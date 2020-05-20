Группа врачей в составе шести человек из Минздрава России прибыла в Дагестан. Они встретились с министром регионального здравоохранения Джамалудином Гаджиибрагимовым. В ходе беседы выработан план предстоящих действий.

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В Дагестан прибыла группа врачей (6 человек) из министерства здравоохранения Дагестана. По информации пресс-службы регионального Минздрава, глава ведомства Джамалудин Гаджиибрагимов провел с ними встречу. В рамках встречи был составлен план предстоящих действий по борьбе с коронавирусом.

В Дагестан прибыли врачи из Минздрава России

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