Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ ДТП в Подмосковье погибли пять человек

В результате дорожно-транспортного происшествия в Шаховском районе Московской области погибли пять человек. «Около 17:40 мск на 159-м км трассы М9 «Балтия» столкнулись Kia и грузовой автомобиль, пять человек погибли», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
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Пять человек погибли в аварии в Подмосковье

Коммерсантъ11:54

Причиной аварии на трассе М-9 в Подмосковье стало нарушение ПДД водителем легковой машины

ТАСС12:06

Пять человек погибли в ДТП в Шаховском районе

Подмосковье Сегодня11:41

В ДТП в Подмосковье погибли пять человек

RT на русском11:26

Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье

РИА Новости11:22

Пять человек погибли в результате столкновения легковушки и фуры в округе Шаховская

РИАМО11:20

Пять человек погибли в аварии на трассе в Подмосковье

РБК11:51
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Политика

Путин оценил решение Дании разрешить прокладку «Северного потока-2»

На пресс-конференции после встречи с венгерским политиком Путин поприветствовал решение регулятора Дании предоставить право на строительство в ее водах газопровода "Северный поток-2".
РЕН ТВ 13:48
Происшествия

Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете

Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.
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Политика

Болгария отказалась выдать визу российскому дипломату

Власти Болгарии отказались выдать визу военному атташе в посольстве России в Софии, передает местное агентство "Фокус" со ссылкой на болгарский МИД.
РИА Новости 11:52
Футбол

«Зенит» ведет в матче с «Томью» в Кубке России после первого тайма

Нева Спорт 13:50
Происшествия

СК возбудил дело о геноциде из-за убийства детей в Ейске в годы ВОВ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового убийства немецкими нацистами воспитанников детского дома в 1942 году в Ейске.
Известия 07:44
Экономика

ВЭБ.РФ продаст «Евродон» с дисконтом

Наблюдательный совет ВЭБ.РФ принял решение продать ГК «Евродон», некогда крупнейшего в России производителя индейки, с дисконтом стратегическому инвестору, сообщил ТАСС со ссылкой на главу госкорпорации Игоря Шувалова.
Ведомости 12:57
Происшествия

Никакой дедовщины: «Я советовал Шамсутдинову обратиться к психиатру»

Солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, который расстрелял восьмерых сослуживцев в военной части под Читой, нужно было обратиться к психиатру еще год назад, поскольку у него были соответствующие жалобы.
Евразия Daily 13:45
Происшествия

СК предупредил россиян о телефонном мошенничестве

Следственный комитет предупредил об увеличении количества инцидентов, связанных с телефонным мошенничеством на территории России.
Газета.Ru 12:16
Происшествия

СК проверяет видео, на котором в детсаду в Ярославле избивают ребенка

РИА Новости вчера в 09:36
Общество

В очередь за бесплатными колонками «Яндекса» встали сотни человек

Как рассказал «РИА Новости» представитель пресс-службы компании, первые люди стоят в очереди за колонкой с 22:30 вторника, 29 октября.
РБК 05:11
Общество

Умерла заслуженная артистка России Елена Гаудасинская

ТАСС 09:19
Политика

США решили обсудить с Россией включение новых видов вооружений в ДСНВ

США намерены начать дискуссии с Россией по включению новых видов вооружений в Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) для его продления.
Московский Комсомолец 13:30
Экономика

Попавшие под санкции «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам

Почему "Силмаш" пожаловался на Вьетнам в суд в Сингапуре Проблемы с проектом ТЭС "Лонг-Фу-1" во Вьетнаме возникли у "Силовых машин" после того, как в январе 2018 года компания попала в санкционный список Минфина США по обвинению в незаконных поставках газовых турбин в Крым.
РБК 01:00
Культура

Эмир Кустурица снял клип для группы The Hatters

Режиссер Эмир Кустурица снял новый видеоклип для петербургской группы The Hatters на песню "Все сразу".
ТАСС 10:45
Наука

Необработанное красное мясо является наиболее вредным продуктом

Уфимские Заметки вчера в 14:09
Армия и оружие

СМИ узнали об операции 10 российских подлодок в Северной Атлантике

Десять российских подводных лодок проводят операцию в водах Северной Атлантики.
Известия 09:49
Политика

Facebook заявил о блокировке связанных с Пригожиным аккаунтов

В Facebook и Instagram заблокировали три сети аккаунтов, страниц и групп за вмешательство в дела африканских государств, говорится в заявлении главы отдела кибербезопасности Натаниэля Глейхера.
Коммерсантъ 12:13
Кино

Эмилия Кларк посетила вечернюю премьеру фильма «Рождество на двоих»

Вместе с Эмилией Кларк на премьере появился исполнитель главной мужской роли Генри Голдинг, который завоевал любовь зрителей благодаря фильму «Безумно богатые азиаты».
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Футбол

«Динамо» – «Шахтер». 30.10.2019. Где смотреть матч онлайн

В среду, 30 октября, в матче 1/8 финала Кубка Украины киевское «Динамо» примет донецкий «Шахтер».
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Шоу-бизнес

Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Известия 06:50
Общество

Обзорный трейлер «Мстителей» от Square Enix

Через пять лет после событий Камала Хан – Мисс Марвел – пытается снова объединить «Мстителей».
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Здоровье

Специалисты назвали четыре несуществующих на самом деле заболевания

Врачи назвали продукты, поддерживающие работу сердца Еще одним мнимым заболеванием является тонус матки.
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Футбол

«Ахмат» разгромил «Луч» в Кубке России, Глушаков оформил дубль

Грозненский «Ахмат» на домашнем поле обыграл владивостокский футбольные клуб «Луч» со счётом 5:1 в матче 1/8 финала Кубка России.
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Федор Добронравов заявил, что продолжение «Сватов» выйдет на экраны

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Россия и Венгрия заключили договор о социальном обеспечении

Россия и Венгрия заключили договор о социальном обеспечении, а также приняли меморандум о сотрудничестве в области онкологии, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 13:30
Политика

Посольство Израиля в России приостановило работу

Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
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Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске

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Песков назвал условие для договорённостей с Украиной по газу

Пресс-секретарь президента РФ назвал условие, которое поможет достичь договоренности по газовому вопросу.
Piter.tv вчера в 08:47
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Слуцкий может возглавить «Монако»

Действующий наставник "Витесса" Леонид Слуцкий, отказавшийся продлить трудовое соглашение с голландским коллективом, может покинуть страну тюльпанов и перебраться в Лигу 1. В среду Metaratings.ru сообщает, что российский специалист планирует трудоустроиться во Франции, где может возглавить тренерский мостик "Монако", за который выступает его бывший подопечный Александр Головин.
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Здоровье

Каждая десятая шапка в России может вызвать головную боль или рак кожи

Портал VistaNews.ru со ссылкой на воронежского врача-невролога Дмитрия Разумовского сообщает, что каждая десятая шапка, продающаяся на территории России, несёт в себе опасность.
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