Происшествия
RT на русскомВ Дагестане граждане Азербайджана напали на полицию
В Дагестане граждане Азербайджана, находящиеся в пункте временного размещения, напали на сотрудников полиции. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на и. о. главы Дербентского района Фуада Шахиева.
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с чего всё началось
Граждане Азербайджана, находящиеся в пункте временного размещения в Дагестане, напали на сотрудников полиции из-за того, что не могут вернуться домой, сообщил РИА Новости и.о. главы Дербентского района Фуад Шахиев.РИА Новостивчера в 19:56
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