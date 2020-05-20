Коронавирус
REGNUMВ Дагестан прибыла группа врачей для помощи в борьбе с коронавирусом
Махачкала, 20 мая 2020, 21:52 — REGNUM Группа из шести врачей прибыла для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией в Дагестан. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба Минздрава региона.
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с чего всё началось
Группа врачей в составе шести человек из Минздрава России прибыла в Дагестан. Они встретились с министром регионального здравоохранения Джамалудином Гаджиибрагимовым. В ходе беседы выработан план предстоящих действий.Министерство здравоохранения Республики Дагестан11:22
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