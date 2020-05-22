Происшествия
REGNUMВ Дагестане ликвидировали шестерых боевиков
Махачкала, 22 мая 2020, 17:38 — REGNUM Шесть боевиков, намеревавшихся совершить теракты, ликвидированы в ходе спецоперации в Хасавюртовском районе Дагестана, сообщил 22 мая Национальный антитеррористический комитет.
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Происшествия
В Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице
РИА Новости 18:23
Политика
Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса
Осенью 2020 года Россию может ожидать вторая волна распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 13:08
Наука
Создали бионический глаз, который лучше человеческого
Поле зрения технологии составляет 100 градусов, оно не такое широкое, которые может воспринимать человеческий глаз (около 150 градусов), но оно лучше, чем вдимые ограничения обычных плоских датчиков изображения.
Evo-rus.com вчера в 03:33
Армия и оружие
Швыткин пообещал зеркальный ответ на учения НАТО у российских границ
Зеркальный ответ России В свою очередь, зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин убежден, что учения НАТО в Латвии носят наступательно-агрессивный характер.
ФАН 06:32
Происшествия
ЕСПЧ зарегистрировал жалобу блогера Синицы, осужденного за твит о детях силовиков
Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу на российкое правосудие от блогера Владислава Синицы, получившего реальные 5 лет заключения за экстремизм в интернете.
ЗакC.Ру 08:22
Теннис
Осака за год заработала 37,4 млн долларов. Это рекорд женского спорта
22-летняя экс-первая ракетка мира Наоми Осака заняла 29-е место среди 100 самых высокооплачиваемых спортсменов, за год заработав 37,4 миллиона долларов и установив рекорд женского спорта.
Sports.ru 07:40
Политика
Грызлов обвинил Украину в создании гуманитарной катастрофы в Донбассе
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет искать пути дипломатического разрешения конфликта в Донбассе в рамках Минских соглашений в течение ближайших двух месяцев.
Газета.Ru 15:17
Общество
Владимир Путин предложил обязать школы прививать детям патриотизм
Президент внес в Госдуму законопроект о поправках в федеральный закон «Об образовании».
Эхо Москвы вчера в 19:08
Политика
Особое мнение: Николай Сванидзе
Совпадение или не думаю – узнаем через несколько минут, когда "Особое мнение" с Николам Сванидзе продолжится.
Эхо Москвы 12:59
Политика
США внесли в санкционный список 24 китайские организации
Министерство торговли Соединенных Штатов добавило 24 китайские организации в черный список за деятельность, противоречащую интересам нацбезопасности США.
Известия 17:20
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
Кино
Фанаты Зака Снайдера добились показа его версии «Лиги справедливости»
Поклонники кинокомикса «Лига справедливости» все же смогут увидеть оригинальную версию Зака Снайдера, заявили в компании Warner Media, 21 мая передает телеканал CNN.
ИА Красная Весна 12:02
Происшествия
Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, сообщила пресс-секретарь Первого апелляционного суда Любовь Буданова.
Ведомости 05:14
Спорт
«Манчестер Юнайтед» подал в суд на создателей игры Football Manager
Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" подал в суд на разработчиков симулятора Football Manager в лице компании Sports Interactive за неправомерное использование названия команды.
ТАСС Спорт 15:10
Культура
Новый альбом Шуги из BTS занял 1 место еще до релиза
Agust D’s Apple Music profile has been updated #AGUSTD2ISCOMING pic.twitter.com/27ClmYp8lu — Suga Charts⁷ (@SugaChartData) May 21, 2020 Новый хэштег #AGUSTD2ISCOMING, который придумали АРМИ, быстро занял 1 место среди самых трендовых тегов в Twitter.
Popcake 02:00
Игры
Sony проведет ежегодную распродажу Days of Play в начале июня
Компания Sony обозначила сроки проведения ежегодной распродажи игр Days of Play.
iReactor 09:47
Общество
Вышел фильм про историка Олега Соколова, убившего студентку
Афиша Daily 03:05
Футбол
Канте боится играть в футбол из-за коронавируса
ProstoProSport 14:45
Авто
Бюджетные модели Ravon со значком Chevrolet добрались до дилеров
В Беларуси стартовали продажи автомобилей Chevrolet, которые ранее продавались под другим брендом Ravon.
Российская газета 02:42
Политика
От Трампа потребовали объяснить отправку аппаратов ИВЛ в Россию
Демократы в палате представителей США потребовали от президента Дональда Трампа объяснить отправку аппаратов искусственной вентиляции легких в Россию.
Lenta.ru 16:58
Общество
В Северодвинске выявили очаг коронавируса
«В регионе распространяется серьёзный очаг инфекции, наша задача — оперативно принять меры по его локализации и выявить причины и ответственных лиц, которые допустили такое развитие событий», — подчеркнул врио губернатора региона.
RT на русском 14:51
Политика
На Украине предложили демилитаризовать Донбасс к августу
Донбасс должен быть демилитаризован к августу, чтобы там прошли местные выборы, заявил представитель Киева в контактной группе Алексей Резников.
РИА Новости 16:54
Общество
Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве
Режим самоизоляции в Москве действует с 29 марта, он неоднократно продлевался, последний раз – до 31 мая.
Ведомости 08:57
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском вчера в 06:12
Наука
Гарвардские ученые успешно испытали вакцину против коронавируса
Гарвардские ученые успешно испытали новейшую вакцину против коронавируса.
Evo-rus.com 16:35
Шоу-бизнес
Интернет-пользователи обсуждают новую фотографию Дженнифер Лопес
На снимке, который известная певица Дженнифер Лопес опубликовала на своей страничке в Instagram, она показывает свою подтянутую фигуру на фоне домашнего тренажерного зала.
iReactor вчера в 10:14
Политика
В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу
США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО.
Газета.Ru 16:31
Политика
Россия подтвердила намерение выполнять Договор по открытому небу
Россия подтверждает намерение выполнять Договор по открытому небу (ДОН), судьба которого после одностороннего выхода США будет решена на конференции стран-участниц, сообщили в пятницу, 22 мая, в постпредстве России при НАТО, передает ТАСС.
Известия 17:39
Киберспорт
NAVI объявили о замене в составе по Dota 2
Бывший саппорт Team Unique Виталий so bad Ошманкевич заменил Семена CeMaTheSlayeR Кривулю в составе Natus Vincere по Dota 2. Об этом киберспортивная организация объявила на официальном сайте.
CyberSport.ru 11:04