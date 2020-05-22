Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Дагестане нейтрализованы шесть боевиков, готовивших теракты

В Хасавюртовском районе Дагестана в ходе контртеррористической операции были уничтожены шесть бандитов, которые планировали теракты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
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В Дагестане нейтрализованы шестеро боевиков

РГВК Дагестан13:06

В Дагестане нейтрализовали шесть боевиков, готовивших теракты

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НАК показал видео с места контртеррористической операции в Дагестане

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За сутки в Москве умерли еще 67 пациентов с коронавирусом, сообщил оперативный штаб.
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Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель призвал США пересмотреть решение о выходе из Договора по открытому небу, а РФ - вернуться к выполнению всех положений договора, сообщает ТАСС.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не только не захотела сотрудничать с Минском в разработке ракеты, но и не соглашается предоставлять полигон для испытания белорусской разработки.
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Критик рассказал о причинах инсульта у Бориса Моисеева

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Донбасс должен быть демилитаризован к августу, чтобы там прошли местные выборы, заявил представитель Киева в контактной группе Алексей Резников.
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Москва начинает первый этап смягчения ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
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Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, поделилась откровенными фото во время всеобщего режима изоляции, введенного из-за вспышки коронавируса.
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По словам Беглова, единовременно по 2 тыс. рублей уже получили инвалиды I группы, инвалиды II группы старше 74 лет, а также те, кто находится на социальном обслуживании на дому.
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При пожаре в больнице в Зеленодольске погибли два человека

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В Петербурге сожитель забил до смерти мать пятерых детей

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9 новых случаев коронавируса выявлено в Амурской области

Зарегистрирован один летальный исход от заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-2019.
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Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса

Осенью 2020 года Россию может ожидать вторая волна распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
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В Петербурге разрешили прощание с умершими

Как сообщает администрация Петербурга, сейчас проведение церемонии прощания возможно, но только в тех случаях, когда достоверно известно, что у умершего не было COVID-19.
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В Сальском психинтернате число случаев коронавируса выросло до 357

В Ростовской области число заразившихся коронавирусом в Сальском психоневрологическом интернате вечером в пятницу, 22 мая, составило 270 человек.
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Для изучения радиации вне Земли был создан симулятор космических лучей

С помощью симулятора галактических космических лучей ученые смогли наблюдать воздействие ключевого источника излучения на животных.
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В Самарской области продлили режим самоизоляции

"Двадцать второго мая губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал распоряжение, согласно которому режим ограничений и самоизоляции в регионе продлевается с 25 по 31 мая включительно", - говорится в сообщении.
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Названа лучшая экранизация Стивена Кинга

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Как известно, компания Xiaomi готовит к выпуску «умный» браслет Mi Band 5, предназначенный для отслеживания физической активности и показателей жизнедеятельности организма.
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Сбербанк отменил комиссию за переводы с карты на карту

На территории Северо-Запада Сбербанк запустил новые тарифы по переводам, которые позволяют отправлять суммы до 50 000 рублей в месяц с карты на карту внутри банка без комиссии.
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