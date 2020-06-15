Происшествия
Накануне.RuВ Дагестане начались беспорядки в лагере азербайджанцев
В Дагестане в лагере азербайджанцев, которые ждут отправку на родину, начались беспорядки. Пункт временного размещения был разбит два месяца назад в Дербентском районе. Границы были закрыты из-за начавшейся пандемии коронавируса.
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В лагере для граждан Азербайджана в Дагестане начались беспорядки
Общественная служба новостейвчера в 16:02
В Дагестане вспыхнули беспорядки в лагере временного размещения граждан Азербайджана
Регион onlineвчера в 16:01
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 11:28, Ашберн
Экономика
Фондовые индексы США выросли после заявления ФРС
Американские фондовые индексы начали день с понижением, но затем резко развернулись вверх после того, как Федеральная резервная система просигнализировала о новых мерах, направленных на поддержку рынков в условиях пандемии короновируса.
ПРАЙМ вчера в 20:25
Кино
Премьеру «Довода» Нолана перенесли
"Чудо-женщину: 1984" перенесли с августа на октябрь, премьеру киноадаптации "Том и Джерри" с марта на декабрь 2021 года, а четвертую часть "Матрицы" — с мая 2021 года на апрель 2022.
Ревизор.ру 14 июня в 06:11
Армия и оружие
Возле Петербурга пролетел стратегический бомбардировщик США
Американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress пролетели вблизи Санкт-Петербурга.
Газета.Ru вчера в 15:13
Происшествия
Бастрыкин поручил изучить дело девочки, убитой в Красноярском крае
РИА Новости вчера в 09:17
Происшествия
В Челябинской области фура без тормозов смяла пять машин на трассе М5
В массовой аварии на трассе М5 в Челябинской области погибли два человека и получили ранения еще семеро.
Российская газета 07:30
Происшествия
Раненных при стрельбе в столице полицейских представят к госнаградам
Сотрудников правоохранительных органов, которые получили ранения при стрельбе на Ленинском проспекте, представят к государственным наградам.
Москва 24 10:55
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 01:04
Кино
В августе представят новые игры, комиксы, фильмы и сериалы по DC
Warner Bros. анонсировала DC FanDome — 24-часовой фестиваль, на котором состоится показ будущих проектов во вселенной DC, среди которых будут игры, комиксы, сериалы и фильмы.
Игромания.ру 09:36
Происшествия
Французский Дижон потрясли межэтнические столкновения
Кто-то постит фото Эммануэля Макрона с пририсованной бородой, который говорит: «Дорогие французские сограждане, с этого понедельника Дижон становится новой территорией Чечни».
BFM.ru 03:30
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
Общество
Москвичам пообещали рекордную за 128 лет жару 17 июня
В Москве температура воздуха 17 июня может обновить рекорд 128-летней давности.
Известия 09:38
Здоровье
Новая вспышка коронавируса в Китае оказалась суперзаразной
Секвенирование генома вируса показало, что инфекция была занесена в страну людьми или через продукты из Европы.
News.ru 09:55
Происшествия
В МВД назвали причину перестрелки в Назрани
В МВД сообщили, что перестрелка в Ингушетии, в результате которой погибли четыре человека, произошла из-за имущественного конфликта между родственниками.
RT на русском 11:05
Шоу-бизнес
Муж покойной Норкиной показал покупки жены до смерти
Вчера муж покойной радиоведущей Юлии Норкиной Андрей Норкин опубликовал в своей социальной сети Instagram фотографию старинной печи, которую его жена заказала за несколько дней до смерти в их дачный дом.
NewInform 02:23
Происшествия
Украинский нацист Стерненко порвал решение суда о своём аресте
REGNUM вчера в 19:27
Происшествия
Мужчина отбился от медведя велосипедом на Камчатке и попал на видео
На видео мужчина с помощью велосипеда отбивается от бурого медведя, а водитель сигналит, пытаясь спугнуть дикого зверя.
Вечерняя Москва 08:55
Путешествия
В Калининградской области перенесли начало турсезона
Начать туристический сезон в Калининградской области планируется с 22 по 26 июня.
РБК Калининград 10:55
Футбол
Мусаев официально стал главным тренером «Краснодара»
RT на русском 09:02
Общество
В Совете Федерации предложили сократить новогодние каникулы
Сенатор от Санкт-Петербурга Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 г. до трех дней — с 1 по 3 января.
Ведомости 06:06
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru вчера в 20:35
Транспорт
В Москве предложили сдвинуть начало рабочего дня
Столичные власти предлагают работодателям скорректировать режим работы, чтобы горожанам было проще соблюдать дистанцию в общественном транспорте.
Российская газета 05:01
Технологии
Еврокомиссия начала антимонопольные расследования в отношении Apple
"Европейская комиссия начала официальное антимонопольное расследование, чтобы оценить, не нарушают ли правила Apple для разработчиков приложений по распространению приложений через App Store правила ЕС", — отмечается в пресс-релизе ЕК.
ПРАЙМ 08:42
Общество
Соблюдение дистанции на летних верандах Москвы проверят квадрокоптеры
Посетители должны будут носить маски и перчатки, как и в любом общественном месте — масочный режим сохраняется с 12 июня.
Известия 07:56
Спорт
Во Франции погибла чемпионка мира по скалолазанию среди юниоров
Чемпионка мира по скалолазанию среди юниоров Люси Дуади погибла в результате падения, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Федерации скалолазания Франции.
МИР 24 03:04
Музыка
В плагиате обвинили группу Little Big
Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:54
Экономика
«Русал» готов обсудить дивиденды «Норникеля»
«Русал» готов рассмотреть размеры конкретных дивидендных платежей «Норникеля», когда акционеры будут располагать точной информацией об ущербе, причиненном «Норникелю», и о последствиях аварии на ТЭЦ-3 под Норильском.
Коммерсантъ 10:55
Происшествия
Против инспектора Ростехнадзора возбуждено дело после ЧП в Норильске
Следственный комитет возбудил уголовное дело против инспектора Ростехнадзора Елены Новожиловой, которая, по данным следствия, должна была проверить ТЭЦ-3 в Норильске, где произошёл разлив дизельного топлива.
RT на русском 11:24
Общество
Россияне получат двойную зарплату за работу 1 июля
Трудящиеся россияне получат заработную плату в двойном размере за работу в день всероссийского голосования по поправкам к Конституции, сообщили в Роструде.
Политика Сегодня вчера в 13:43
Авто
Китайские кроссоверы Changan начали собирать в Беларуси
Завод начало свою деятельность в 1997 году со сборки автомобилей Ford Transit и Escort.
5 колесо 09:34