люди стоят в очереди за колонкой с 22:30 вторника, 29 октября.
Политика
США решили обсудить с Россией включение новых видов вооружений в ДСНВ
США намерены начать дискуссии с Россией по включению новых видов вооружений в Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) для его продления.
Экономика
Попавшие под санкции «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам
Почему "Силмаш" пожаловался на Вьетнам в суд в Сингапуре Проблемы с проектом ТЭС "Лонг-Фу-1" во Вьетнаме возникли у "Силовых машин" после того, как в январе 2018 года компания попала в санкционный список Минфина США по обвинению в незаконных поставках газовых турбин в Крым.
Культура
Эмир Кустурица снял клип для группы The Hatters
Режиссер Эмир Кустурица снял новый видеоклип для петербургской группы The Hatters на песню "Все сразу".
Наука
Необработанное красное мясо является наиболее вредным продуктом
Армия и оружие
СМИ узнали об операции 10 российских подлодок в Северной Атлантике
Десять российских подводных лодок проводят операцию в водах Северной Атлантики.
Политика
Facebook заявил о блокировке связанных с Пригожиным аккаунтов
В Facebook и Instagram заблокировали три сети аккаунтов, страниц и групп за вмешательство в дела африканских государств, говорится в заявлении главы отдела кибербезопасности Натаниэля Глейхера.
Кино
Эмилия Кларк посетила вечернюю премьеру фильма «Рождество на двоих»
Вместе с Эмилией Кларк на премьере появился исполнитель главной мужской роли Генри Голдинг, который завоевал любовь зрителей благодаря фильму «Безумно богатые азиаты».
Футбол
«Динамо» – «Шахтер». 30.10.2019. Где смотреть матч онлайн
В среду, 30 октября, в матче 1/8 финала Кубка Украины киевское «Динамо» примет донецкий «Шахтер».
Общество
Обзорный трейлер «Мстителей» от Square Enix
Через пять лет после событий Камала Хан – Мисс Марвел – пытается снова объединить «Мстителей».
Здоровье
Специалисты назвали четыре несуществующих на самом деле заболевания
Врачи назвали продукты, поддерживающие работу сердца Еще одним мнимым заболеванием является тонус матки.
Футбол
«Ахмат» разгромил «Луч» в Кубке России, Глушаков оформил дубль
Грозненский «Ахмат» на домашнем поле обыграл владивостокский футбольные клуб «Луч» со счётом 5:1 в матче 1/8 финала Кубка России.
Политика
Россия и Венгрия заключили договор о социальном обеспечении
Россия и Венгрия заключили договор о социальном обеспечении, а также приняли меморандум о сотрудничестве в области онкологии, передает корреспондент РИА Новости.
Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
Политика
Песков назвал условие для договорённостей с Украиной по газу
Пресс-секретарь президента РФ назвал условие, которое поможет достичь договоренности по газовому вопросу.
Футбол
Слуцкий может возглавить «Монако»
Действующий наставник "Витесса" Леонид Слуцкий, отказавшийся продлить трудовое соглашение с голландским коллективом, может покинуть страну тюльпанов и перебраться в Лигу 1. В среду Metaratings.ru сообщает, что российский специалист планирует трудоустроиться во Франции, где может возглавить тренерский мостик "Монако", за который выступает его бывший подопечный Александр Головин.
Здоровье
Каждая десятая шапка в России может вызвать головную боль или рак кожи
Портал VistaNews.ru со ссылкой на воронежского врача-невролога Дмитрия Разумовского сообщает, что каждая десятая шапка, продающаяся на территории России, несёт в себе опасность.