В Дагестане в лагере азербайджанцев, которые ждут отправку на родину, начались беспорядки. Пункт временного размещения был разбит два месяца назад в Дербентском районе. Границы были закрыты из-за начавшейся пандемии коронавируса.

В Дагестане начались беспорядки в лагере азербайджанцев

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