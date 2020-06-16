с чего всё началось

«Все 155 человек (граждан Азербайджана) доставлены на границу, десять человек уже пересекли границу», — приводит ТАСС слова и. о. главы района Фуада Шихиева. Ранее Следственный комитет России назначил проверку после конфликта с участием граждан Азербайджана в Дагестане.

Фигурное катание Авербух объяснил, почему фигуристки покидают группу Тутберидзе Бывший фигурист и известный хореограф Илья Авербух поделился мнением о группе тренера Этери Тутберидзе.

Политика Парламент Армении одобрил арест лидера оппозиции Большинство депутатов во вторник проголосовали за удовлетворение ходатайства генерального прокурора Армении Артура Давтяна об аресте депутата парламента, лидера оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. 12

Общество Собянин поддержал идею об упрощенном налогообложении для рестораторов Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал предложение столичных рестораторов о создании единой упрощенной системы налогообложения для этого бизнеса.

Происшествия Появилось видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой В интернете появилось видео, на котором запечатлена ссора историка Олега Соколова с аспиранткой Анастасией Ещенко, в убийстве которой его подозревают. 345

Происшествия Пять человек погибли в перестрелке в Ингушетии Пять человек погибли во время перестрелки в Назрани, сообщил «Интерфаксу» представитель медицинского учреждения, куда были доставлены пострадавшие. 886

Политика В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2» Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете. 203

Энергетика «Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР ДНР и ЛНР снабжаются российским газом с февраля 2015 года, после того как «Нафтогаз Украины» прервал поставки в непризнанные республики, заявив, что газопроводы разрушены из-за боевых действий. 28

Фигурное катание Липницкая подтвердила слухи о своей беременности Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердила информацию о беременности.

Общество Безработные нижегородцы получат больше денег Индивидуальные предприниматели, которые приостановили свою деятельность и были официально признаны безработными, могут рассчитывать на пособие в максимальном размере — 12 130 рублей в месяц на три месяца. 2,1K

Музыка В плагиате обвинили группу Little Big Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com. 173

Общество В Госдуму внесен законопроект по легализации удаленной работы Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и группой сенаторов и депутатов внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о регулировании удаленной работы. 790

Общество Совет Федерации предложил сократить Новый год Совет Федерации предложил ограничить новогодние каникулы 2021 года четырьмя днями с 1 по 3 января для компенсации нерабочих дней, объявленных во время пандемии коронавируса. 3,7K

Происшествия Дело возбудили после перестрелки на Ленинском проспекте в Москве По факту стрельбы на западе Москвы возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области Юлия Иванова. 3K

Футбол Фернанду Сантуш продлил контракт со сборной Португалии до 2024 года Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш продлил контракт с национальной командой.

Энергетика Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства. 1,4K

Происшествия Водитель Mercedes избил троих сотрудников ГИБДД и скрылся на Maserati В ночь на 16 июня возле Александровского парка двое сотрудников патрульно-постовой службы и один инспектор ГИБДД остановили автомобиль, в котором находились 22-летний мужчина с неустановленным лицом. 13

Происшествия Чеченцы устроили беспорядки во французском городе Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами. 1,5K

Политика Грузинский телеканал «раскрыл» покушение на своего сотрудника Выходец из Ингушетии Васамбег Боков, арестованный на днях грузинскими спецслужбами, прибыл в Грузию для расправы с журналистом Георгием Габунией, сообщил генеральный директор телекомпании «Мтавари Архи» («Главный канал») Ника Гварамия на пресс-конференции, 15 июня передает "Коммерсантъ". 67

Технологии В США впервые одобрили видеоигру в качестве лекарства Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило видеоигру для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности у детей. 1