Происшествия
Накануне.RuВ Дагестане начались беспорядки в лагере азербайджанцев
В Дагестане в лагере азербайджанцев, которые ждут отправку на родину, начались беспорядки. Пункт временного размещения был разбит два месяца назад в Дербентском районе. Границы были закрыты из-за начавшейся пандемии коронавируса.
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В лагере для граждан Азербайджана в Дагестане начались беспорядки
Общественная служба новостейвчера в 16:02
В Дагестане вспыхнули беспорядки в лагере временного размещения граждан Азербайджана
Регион onlineвчера в 16:01
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Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Lenta.ru вчера в 22:54
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК вчера в 12:45
Происшествия
Три человека погибли при перестрелке в Ингушетии
RT на русском 07:53
Общество
Оператор «Северного потока — 2» отправил Дании новый запрос по судам
Оператор "Северного потока — 2", компания Nord Stream 2 AG, попросила власти Дании внести изменение в полученное разрешение на строительство, сообщили РИА Новости в ее пресс-службе.
РИА Новости 09:36
Энергетика
Лукашенко заявил об альтернативе российскому газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности покупать газ не только в России – на рынке сражаются за возможность поставлять газ в республику.
Вести.Ru 07:34
Энергетика
Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости 02:26
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 01:04
Политика
В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»
Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском 05:40
Происшествия
В Ленобласти нашли расчлененное тело мужчины с грудными имплантами
В реке Мга Кировского района найдено расчлененное тело мужчины с женскими грудными имплантами, информирует пресс-служба следственного управления РФ по Ленинградской области во вторник, 16 июня.
Известия 06:53
Происшествия
В Башкирии пьяный водитель сбил двух подростков
Автомобиль наехал на двух девочек-подростков в Иглинском районе Башкирии, одна из девочек погибла.
ТАСС 04:52
Энергетика
Польша ждет 1,5 миллиарда долларов от «Газпрома»
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG заявила, что ждет от "Газпрома" 1,5 млрд долларов до 1 июля в счет погашения переплаты за природный газ в прошлые годы.
Российская газета вчера в 10:45
Общество
В Москве выпущено штормовое предупреждение из-за жары
Штормовое предупреждение в связи с аномальной жарой выпущено в Москве, где в ближайшее время температура достигнет 30-31 градуса выше нуля.
ТАСС 07:59
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана начали пересекать границу
RT на русском 09:18
Гаджеты
HTC представила сразу два новых среднебюджетных смартфона
HTC U20 5G уже имеет процессор Snapdragon 765G, благодаря которому смартфон стал первым в линейке компании, получившим поддержку работы в сетях пятого поколения.
Astera 09:50
Армия и оружие
Польские эксперты изучили новую тактику боя российских танков
Польские военные эксперты, пересказ статьи которых приводят "Актуальные новости", подчеркнули, что внедрение в артиллерию компьютерных систем управления огнем и создание высокоточных боеприпасов сделали это оружие еще более эффективным.
Политическая Экспертиза 08:52
Общество
Жену Зеленского госпитализировали из-за коронавируса
«Жену президента Украины Елену Зеленскую доставили в больницу Киева», — указывается в заявлении.
RT на русском 03:48
Общество
В России создан новый пистолет скрытого ношения для оперативников
Известия вчера в 21:09
Политика
Умер отец экс-президента Украины Порошенко
РИА Новости 04:30
Баскетбол
«Норникель» может сократить финансирование баскетбольного клуба ЦСКА
Горно-металлургическая компания "Норильский никель", являющаяся владельцем московского баскетбольного клуба ЦСКА, может сократить финансирование из-за экологической катастрофы в Норильске и последствий пандемии коронавируса.
ТАСС Спорт 06:21
Армия и оружие
Возле Петербурга пролетел стратегический бомбардировщик США
Американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress пролетели вблизи Санкт-Петербурга.
Газета.Ru вчера в 15:13
Армия и оружие
На границе с Китаем погибли трое военных Индии
Российская газета 07:11
Общество
Тунисские отельеры заявили о срыве туристического сезона
Отельеры Туниса заявили о срыве туристического сезона в 2020 году из-за мер по сдерживанию коронавируса, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Москва 24 04:26
Происшествия
В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую в реке девочку
RT на русском 01:26
Происшествия
Двух полицейских ранили при стрельбе на Ленинском проспекте в Москве
На Ленинском проспекте в Москве произошла стрельба, ранены несколько человек, среди которых двое сотрудников полиции.
Коммерсантъ вчера в 09:46
Происшествия
В Красноярске задержана избившая внучку женщина
В Красноярске правоохранители задержали 53-летнюю женщину, которая избила свою внучку в лифте.
RT на русском 09:44
Армия и оружие
Бронетранспортер ВС России подорвался в Сирии
«Сегодня в ходе совместного патрулирования на маршруте движения между населенными пунктами Эриха и Урум-эль-Джауза боевиками была предпринята попытка проведения террористического акта с целью сорвать мониторинг обстановки вдоль трассы М4», — сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Известия 06:47
Здоровье
Амурский минздрав разъяснил, кому из медиков положены «коронавирусные» выплаты
Минздрав Амурской области дал разъяснения относительно выплат медработникам, которые оказывают помощь пациентам с COVID-19.
Амур.инфо 04:33
Политика
«Газпром» начал демонтаж труб для транзита через Украину
На фоне отсутствия контракта на поставки газа на Украину «Газпром» начал демонтаж труб на российской территории у границы с республикой.
Lenta.ru 08:06
Общество
Работу 1 июля россиянам оплатят в двойном размере
Работу 1 июля оплатят в двойном размере.
Радио Зенит 05:15
Общество
Сенатор предложил сократить новогодние праздники в 2021 году
Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил сократить новогодние праздники в 2021 году для компенсации нерабочих дней, объявленных на фоне пандемии коронавируса.
РИА Новости 07:38