Происшествия

ИзвестияИзвестияВ Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ

В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков, планировавших теракты, сообщает в пятницу, 22 мая, ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального антитеррористического комитета.
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В Дагестане нейтрализовали планировавших теракт боевиков

RT на русском13:54

Нейтрализованы ответным огнем: НАК показал новое оперативное видео операции в Дагестане

ТК Звезда12:50

В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков, готовивших теракты

Газета.Ru10:54

НАК сообщил, что в Дагестане убиты шесть боевиков

Интерфакс10:40

НАК: в Дагестане ликвидированы шесть боевиков

Молодежь Дагестана11:24

В Дагестане ликвидировали шесть боевиков

ТАСС10:49

В Дагестане нейтрализовали шесть боевиков, готовивших теракты

РИА Новости10:48
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Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 21:03, Ашберн
Происшествия

Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова

Ведомости 05:14
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Общество

В «Ахмате» сообщили о состоянии Рамзана Кадырова

После выхода публикации Айдамиров уточнил, что его слова о здоровье главы Чечни основаны на «личном мнении», так как после выхода сообщений о госпитализации Кадырова, он лично с руководителем республики не общался.
РБК 09:12
34
Происшествия

Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза

Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс вчера в 07:26
1,1K
Общество

Назван простой способ дезинфекции маски

Многоразовую маску для лица необходимо ежедневно стирать с мылом в горячей воде, пишет MedicalXpress, ссылаясь на мнение врачей и специалистов из американского Центра по контролю и профилактике заболеваний.
РИА Новости 12:52
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Армия и оружие

Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»

Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
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Экономика

Эксперт оценил сроки действия нормы о досрочном выходе на пенсию

Предложение о смягчении условий досрочного выхода на пенсию, вероятнее всего, носит временный характер.
РИА Новости вчера в 22:54
4
Здоровье

Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца

Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале.
iReactor 20 мая в 16:57
82
Происшествия

Красноярский краевой суд отказался выпустить из СИЗО Анатолия Быкова

Красноярский краевой суд оставил под стражей предпринимателя и бывшего депутата регионального заксобрания Анатолия Быкова, апелляция его защиты на арест была отклонена.
Интерфакс 04:25
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Происшествия

В Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице

РИА Новости 18:23
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Общество

Собянин заявил о необходимости продлить режим ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании у президента по санитарно-эпидемиологической обстановке заявил, что в городе необходимо сохранять режим ограничений, введенный для борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru 10:27
2,1K
Наука

Жирную пищу сделают полезной добавленные специи

Добровольцы в возрасте 40-65 лет прошли участие в эксперименте, который выявил, что жирная пища становится полезной благодаря специям.
РИА ОмскПресс 17:00
15
Происшествия

В авиакатастрофе в Пакистане выжили трое пассажиров

В авиакатастрофе в Пакистане выжили три человека, сообщает телеканал Geo.
Ведомости 12:00
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Экономика

Украина и МВФ договорились о кредите в $5 млрд

Украина договорилась на рабочем уровне с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении кредита в 3,6 млрд SDR (специальные права заимствования, $5 млрд).
Коммерсантъ вчера в 21:36
20
Общество

Россиян предупредили о риске возникновения летних торфяных пожаров

Lenta.ru 19:48
Футбол

«Манчестер Юнайтед» подал в суд на создателей игры Football Manager

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" подал в суд на разработчиков симулятора Football Manager в лице компании Sports Interactive за неправомерное использование названия команды.
ТАСС Спорт 15:10
Экономика

Госдума изменила законопроект о расторжении арендных договоров

Первая версия законопроекта предполагала, что арендаторы, чьи доходы снизились на 50% и более из-за пандемии, получат право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без штрафов и возмещения убытков.
Газета.Ru вчера в 12:09
118
Происшествия

Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО

Основатель группы «Сумма» Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО, сообщила РБК адвокат Виктория Цилюрик.
РБК 15:58
14
Армия и оружие

В Киеве назвали США виновниками «потери» Крыма

В 2014 году Украина потеряла Крым потому, что США потребовали от Киева не применять оружие, и тем самым позволили России его забрать, заявил заместитель главы Секретариата президента Украины времен Виктора Ющенко Александр Чалый.
ФАН 19:26
Здоровье

Минздрав ускорит выход на рынок препарата против коронавируса

Минздрав сократит сроки выхода на рынок препарата "Фавипиравир", который может быть эффективен в борьбе с коронавирусом.
Life.ru 20:34
Политика

В законопроекте Путина о патриотическом воспитании в школах нашли ссылку на еще не принятую статью Конституции

Ранее Путин заявил, что в патриотизме заключается национальная идея страны, но, по словам президента, патриотизм не должен быть "квасным, затхлым и кислым".
Snob.ru 07:20
15
Наука

Найден скрытый механизм, вызывающий цитокиновый шторм при COVID-19

Ученые из других стран уже тестирует некоторые лекарства-кандидаты, которые могли бы остановить чрезмерную иммунную реакцию в организме пациентов с COVID -19.
Хайтек+ вчера в 07:49
Наука

Суперкомпьютер вычислил причину вымирания неандертальцев

iReactor 10:08
25
Здоровье

В Бразилии рекордными темпами растет число зараженных коронавирусом

В Бразилии зафиксировали рекордный показатель за весь период эпидемии — число заразившихся COVID-19 за сутки превысило 19,9 тыс. Об этом свидетельствует официальная статистика национального Министерства здравоохранения.
Росбалт вчера в 14:17
1
Экономика

В Приангарье налог на профессиональный доход вступит в силу 1 июля

С 1 июля на территории Иркутской области начнет действовать налог на профессиональный доход.
Байкал24 вчера в 00:53
13
Культура

Михалков выругался матом в адрес Познера и Гусева из-за чипизации

Никита Михалков ответил матом на критику выпуска его передачи "Бесогон ТВ" о чипировании людей.
Газета.Ru 13:52
74
Общество

В Ростовской области разрешат торговлю непродовольственными товарами

"С 25 мая в Ростовской области будет разрешена работа магазинов, реализующих непродовольственные товары, в числе которых есть товары первой необходимости", - сказал Голубев в обращении к жителям области на своей странице в Instagram.
РИА Новости 16:58
81
Общество

Рособрнадзор назвал даты проведения ЕГЭ по всем предметам

Рособрнадзор представил обновленное расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по всем предметам, сообщает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 11:31
171
Здоровье

Главный санитарный врач Свердловской области рассказал, как считают смертность от COVID-19

Главный санитарный врач Свердловской области рассказал, как считают смертность от COVID-19.
Екатеринбург Онлайн 20:18
Экономика

России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19

Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета 03:38
1K
Культура

Названа лучшая экранизация Стивена Кинга

Телеканал "Настоящее страшное телевидение" обнародовал Абсолютный рейтинг лучших экранизаций Стивена Кинга.
Москва 24 11:30
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