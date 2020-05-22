Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Дагестане нейтрализовали планировавших теракт боевиков

По данным комитета, боевики были связаны с террористической группировкой «Исламское государство»*. В Дагестане силовики нейтрализовали шесть боевиков, которые планировали совершить теракты. Об этом сообщили в пресс-службе Национального антитеррористического комитета (НАК).
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