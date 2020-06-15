Происшествия

Накануне.RuНакануне.RuВ Дагестане начались беспорядки в лагере азербайджанцев

В Дагестане в лагере азербайджанцев, которые ждут отправку на родину, начались беспорядки. Пункт временного размещения был разбит два месяца назад в Дербентском районе. Границы были закрыты из-за начавшейся пандемии коронавируса.
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В Дагестане начались беспорядки в лагере азербайджанцев

Накануне.Ruвчера в 17:02

Ждущие отправки из России азербайджанцы начали массовые беспорядки

ФедералПрессвчера в 16:35

В лагере для граждан Азербайджана в Дагестане начались беспорядки

Общественная служба новостейвчера в 16:02

Полицию стягивают для подавления беспорядков в Дагестане

Пятый каналвчера в 16:17

В Дагестане вспыхнули беспорядки в лагере временного размещения граждан Азербайджана

Регион onlineвчера в 16:01

Ждущие отправки из России азербайджанцы устроили беспорядки

Lenta.ruвчера в 15:54

Власти в Дагестане прокомментировали беспорядки на Куларском посту

РЕН ТВвчера в 16:38
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Происшествия

Чеченцы устроили беспорядки во французском городе

Lenta.ru вчера в 22:54
1,1K
Политика

Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК вчера в 12:45
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Происшествия

Три человека погибли при перестрелке в Ингушетии

RT на русском 07:53
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Общество

Оператор «Северного потока — 2» отправил Дании новый запрос по судам

Оператор "Северного потока — 2", компания Nord Stream 2 AG, попросила власти Дании внести изменение в полученное разрешение на строительство, сообщили РИА Новости в ее пресс-службе.
РИА Новости 09:36
Энергетика

Лукашенко заявил об альтернативе российскому газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности покупать газ не только в России – на рынке сражаются за возможность поставлять газ в республику.
Вести.Ru 07:34
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Энергетика

Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ

Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости 02:26
1,3K
Общество

Стали известны отменившие парад Победы российские города

Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 01:04
2,2K
Политика

В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»

Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском 05:40
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Происшествия

В Ленобласти нашли расчлененное тело мужчины с грудными имплантами

В реке Мга Кировского района найдено расчлененное тело мужчины с женскими грудными имплантами, информирует пресс-служба следственного управления РФ по Ленинградской области во вторник, 16 июня.
Известия 06:53
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Происшествия

В Башкирии пьяный водитель сбил двух подростков

Автомобиль наехал на двух девочек-подростков в Иглинском районе Башкирии, одна из девочек погибла.
ТАСС 04:52
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Энергетика

Польша ждет 1,5 миллиарда долларов от «Газпрома»

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG заявила, что ждет от "Газпрома" 1,5 млрд долларов до 1 июля в счет погашения переплаты за природный газ в прошлые годы.
Российская газета вчера в 10:45
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Общество

В Москве выпущено штормовое предупреждение из-за жары

Штормовое предупреждение в связи с аномальной жарой выпущено в Москве, где в ближайшее время температура достигнет 30-31 градуса выше нуля.
ТАСС 07:59
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Происшествия

В Дагестане граждане Азербайджана начали пересекать границу

RT на русском 09:18
1K
Гаджеты

HTC представила сразу два новых среднебюджетных смартфона

HTC U20 5G уже имеет процессор Snapdragon 765G, благодаря которому смартфон стал первым в линейке компании, получившим поддержку работы в сетях пятого поколения.
Astera 09:50
5
Армия и оружие

Польские эксперты изучили новую тактику боя российских танков

Польские военные эксперты, пересказ статьи которых приводят "Актуальные новости", подчеркнули, что внедрение в артиллерию компьютерных систем управления огнем и создание высокоточных боеприпасов сделали это оружие еще более эффективным.
Политическая Экспертиза 08:52
3
Общество

Жену Зеленского госпитализировали из-за коронавируса

«Жену президента Украины Елену Зеленскую доставили в больницу Киева», — указывается в заявлении.
RT на русском 03:48
22
Общество

В России создан новый пистолет скрытого ношения для оперативников

Известия вчера в 21:09
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Политика

Умер отец экс-президента Украины Порошенко

РИА Новости 04:30
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Баскетбол

«Норникель» может сократить финансирование баскетбольного клуба ЦСКА

Горно-металлургическая компания "Норильский никель", являющаяся владельцем московского баскетбольного клуба ЦСКА, может сократить финансирование из-за экологической катастрофы в Норильске и последствий пандемии коронавируса.
ТАСС Спорт 06:21
Армия и оружие

Возле Петербурга пролетел стратегический бомбардировщик США

Американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress пролетели вблизи Санкт-Петербурга.
Газета.Ru вчера в 15:13
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Армия и оружие

На границе с Китаем погибли трое военных Индии

Российская газета 07:11
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Общество

Тунисские отельеры заявили о срыве туристического сезона

Отельеры Туниса заявили о срыве туристического сезона в 2020 году из-за мер по сдерживанию коронавируса, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Москва 24 04:26
Происшествия

В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую в реке девочку

RT на русском 01:26
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Происшествия

Двух полицейских ранили при стрельбе на Ленинском проспекте в Москве

На Ленинском проспекте в Москве произошла стрельба, ранены несколько человек, среди которых двое сотрудников полиции.
Коммерсантъ вчера в 09:46
3K
Происшествия

В Красноярске задержана избившая внучку женщина

В Красноярске правоохранители задержали 53-летнюю женщину, которая избила свою внучку в лифте.
RT на русском 09:44
446
Армия и оружие

Бронетранспортер ВС России подорвался в Сирии

«Сегодня в ходе совместного патрулирования на маршруте движения между населенными пунктами Эриха и Урум-эль-Джауза боевиками была предпринята попытка проведения террористического акта с целью сорвать мониторинг обстановки вдоль трассы М4», — сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Известия 06:47
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Здоровье

Амурский минздрав разъяснил, кому из медиков положены «коронавирусные» выплаты

Минздрав Амурской области дал разъяснения относительно выплат медработникам, которые оказывают помощь пациентам с COVID-19.
Амур.инфо 04:33
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Политика

«Газпром» начал демонтаж труб для транзита через Украину

На фоне отсутствия контракта на поставки газа на Украину «Газпром» начал демонтаж труб на российской территории у границы с республикой.
Lenta.ru 08:06
45
Общество

Работу 1 июля россиянам оплатят в двойном размере

Работу 1 июля оплатят в двойном размере.
Радио Зенит 05:15
2,2K
Общество

Сенатор предложил сократить новогодние праздники в 2021 году

Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил сократить новогодние праздники в 2021 году для компенсации нерабочих дней, объявленных на фоне пандемии коронавируса.
РИА Новости 07:38
2,9K
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