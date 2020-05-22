Махачкала, 22 мая 2020, 17:38 — REGNUM Шесть боевиков, намеревавшихся совершить теракты, ликвидированы в ходе спецоперации в Хасавюртовском районе Дагестана, сообщил 22 мая Национальный антитеррористический комитет.

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Политика Россия подтвердила намерение выполнять Договор по открытому небу Россия подтверждает намерение выполнять Договор по открытому небу (ДОН), судьба которого после одностороннего выхода США будет решена на конференции стран-участниц, сообщили в пятницу, 22 мая, в постпредстве России при НАТО, передает ТАСС.