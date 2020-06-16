Происшествия
RT на русскомВ Дагестане граждане Азербайджана начали пересекать границу
«Все 155 человек (граждан Азербайджана) доставлены на границу, десять человек уже пересекли границу», — приводит ТАСС слова и. о. главы района Фуада Шихиева. Ранее Следственный комитет России назначил проверку после конфликта с участием граждан Азербайджана в Дагестане.
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с чего всё началось
В понедельник в палаточном лагере произошел конфликт, в котором от рук уроженцев Азербайджана пострадали семь полицейских, сообщило региональное управление Следственного комитета.Телеканал 360°08:32
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Общество
Оставшиеся ограничения в Москве не снимут раньше середины июля
Оставшиеся ограничения, которые были введены в Москве для борьбы с распространением коронавируса, не снимут раньше середины июля.
ТАСС 11:18
Фигурное катание
Авербух объяснил, почему фигуристки покидают группу Тутберидзе
Бывший фигурист и известный хореограф Илья Авербух поделился мнением о группе тренера Этери Тутберидзе.
RT на русском 10:25
Политика
Парламент Армении одобрил арест лидера оппозиции
Большинство депутатов во вторник проголосовали за удовлетворение ходатайства генерального прокурора Армении Артура Давтяна об аресте депутата парламента, лидера оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Гагика Царукяна.
РБК 11:36
Общество
Собянин поддержал идею об упрощенном налогообложении для рестораторов
Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал предложение столичных рестораторов о создании единой упрощенной системы налогообложения для этого бизнеса.
Известия 12:41
Происшествия
Появилось видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
В интернете появилось видео, на котором запечатлена ссора историка Олега Соколова с аспиранткой Анастасией Ещенко, в убийстве которой его подозревают.
Известия 04:48
Происшествия
Пять человек погибли в перестрелке в Ингушетии
Пять человек погибли во время перестрелки в Назрани, сообщил «Интерфаксу» представитель медицинского учреждения, куда были доставлены пострадавшие.
Ведомости 10:06
Происшествия
Гармаш от имени Ефремова может встретиться с семьей погибшего в ДТП
ТАСС вчера в 09:03
Политика
В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»
Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском 05:40
Энергетика
«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР
ДНР и ЛНР снабжаются российским газом с февраля 2015 года, после того как «Нафтогаз Украины» прервал поставки в непризнанные республики, заявив, что газопроводы разрушены из-за боевых действий.
Коммерсантъ вчера в 15:19
Фигурное катание
Липницкая подтвердила слухи о своей беременности
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердила информацию о беременности.
Газета.Ru 11:45
Общество
Безработные нижегородцы получат больше денег
Индивидуальные предприниматели, которые приостановили свою деятельность и были официально признаны безработными, могут рассчитывать на пособие в максимальном размере — 12 130 рублей в месяц на три месяца.
Pro Город НН 07:49
Общество
Мурашко предположил полное снятие ограничений не ранее 2021 года
Говорить о полном снятии всех ограничений, которые были введены из-за коронавирусной инфекции, можно не ранее февраля 2021 года.
Известия 12:27
Волейбол
Еще один украинский спортсмен получил российское гражданство
Ruposters.ru вчера в 10:03
Общество
Россиянин стал женщиной и отсудил семизначную сумму за увольнение
Женщина-трансгендер Анастасия Васильева отсудила семизначную сумму за увольнение с должности печатницы в типографии.
Lenta.ru 12:07
Музыка
В плагиате обвинили группу Little Big
Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:54
Происшествия
Театр «Современник» опубликовал заявление в связи с ДТП Ефремова
Московский театр "Современник" прервал молчание, опубликовав коллективное обращение в связи со смертельным ДТП, устроенным актером Михаилом Ефремовым.
Российская газета вчера в 18:37
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов анонсировал заявление о своем будущем
Metaratings 09:50
Происшествия
В Челябинской области фура без тормозов смяла пять машин на трассе М5
В массовой аварии на трассе М5 в Челябинской области погибли два человека и получили ранения еще семеро.
Российская газета 07:30
Фигурное катание
Тутберидзе высказалась о назначении Плющенко тренером сборной России
РИА Новости вчера в 14:47
Автоспорт
Отец Хэмилтона призвал Формулу 1 встать на колени
Motorsport.com Россия 10:11
Общество
В Госдуму внесен законопроект по легализации удаленной работы
Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и группой сенаторов и депутатов внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о регулировании удаленной работы.
Газета.Ru 12:43
Общество
Совет Федерации предложил сократить Новый год
Совет Федерации предложил ограничить новогодние каникулы 2021 года четырьмя днями с 1 по 3 января для компенсации нерабочих дней, объявленных во время пандемии коронавируса.
Вести.Ru 08:35
Происшествия
Дело возбудили после перестрелки на Ленинском проспекте в Москве
По факту стрельбы на западе Москвы возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области Юлия Иванова.
РИАМО вчера в 10:30
Футбол
Фернанду Сантуш продлил контракт со сборной Португалии до 2024 года
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш продлил контракт с национальной командой.
Спорт-Экспресс 12:31
Энергетика
Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости 02:26
Происшествия
Водитель Mercedes избил троих сотрудников ГИБДД и скрылся на Maserati
В ночь на 16 июня возле Александровского парка двое сотрудников патрульно-постовой службы и один инспектор ГИБДД остановили автомобиль, в котором находились 22-летний мужчина с неустановленным лицом.
Lenta.ru 12:16
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru вчера в 22:54
Политика
Грузинский телеканал «раскрыл» покушение на своего сотрудника
Выходец из Ингушетии Васамбег Боков, арестованный на днях грузинскими спецслужбами, прибыл в Грузию для расправы с журналистом Георгием Габунией, сообщил генеральный директор телекомпании «Мтавари Архи» («Главный канал») Ника Гварамия на пресс-конференции, 15 июня передает "Коммерсантъ".
ИА Красная Весна 01:22
Технологии
В США впервые одобрили видеоигру в качестве лекарства
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило видеоигру для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности у детей.
UfacityNews.ru 06:02
Политика
Посол ФРГ прокомментировала заявление Трампа о защите от России
Посол Германии в Соединённых Штатах Эмили Хабер прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа по поводу того, что американские солдаты якобы защищают ФРГ от России.
RT на русском 01:10