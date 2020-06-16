с чего всё началось

Азербайджанцы были размещены в палаточном лагере, где ожидали отправки на родину. По словам временно исполняющего обязанности главы Дербентского района Фуада Шихиева, открытия границ ожидают около 600 граждан Азербайджана.

Общество Сенатор предложил в 2021 году сократить новогодние каникулы «В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — цитирует 16 июня документ «РИА Новости». 2,3K

Общество Россияне получат двойную зарплату за работу 1 июля Трудящиеся россияне получат заработную плату в двойном размере за работу в день всероссийского голосования по поправкам к Конституции, сообщили в Роструде. 2,2K

Политика Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции. 394

Политика Проход через КПВВ «Станица Луганская» производится строго по спискам Порядок введён в связи с нестабильной эпидемиологической ситуации на территории Украины, и в целях безопасности и здоровья жителей ЛНР.

Армия и оружие США открыли у границ России секретные лаборатории. Почему оттуда могут вырваться страшные вирусы? Как в Средней Азии появились секретные американские лаборатории и почему на них обратили внимание именно сейчас — в материале «Ленты.ру».

Энергетика «Газпром» засекретил поставки в ДНР и ЛНР В первом квартале 2020 года «Газпром» официально прекратил поставки газа в Донецкую и Луганскую народную республики (ДНР и ЛНР), так как не записал их на счет «Нафтогаза Украины». 5

Фигурное катание Фигуристка Туктамышева ответила на критику ее откровенных снимков Елизавета Туктамышева в соцсети ответила на критику хейтеров по поводу ее откровенных снимков.

Здоровье На Кубани подтверждено 70 новых случаев заражения коронавирусом В лидерах по числу суточных заражений остаётся Краснодар, где положительные тесты на коронавирус подтверждены у 17 человек, также по шесть новых носителей выявлено в Кавказском, Динском, Тихорецком районах, четыре случая выявлено в Белореченском районе, по три — в Сочи, Выселковском, Крымском, Новокубанском, Северском и Усть-Лабинском районах. 1,7K

Здоровье Вспышка коронавируса зафиксирована в тульском детском саду Сам детский сад возобновит работу после получения повторных отрицательных результатов у детей и сотрудников. 2

Общество Правительство увеличило размер пособия по безработице С 13 июня минимальное пособие по безработице увеличилось до 4500 рублей. Выплаты продлили и для тех, кто потерял бизнес. 2,1K

Происшествия Соловьев раскритиковал заявление «Современника» в поддержку Ефремова Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал заявление коллектива театра «Современник» в связи со смертельным ДТП, которое спровоцировал актер театра Михаил Ефремов. 4,3K

Игры На Amazon появились цена и дата выхода PlayStation 5 На французском Amazon промелькнули дата выхода и цена PlayStation 5. Пользователь Reddit успел сделать скриншот до того, как информация была убрана со страницы. 4

Кино Крис Эванс признался, что всегда хотел сыграть Человека-паука Оказывается, Эванс уже много лет мечтал сыграть Человека-паука в кино, но есть одна проблема, которая не позволяет ему этого сделать.

Политика В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2» Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете. 51