Группа врачей в составе шести человек из Минздрава России прибыла в Дагестан. Они встретились с министром регионального здравоохранения Джамалудином Гаджиибрагимовым. В ходе беседы выработан план предстоящих действий.

с чего всё началось

Махачкала, 20 мая 2020, 21:52 — REGNUM Группа из шести врачей прибыла для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией в Дагестан. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба Минздрава региона.

В Дагестан прибыла группа врачей для помощи в борьбе с коронавирусом

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