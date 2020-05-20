Коронавирус
REGNUMВ Дагестан прибыла группа врачей для помощи в борьбе с коронавирусом
Махачкала, 20 мая 2020, 21:52 — REGNUM Группа из шести врачей прибыла для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией в Дагестан. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба Минздрава региона.
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с чего всё началось
Группа врачей в составе шести человек из Минздрава России прибыла в Дагестан. Они встретились с министром регионального здравоохранения Джамалудином Гаджиибрагимовым. В ходе беседы выработан план предстоящих действий.Министерство здравоохранения Республики Дагестан11:22
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«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
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Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
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В Сети появилось видео уничтожения ЗРПК «Панцирь» в Ливии
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Вопрос о проведении ЕГЭ для выпускников школ разрешится в ближайшее время.
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Правительство Украины приняло решение ввести «адаптивный карантин» по регионам с 22 мая по 22 июня с пятью этапами послаблений.
RT на русском 08:53
Общество
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Вести.Ru 14:59
Авто
В РФ начали собирать новый кроссовер Kia XCeed
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Тарантас Ньюс 04:15
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Телеканал RTVI 06:24
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Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в ноябре прошлого года Банк Англии уже отказался возвращать золотой запас Венесуэлы - 15 тонн золота Боливарианской республики на сумму около 550 миллионов долларов - в рамках «борьбы с отмыванием денег».
Комсомольская правда вчера в 23:07
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За сутки на Кубани зафиксировано 93 новых случая коронавируса
В Краснодаре заразились 30 человек, в том числе четверо детей от 6 до 13 лет. В Гулькевичском районе 15 подтвержденных случаев, в Сочи – 11.
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Андрей Аршавин сравнил бывших коллег по «Зениту» с дровами
Экс-футболист петербургского клуба «Зенит» Андрей Аршавин посмеялся над своими бывшими коллегами.
Петербургский дневник вчера в 15:19
Кино
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Режиссерскую версию «Лиги справедливости» покажет HBO Max
После не слишком убедительного проката картины "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", студия решила сделать продолжение не столь мрачным.
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По словам секретаря Совбеза России, информация о коррупции поступила по результатам мониторинга реализации майского указа президента.
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Программу Михалкова «Бесогон» снова сняли с эфира
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Новые Известия вчера в 08:05
Общество
В США потребовали от Китая вложить $9 трлн в борьбу с коронавирусом
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Московский Комсомолец 13:55