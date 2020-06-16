Граждане Азербайджана, находящиеся в пункте временного размещения в Дагестане, напали на сотрудников полиции из-за того, что не могут вернуться домой, сообщил РИА Новости и.о. главы Дербентского района Фуад Шахиев.

с чего всё началось

В Дагестане граждане Азербайджана, находящиеся в пункте временного размещения, напали на сотрудников полиции. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на и. о. главы Дербентского района Фуада Шахиева.

В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицию

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