Происшествия
Газета.RuВ Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских
Азербайджанцы были размещены в палаточном лагере, где ожидали отправки на родину. По словам временно исполняющего обязанности главы Дербентского района Фуада Шихиева, открытия границ ожидают около 600 граждан Азербайджана.
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с чего всё началось
Как говорится в заявлении регионального управления СК, около 400 граждан Азербайджана, которые размещены на территории временного лагеря, недовольные организацией пропуска в свою страну, накануне вечером вышли на федеральную автодорогу «Кавказ» и пытались перекрыть движение транспорта.RT на русском04:00
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Общество
Сенатор предложил в 2021 году сократить новогодние каникулы
«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — цитирует 16 июня документ «РИА Новости».
Известия 03:41
Общество
Россияне получат двойную зарплату за работу 1 июля
Трудящиеся россияне получат заработную плату в двойном размере за работу в день всероссийского голосования по поправкам к Конституции, сообщили в Роструде.
Политика Сегодня вчера в 13:43
Политика
В Грузии задержали россиянина по делу о подготовке заказного убийства
Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии задержали гражданина России по делу о подготовке к совершению убийства, сообщает СГБ на своем сайте.
РБК 01:16
Политика
Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ
Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции.
REGNUM 00:18
Политика
Проход через КПВВ «Станица Луганская» производится строго по спискам
Порядок введён в связи с нестабильной эпидемиологической ситуации на территории Украины, и в целях безопасности и здоровья жителей ЛНР.
Новостной фронт вчера в 10:19
Происшествия
Три человека погибли при перестрелке в Ингушетии
RT на русском 07:53
Происшествия
Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
Армия и оружие
США открыли у границ России секретные лаборатории. Почему оттуда могут вырваться страшные вирусы?
Как в Средней Азии появились секретные американские лаборатории и почему на них обратили внимание именно сейчас — в материале «Ленты.ру».
Lenta.ru вчера в 17:02
Энергетика
«Газпром» засекретил поставки в ДНР и ЛНР
В первом квартале 2020 года «Газпром» официально прекратил поставки газа в Донецкую и Луганскую народную республики (ДНР и ЛНР), так как не записал их на счет «Нафтогаза Украины».
Lenta.ru 02:08
Фигурное катание
Фигуристка Туктамышева ответила на критику ее откровенных снимков
Елизавета Туктамышева в соцсети ответила на критику хейтеров по поводу ее откровенных снимков.
Актуальные Новости вчера в 15:31
Общество
В России создан новый пистолет скрытого ношения для оперативников
В России создается новый пистолет скрытого ношения калибра 9х19 мм для оперативников.
Известия вчера в 21:09
Здоровье
На Кубани подтверждено 70 новых случаев заражения коронавирусом
В лидерах по числу суточных заражений остаётся Краснодар, где положительные тесты на коронавирус подтверждены у 17 человек, также по шесть новых носителей выявлено в Кавказском, Динском, Тихорецком районах, четыре случая выявлено в Белореченском районе, по три — в Сочи, Выселковском, Крымском, Новокубанском, Северском и Усть-Лабинском районах.
REGNUM 03:48
Здоровье
Вспышка коронавируса зафиксирована в тульском детском саду
Сам детский сад возобновит работу после получения повторных отрицательных результатов у детей и сотрудников.
Молодой коммунар 07:49
Общество
Боня назвала живущих на МРОТ россиян алкоголиками и нищебродами
Бывшая участница "Дома-2" и телеведущая Виктория Боня раскритиковала в инстаграме россиян, которые получают минимальный размер оплаты труда.
РИА Новости 05:36
Кино
Новый фильм о Джеймсе Бонде снова перенесли
Выход нового фильма об агенте 007 был назначен на 25 ноября.
Слово и Дело вчера в 02:15
Происшествия
В Челябинской области фура без тормозов смяла пять машин на трассе М5
В массовой аварии на трассе М5 в Челябинской области погибли два человека и получили ранения еще семеро.
Российская газета 07:30
Общество
Правительство увеличило размер пособия по безработице
С 13 июня минимальное пособие по безработице увеличилось до 4500 рублей. Выплаты продлили и для тех, кто потерял бизнес.
Астрахань.Ру 07:15
Автоспорт
Хэмилтон встанет на одно колено перед Гран-при Австрии
Metaratings 06:11
Происшествия
Соловьев раскритиковал заявление «Современника» в поддержку Ефремова
Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал заявление коллектива театра «Современник» в связи со смертельным ДТП, которое спровоцировал актер театра Михаил Ефремов.
Известия 02:35
Игры
На Amazon появились цена и дата выхода PlayStation 5
На французском Amazon промелькнули дата выхода и цена PlayStation 5. Пользователь Reddit успел сделать скриншот до того, как информация была убрана со страницы.
Чемпионат 04:36
Кино
Автор «Ведьмака» рассказала о сюжете второго сезона
Шоураннер сериала «Ведьмак» Лорен Шмидт-Хиссрик раскрыла несколько деталей сюжета второго сезона, съемки которого пока приостановлены из-за пандемии коронавируса.
Культуромания вчера в 09:27
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Lenta.ru вчера в 22:54
Кино
Крис Эванс признался, что всегда хотел сыграть Человека-паука
Оказывается, Эванс уже много лет мечтал сыграть Человека-паука в кино, но есть одна проблема, которая не позволяет ему этого сделать.
Телепрограмма 07:43
Политика
За 10 лет в России террористическая активность снизилась в десятки раз
Москва, 16 июня 2020, 14:24 — REGNUM За последнее десятилетие террористическая активность в России в значительной мере была искоренена.
REGNUM 07:24
Политика
В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»
Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском 05:40
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алена Верди
Как стало известно изданию, речь идет о скандального лжехирурга Алене Верди.
Коммерсантъ Краснодар вчера в 04:41
Шоу-бизнес
Тимати назвал Собчак «животным» за насмешку про изнасилование
Тимати отметил, что много знает о светской львице интересного что может рано или поздно рассказать публике.
Вестник вчера в 05:45
Политика
Россия вышлет двух чешских дипломатов
В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
РИА Новости вчера в 07:14