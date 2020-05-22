В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков, планировавших теракты, сообщает в пятницу, 22 мая, ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального антитеррористического комитета.

В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ

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