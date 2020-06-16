Граждане Азербайджана, находящиеся в пункте временного размещения в Дагестане, напали на сотрудников полиции из-за того, что не могут вернуться домой, сообщил РИА Новости и.о. главы Дербентского района Фуад Шахиев.

с чего всё началось

В Дагестане несколько граждан Азербайджана, которые не могут выехать на родину из-за ограничений по коронавирусу, напали на полицейских. В результате инцидента пострадали четыре сотрудника полиции и получил повреждения служебный автомобиль, сообщили "РГ" в администрации Дербентского района.

В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских

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