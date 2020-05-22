Происшествия

ИзвестияИзвестияВ Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ

В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков, планировавших теракты, сообщает в пятницу, 22 мая, ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального антитеррористического комитета.
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В Дагестане нейтрализовали планировавших теракт боевиков

RT на русском13:54

В Дагестане убиты шесть боевиков, один спецназовец ранен

Черновик12:46

НАК показал видео с места контртеррористической операции в Дагестане

РБК13:36

НАК: в Дагестане ликвидированы шесть боевиков

Молодежь Дагестана11:24

В Дагестане ликвидировали шесть боевиков

ТАСС10:49

В Дагестане нейтрализовали шесть боевиков, готовивших теракты

РИА Новости10:48

НАК сообщил, что в Дагестане убиты шесть боевиков

Интерфакс10:40
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Хоккей

Умер олимпийский чемпион по хоккею Александр Герасимов

Российская газета вчера в 06:53
Экономика

России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19

Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета 03:38
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Футбол

В Подмосковье открываются тренировочные базы клубов РПЛ

Возобновление работы баз клубов РПЛ допускается с даты направления уведомления об их готовности в адрес Министерства физической культуры и спорта Московской области и органа местного самоуправления Московской области, но не ранее 23 мая 2020 года, отмечается в документе.
Sports.ru 14:15
Общество

Стало известно о тяжелом состоянии Рамзана Кадырова

Lenta.ru 13:25
924
Общество

Эксперты рассказали о правилах ухода за многоразовыми масками

Медицинские маски для многоразового использования следует регулярно стирать.
Известия 07:05
22
Происшествия

Стало известно о выживших при авиакатастрофе в Пакистане

По меньшей мере два человека выжили при крушении самолета «Пакистанских авиалиний» рядом с аэропортом Карачи, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источник в Управлении гражданской авиации Пакистана.
Взгляд.ру 09:54
19
Общество

Антитела к коронавирусу выявили у 14% сдавших тест в «Инвитро»

Каждый седьмой пациент, сдавший тест в лаборатории "Инвитро", имеет антитела к коронавирусу. Об этом говорится в сообщении компании.
ТАСС 01:18
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Авто

В Австралии никак не могут продать 4 тысячи побитых градом автомобилей

Крупнейший мировой автомобильный аукцион Mannheim Auctions уже несколько месяцев не может найти покупателя на 4 000 австралийских машин, пострадавших от сильного града в начале 2020 года.
Car.ru 02:45
1
Общество

В Подмосковье введут штрафы за отсутствие масок в общественных местах

Жителей Подмосковья, которые появятся в общественных местах без защитной маски, будут штрафовать.
РБК 14:27
2
Армия и оружие

В ДНР заявили об уничтожении огневых точек украинской армии

Газета.Ru 09:45
1,5K
Шоу-бизнес

Салтыкова выложила свежее фото с изменившейся Овсиенко

Известно, что артистка сохранила теплые отношения со своими коллегами, в частности, с певицами Ириной Салтыковой и Татьяной Булановой.
WomanHit.ru вчера в 08:55
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Авто

Lada Xray может покинуть линейку АвтоВАЗа

Приподнятый хэтчбек LADA XRay может исчезнуть из линейки АвтоВАЗа вследствие низких продаж и нерентабельности производства.
Автоновости дня 06:21
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Происшествия

По подозрению в мошенничестве в Казани задержан проректор КФУ

По версии следствия, проректор КФУ Дмитрий Пашин участвовал в хищении денежных средств в Казанском национальном исследовательском технологическом университете совместно с ректором КНИТУ-КХТИ Сергеем Юшко, задержанным ранее.
Татар-информ 07:44
4
Экономика

Назван средний размер страховой пенсии для неработающих за 2019 год

«Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан за 2019 год увеличился на 1089 рублей, или на 7,6%, и составил 15 496 рублей», — сказал Котяков.
REGNUM вчера в 08:11
124
Политика

Названы сроки возвращения регионов России к нормальной жизни

Mohammad Javad Abjoushak / Globallookpress Директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев назвал сроки возвращения большинства регионов России к нормальной жизни.
РЕН ТВ 09:33
41
Общество

Власти Москвы назвали условия для открытия предприятий сферы услуг

Развитие ситуации с коронавирусом после открытия многофункциональных центров в Москве даст понять, когда можно будет отменить ограничения по работе для других предприятий в сфере услуг.
РБК 13:56
65
Хоккей

Задоров считает, что «Миннесота» не подходит Капризову

Российский защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров оценил перспективы в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) своего соотечественника Кирилла Капризова, права на которого принадлежат «Миннесоте Уайлд».
RT на русском 14:38
Шоу-бизнес

Галкин опубликовал романтичное видео с Пугачевой

Шоумен регулярно выкладывает в Сеть фото и видео с участием избранницы. На своей странице в Instagram юморист опубликовал романтичное видео.
Московский Комсомолец 08:04
70
Армия и оружие

Bloomberg узнал о переброске российских истребителей из Сирии в Ливию

По данным начальника службы безопасности правительства национального согласия Фатхи Баршагу, на которого ссылается издание, на восток с контролируемой Россией авиабазы Хмеймим в Сирии прилетели «по меньшей мере шесть МиГ-29 и два Су-24».
REGNUM 08:27
108
Политика

МИД России опубликовал заявление по выходу США из ДОН

МИД России в пятницу, 22 мая, опубликовал официальное заявление в связи с решением США выйти из Договора по открытому небу (ДОН).
Известия 10:10
49
Общество

Петербургские инвалиды получили по 2000 рублей за самоизоляцию

По словам Беглова, единовременно по 2 тыс. рублей уже получили инвалиды I группы, инвалиды II группы старше 74 лет, а также те, кто находится на социальном обслуживании на дому.
REGNUM 02:29
142
Общество

Власти Тульской области поддержали медсестру, работавшую в купальнике

Евразия Daily вчера в 18:27
2,7K
Общество

В сальском интернате зафиксировано уже около 270 больных коронавирусом

По данным на 22 мая, в психоневрологическом интернате в Сальске уже зарегистрировано около 270 больных коронавирусом.
Панорама Ростова-на-Дону 11:12
35
Энергетика

Цены на нефть снова пошли на спад

Напомним, 20 мая сообщалось о росте цены на нефть в ходе торгов.
ИА Новороссия 02:55
33
Культура

Познер высказался о скандале вокруг выпуска «Бесогона» Михалкова

Выпуск авторской программы «БесогонТВ» режиссера Никиты Михалкова, посвященный чипизации людей, мог навредить некоторым россиянам.
URA.Ru вчера в 23:53
33
Финансы

Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:26
5
Общество

Попова назвала первых кандидатов на вакцинацию от коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что прививать от коронавируса сначала начнут тех россиян, кто находится в группе риска.
vtomske.ru 01:45
2,9K
Происшествия

В Москве нашли автора фейка о вывозе трупов из обсерватора в Москве

В апреле в Сети появилась ложная информация о том, что из обсервационного центра в московском районе Крылатское по ночам вывозят трупы людей, скончавшихся из-за коронавирусной инфекции.
Известия 13:29
24
Происшествия

На Украине тяжело ранили прокурора

Кривой Рог, Украина, 22 мая 2020, 14:05 — REGNUM В Кривом Роге тяжёлое ранение живота получил прокурор Алексей Пипка, сообщил 22 мая местный телеканал «Первый городской».
REGNUM 07:05
Общество

Рособрнадзор озвучил даты проведения ЕГЭ по всем предметам

Рособрнадзор опубликовал график проведения Единого государственного экзамена, старт которого намечен на 29 июня.
Вести.Ru вчера в 10:49
165
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Федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, обеспечивающий координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по противодействию терроризму.
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