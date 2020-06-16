Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских

Азербайджанцы были размещены в палаточном лагере, где ожидали отправки на родину. По словам временно исполняющего обязанности главы Дербентского района Фуада Шихиева, открытия границ ожидают около 600 граждан Азербайджана.
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 следственного управления СК по Республике Дагестан указывается, что около 400 граждан Азербайджана, размещенных на территории общежития и временного палаточного городка, потребовали открыть границу и попытались перекрыть федеральную автодорогу «Кавказ».
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