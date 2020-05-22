Происшествия
RT на русскомВ Дагестане нейтрализовали планировавших теракт боевиков
По данным комитета, боевики были связаны с террористической группировкой «Исламское государство»*. В Дагестане силовики нейтрализовали шесть боевиков, которые планировали совершить теракты. Об этом сообщили в пресс-службе Национального антитеррористического комитета (НАК).
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Политика
Третий этап снятия ограничений в России может начаться в июне
Напомним, что третий и заключительный этап подразумевает снятие ограничений на работу магазинов и предприятий сферы услуг.
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Lenta.ru 10:55
Авто
Mercedes выбирает электрификацию вместо синтетического топлива
32CARS.ru вчера в 03:17
Происшествия
Появилось видео с места падения пассажирского самолета в Пакистане
На улицах Карачи столпились люди, ставшие свидетелями ЧП. Судя по видео с места крушения, Airbus A320 упал на городские здания.
ТВ Центр 06:34
Футбол
«Герта» разгромила «Унион» в берлинском дерби
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Газета.Ru 13:09
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Сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:34
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В законопроекте Путина о патриотическом воспитании в школах нашли ссылку на еще не принятую статью Конституции
Ранее Путин заявил, что в патриотизме заключается национальная идея страны, но, по словам президента, патриотизм не должен быть "квасным, затхлым и кислым".
Snob.ru 07:20
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В Челябинской области может завершиться самоизоляция
Как сообщала «Губерния», накануне губернатор Алексей Текслер заявил о том, что Челябинская область на 68 месте в России по заболеваемости коронавирусом.
Губерния (г. Челябинск) 01:34
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Если бы не коронавирус, сезон в большинстве чемпионатов уже бы закончился: мы бы узнали чемпионов, футболисты отправились бы в отпуск, а клубы начали потихоньку представлять новую форму на следующий сезон.
Sports.ru 08:56
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В Чечне заявили, что Кадыров здоров
Газета.Ru 16:34
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Браслет Xiaomi Mi Band 5 сможет оценивать содержание кислорода в крови
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3DNews 07:38
Общество
Назван новый эпицентр пандемии коронавируса
Южная Америка стала новым эпицентром пандемии коронавируса.
Lenta.ru 21:41
Кино
Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов
Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались чернокожие артисты.
Lenta.ru вчера в 02:30
Шоу-бизнес
Серябкина призналась, что именно Фадеев предложил ей уйти из лейбла
Певица Ольга Серябкина призналась, что инициатором разрыва ее сотрудничества с лейблом MALFA стал его основатель продюсер Максим Фадеев.
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Здоровье
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Вторая волна пандемии коронавируса будет слабее первой, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова 22 мая в интервью «Парламентской газете».
ИА Красная Весна 19:19
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Украина резко снизила цены на газ для населения
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Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ
Российская газета 07:16
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В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу
США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО.
Газета.Ru 16:31
Общество
МЧС предложило ужесточить ответственность за пожары по неосторожности
В апреле глава МЧС Евгений Зиничев на совещании с президентом Владимиром Путиным предложил ужесточить ответственность за пожары в населенных пунктах.
Коммерсантъ 22:20
Авто
Lada Xray может покинуть модельную линейку АвтоВАЗа
Приподнятый хэтчбек LADA XRay может исчезнуть из модельной линейки АвтоВАЗа вследствие низких продаж и нерентабельности производства.
Автоновости дня 06:21
Здоровье
Бразилия обогнала Россию по числу зараженных коронавирусом
Бразилия заняла второе место в мире по числу зараженных коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
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RT на русском 20:11
Политика
Венесуэла поручила своей армии сопровождать иранские нефтяные танкеры
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Журналист Джастин МакЭлрой выяснил секрет песен из мультфильмов Disney
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Здоровье
Уральский коэффициент добавил медикам до 12 тысяч рублей
С учетом уральского коэффициента выплаты составляют: для врачей специализированных инфекционных стационаров 92 тысячи рублей, для среднего медицинского персонала таких учреждений – 57,5 тысячи рублей, для младшего медицинского персонала – 28,75 тысячи рублей, для врачей скорой помощи – 57,5 тысячи рублей, для среднего медицинского персонала и водителей – 28,75 тысячи.
Уралинформбюро 05:37
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Михалков выругался матом в адрес Познера и Гусева из-за чипизации
Никита Михалков ответил матом на критику выпуска его передачи "Бесогон ТВ" о чипировании людей.
Газета.Ru 13:52
Армия и оружие
Лукашенко объяснил потребность Белоруссии в ракетном оружии
Собственное ракетное производство Белоруссии необходимо, чтобы в случае международных вооруженных конфликтов не пожинать "горькие плоды", заявил президент Александр Лукашенко.
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Происшествия
В Иркутске пропали четыре ребёнка
Иркутск, 23 мая 2020, 05:29 — REGNUM В Иркутске объявлены в розыск четверо пропавших детей от 10 до 13 лет.
REGNUM 22:29