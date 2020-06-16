Происшествия
Российская газетаВ Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских
В Дагестане несколько граждан Азербайджана, которые не могут выехать на родину из-за ограничений по коронавирусу, напали на полицейских. В результате инцидента пострадали четыре сотрудника полиции и получил повреждения служебный автомобиль, сообщили "РГ" в администрации Дербентского района.
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с чего всё началось
Граждане Азербайджана, находящиеся в пункте временного размещения в Дагестане, напали на сотрудников полиции из-за того, что не могут вернуться домой, сообщил РИА Новости и.о. главы Дербентского района Фуад Шахиев.РИА Новостивчера в 19:56
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Развод Ивана Телегина и Пелагеи не состоялся
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Политика
В Южной Корее заявили, что КНДР взорвала межкорейский офис связи
Министерство объединения Республики Корея во вторник подтвердило появившуюся ранее информацию о том, что КНДР взорвала межкорейский офис связи в городе Кэсон.
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Сотрудники полиции, получившие ранения на Ленинском проспекте в Москве в результате стрельбы, находятся в реанимации, нападавший также в больнице.
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REGNUM вчера в 14:12
Общество
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РИА Новости вчера в 22:27
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Спорт
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Уральский меридиан 03:26
Армия и оружие
Польские журналисты оценили новую тактику боя танков России
Журналисты польского издания Defence24 обратили внимание на новую тактику боя, которую используют танки России.
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В Забайкальском крае погибли четыре человека, спасая тонущую 15-летнюю девочку. Об этом заявили в пресс-службе СК России по региону.
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Pravda.Ru вчера в 02:53
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК вчера в 12:45
Общество
Минобороны анонсировало испытания вакцины от коронавируса на людях
Клинические испытания вакцины от коронавируса начнутся в ближайшее время, они будут проводиться Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.
Известия 00:56
Происшествия
Врач в Латвии обругал русскоговорящую пациентку
В Латвии проживают чуть менее 2 млн человек, из них около 40% — русскоговорящие. В республике один государственный язык — латышский.
Известия вчера в 23:34
Общество
В Волгоградской области продлили режим самоизоляции
Волгоград, 15 июня 2020, 15:50 — REGNUM До 23 июня продлён режим самоизоляции в Волгоградской области.
REGNUM вчера в 08:50
Политика
Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ
Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции.
REGNUM 00:18
Общество
Ученые спрогнозировали число жертв коронавируса в США к октябрю
Число жертв коронавируса в США к октябрю превысит 201 тысячу, прогнозирует Институт медицинских показателей и оценки при университете штата Вашингтон.
РИА Новости вчера в 21:21
Общество
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В июле прошлого года сообщалось, что федеральные власти США возобновляют практику смертной казни в качестве исключительной меры наказания после почти 20 лет перерыва.
РИА Новости вчера в 21:05
Политика
Путин продлил сроки временного пребывания иностранцев до 15 сентября
Президент России Владимир Путин разрешил иностранцам с истекающими сроками временного пребывания или постоянного проживания оставаться в России до 15 сентября.
Коммерсантъ вчера в 11:19
Игры
Игра по «Властелину колец» скоро появится в продаже
iReactor 03:42
Происшествия
Задержана бабушка, избившая внучку в лифте
Задержана женщина, избившая трехлетнюю внучку в лифте дома в Красноярске.
Вести.Ru 02:25
Кино
Церемонию кинопремии «Оскар» в 2021 году перенесли из-за коронавируса
Вручение кинопремии «Оскар» в 2021 году перенесли с 28 февраля на 25 апреля из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на «Интерфакс».
МИР 24 вчера в 16:46
Политика
США отменят запрет на работу американских компаний с Huawei
Соединенные Штаты подтверждают, что они "пересмотрят свои запреты для американских компаний, ведущих бизнес с китайской Huawei, чтобы позволить им работать вместе над установлением стандартов для сетей следующего поколения 5G", - говорится в сообщении министерства в твиттере.
Интерфакс вчера в 23:37
Происшествия
Гармаш может встретиться с семьей погибшего в ДТП с Ефремовым
Национальная служба новостей вчера в 13:58
Общество
Окружной суд подтвердил необходимость снести здание над «Бажовской»
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Энергетика
Кабмин может увеличить до 60% субсидирование перевода машин на газ
Правительство поддержало инициативу министра энергетики Александра Новака, который предложил увеличить на 30% субсидии на перевод машин с бензина на газ.
Газета.Ru 03:11
Экономика
Граждане экономят на еде и повседневных товарах
В мае доля низкого ценового сегмента в продуктах питания и товарах повседневного спроса достигла 17,7% против среднегодового значения 16,9%. Переключение на дешевые продукты может дать стимул для развития собственных торговых марок (СТМ) сетей: на фоне кризиса потребители будут менее требовательны к брендам.
Коммерсантъ вчера в 18:30
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
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