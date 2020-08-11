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Лезги газет
Лезги газет

В Дагестане 5 тысяч ИП прекратили свою деятельность

Как сообщает Мирмол, в РД с начала текущего года и на начало августа чуть более 5 тысяч индивидуальных предпринимателя прекратили свою деятельность.В источнике
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Лезги газет

В Дагестане 5 тысяч ИП прекратили свою деятельность

Лезги газет10:10
Кавказ Пост

Предпринимателей, не ведущих деятельность, будут исключать из реестра

Кавказ Поствчера в 13:00
Омскрегион

Сведения в Федресурс внесет нотариус

Омскрегион23:03
vtomske.ru

Налоговики смогут без решений судов исключать ИП из реестра предпринимателей

vtomske.ru22:15
Новый компаньон

Придавило короной

Новый компаньон22:00
Mirmol.ru

В Дагестане 5 тысяч индивидуальных предпринимателей прекратили свою деятельность

Mirmol.ru06:14
Tomsk.Ru

Налоговики смогут исключать индивидуальных предпринимателей из реестра

Tomsk.Ruвчера в 04:01

Экс-сотрудника Генпрокуратуры РФ осудили за нападение на полицейского

Дорогомиловский суд Москвы вынес приговор в отношении бывшего замначальника управления физической защиты и обеспечения безопасности Генпрокуратуры РФ Игоря Мыльникова, обвиняемого в применении насилия в отношении полицейского.
Росбалт10:06
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Белорусские пограничники опубликовали видео въезда Тихановской в Литву

Госпогранкомитет Белоруссии опубликовал видеозапись, на которой, по утверждению ведомства, основной оппонент Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская покидает страну.
РБК09:04
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«Спартак» поддержал требования ветеранов клуба к главе РФС

Московский "Спартак" поддержал требования ветеранов красно-белых пожизненно отстранить арбитров Василия Казарцева, видеоассистента рефери Алексея Еськова и главу проекта по внедрению VAR в России Леонида Калошина, передает ТАСС.
Газета.Ru10:17

Россия получила запрос на 1 млрд доз вакцины против коронавируса

Во вторник, на конференции, посвященной регистрации первой российской вакцины против коронавируса «Спутник V», генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что фонд уже получил запросы на 1 млрд доз этой вакцины.
РБК07:45
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ФСБ задержала готовившегося совершить теракт жителя Башкирии

«Сотрудниками УФСБ России по Республике Башкортостан вскрыты намерения жителя Нефтекамска совершить террористический акт путем поджога здания администрации городского округа при помощи самодельного зажигательного устройства», – указано в сообщении.
Ведомости07:28
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В Крыму отказались от украинского статуса коренного народа для татар

Депутат Госдумы РФ от Севастополя и Крыма в эфире НСН уличил Зеленского «в пиаре на людях» в связи с его предложением присвоить крымским татарам статус коренного народа Украины.
Национальная служба новостейвчера в 10:45
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