Общество
Дагестанская правдаВ Дагестан прибыл главврач Коммунарки Денис Проценко
Глава республики Владимир Васильев встретил в Международном аэропорту Махачкалы главврача Коммунарки и других медицинских работников прибывших помочь в борьбе с новой коронавирусной инфекцией в Дагестане.
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с чего всё началось
Бригаду, отправляющуюся в Забайкальский край, возглавляет Марьяна Лысенко, главный врач больницы №52. Медицинскую бригаду, вылетающую в Дагестан – Денис Проценко, главный врач медицинского комплекса в Коммунарке", - говорится в сообщении.РИА Новости06:15
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Главврач Коммунарки отправится в Дагестан для помощи в борьбе с коронавирусом
Молодежь Дагестана06:37
Главврач Коммунарки отправится в Дагестан для помощи в борьбе с коронавирусом
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