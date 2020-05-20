Коронавирус
Голос ЭренлараВ Дагестан прибыла группа врачей из России
Группа врачей в составе шести человек из Минздрава России прибыла в Дагестан. Они встретились с министром здравоохранения республики Джамалудином Гаджиибрагимовым. В ходе встречи выработан план предстоящих действий.
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Группа врачей в составе шести человек из Минздрава России прибыла в Дагестан. Они встретились с министром регионального здравоохранения Джамалудином Гаджиибрагимовым. В ходе беседы выработан план предстоящих действий.Министерство здравоохранения Республики Дагестанвчера в 11:22
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Политика
В Думу внесли проект о разрешении ввоза дефицитных санкционных товаров
«Меры воздействия (противодействия), предусмотренные п. 2 ст. 2 настоящего федерального закона, не применяются в отношении жизненно необходимых товаров, которые являются дефицитными или аналоги которых не производятся в Российской Федерации», — говорится в законопроекте.
РБК вчера в 14:41
Общество
Туристы обнаружили на Урале гигантскую «копию» пирамиды Хеопса
Во время очередного похода в Приполярном Урале туристы наткнулись на уникальную гору, напомнившую очевидцам о пирамидах в Египте.
Дни24 19 мая в 08:05
Общество
На Украине вводят «адаптивный карантин» до 22 июня
Правительство Украины приняло решение ввести «адаптивный карантин» по регионам с 22 мая по 22 июня с пятью этапами послаблений.
RT на русском вчера в 08:53
Общество
В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса
За первой волной пандемии по всему миру может последовать вторая, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости вчера в 16:22
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Косачев рассказал о «самой омерзительной» новости дня
Заявления украинской партии российский парламентарий назвал "самой омерзительной новостью дня".
РИА Новости 00:01
Политика
В Болгарии выступили против разделения Болградского района на Украине
Народное собрание Болгарии приняло декларацию против плана административного разделения Болградского района в Одесской области на Украине, компактно населенного этническими болгарами, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
РИА Новости вчера в 15:53
Общество
В Туле медсестру наказали за работу в купальнике
Медсестра Тульской областной клинической больницы, работающая в инфекционном госпитале с больными COVID-19, надела купальник под спецкостюм.
Российская газета вчера в 03:24
Происшествия
Семь пассажиров маршрутки пострадали при ДТП в Саратове
В результате произошедшего пострадали семь пассажиров.
Известия вчера в 14:07
Общество
Мясников опроверг фейк о правиле ношения одноразовых медицинских масок
Врач Александр Мясников опроверг появившуюся информацию о разных правилах ношения одноразовых медицинских масок в случае болезни и для профилактики.
RT на русском вчера в 23:21
Здоровье
Малышева назвала витамин для профилактики коронавируса
Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева назвала витамин для профилактики коронавируса в своем Instagram-аккаунте.
Lenta.ru вчера в 18:57
Общество
В СФ предлагают ввести в КоАП ответственность для юрлиц за ночной шум
Как пояснила РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова, проект нового КоАП, опубликованный для обсуждения в январе 2020 года, содержал статью об ответственности физических лиц за нарушение тишины и покоя граждан, то есть за неоправданный бытовой шум.
РИА Новости вчера в 23:09
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru вчера в 13:18
Общество
Для въезда на Сахалин потребуют справку об отсутствии коронавируса
Новые правила затронут только тех, у кого нет местной регистрации. Также для въезда необходим и цифровой пропуск.
Российская газета 00:21
Происшествия
Под Челябинском автомобиль ГИБДД сбил девушку-пешехода
REGNUM вчера в 14:28
Армия и оружие
Около 15 новых боевых судов войдут в Тихоокеанский флот в 2020 году
Около 15 новых боевых кораблей пополнят состав Тихоокеанского флота в 2020 году, сообщили в пресс-службе ВМФ России.
RT на русском вчера в 20:59
Транспорт
«Аэрофлот» разрешил дважды переоформить билеты без штрафа
«Аэрофлот» разрешил дважды менять в билетах, приобретенных до 1 мая, даты и направления без штрафа.
Известия вчера в 22:50
Шоу-бизнес
Алла Пугачева продемонстрировала молодежный образ и модельную походку
Чтобы поклонникам было интереснее смотреть ролик с Примадонной, Максим Галкин наложил на него песню Pretty woman из фильма «Красотка».
Uznayvse.ru вчера в 15:34
Шоу-бизнес
Павел Прилучный задолжал коммунальщикам и проиграл суд
Экспресс газета вчера в 04:45
Музыка
Little Big названы фаворитами «Евровидения-2020»
Культуромания вчера в 09:13
Игры
Онлайн-магазин Epic Games пострадал от бесплатной раздачи GTA V
Онлайн-магазин Epic Games Store и компания-издатель Rockstar потратили несколько дней на стабилизацию запуска видеоигры Grand Theft Auto V после начала её бесплатной раздачи.
News.ru 19 мая в 07:54
Общество
Вирусолог заявил, что пик эпидемии коронавируса в России пройден
Конец пика прослеживается благодаря снижению в количестве выявленных зараженных, пояснил вирусолог.
Газета.Ru вчера в 23:11
Общество
Москвичам предсказали самый холодный день в мае и снег
В Москве и Московской области самым холодным днем последнего месяца весны станет 21 мая.
Lenta.ru вчера в 07:41
Религия
День Иоанна Богослова: что запрещено делать 21 мая
21 мая волгоградцам следует быть сдержанными, лучше остаться дома и сделать генеральную уборку.
Волгоградская правда вчера в 23:10
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Здоровье
Эльза Сыртланова уволена с поста главврача РКБ имени Куватова
На место главврача РКБ, сообщает издание, прочат Шамиля Булатова, который сейчас работает в должности главного врача клиники БГМУ.
Эхо Москвы в Уфе 19 мая в 00:56
Хоккей
СМИ узнали о планах Швейцарии провести ЧМ-2023 по хоккею вместо России
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что «факты на сегодняшний день таковы, что Россия примет чемпионат мира 2023 года на своей новой арене», и, по мнению спортивного чиновника, о проблемах, связанных со строительством новой арены, пока рано что-то говорить, надо дождаться сентября и понять, как изменилась ситуация с коронавирусом.
Известия вчера в 17:19
Здоровье
В Краснодаре могут продлить режим карантина после 23 мая
Глава кубанской столицы Евгений Первышов сообщил, что, если количество вновь выявленных случаев коронавирусной инфекции в городе будет и дальше расти, ограничительные меры будут продлены и после 23 мая.
Коммерсантъ Краснодар вчера в 10:07
Политика
Трамп назвал 2020 год «невероятным» для экономики США
Текущий 2020 год будет для американской экономики «невероятным годом», заявил президент США Дональд Трамп 20 мая в ходе пресс-конференции в Белом доме.
ИА Красная Весна вчера в 19:33
Здоровье
В амурском Роспотребнадзоре разъяснили ситуацию с резким ростом заболевших коронавирусом
Руководитель амурского Роспотребнадзора Ольга Курганова прокомментировала ситуацию с резким ростом заболевших коронавирусом, зафиксированным 20 мая.
Телепорт вчера в 23:35
Общество
На Урале сотрудников склада «Красное & Белое» протестируют на COVID-19
Все 635 сотрудников склада "Абсолют" сети "Красное & Белое" в Екатеринбурге отстранены от работы и будут протестированы на COVID-19 на этой неделе, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости 19 мая в 06:16