В Хасавюртовском районе Дагестана в ходе контртеррористической операции были уничтожены шесть бандитов, которые планировали теракты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков, готовивших теракты

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