Происшествия

ТАССТАССВ Дагестане ликвидировали шесть боевиков

Шесть боевиков, готовивших нападения на сотрудников правоохранительных органов, ликвидированы в Дагестане в ходе спецоперации. Об этом ТАСС сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
Читать в источнике
Комментировать156

Подробнее о событии

В Дагестане нейтрализованы шестеро боевиков

РГВК Дагестан13:06

НАК сообщил, что в Дагестане убиты шесть боевиков

Интерфакс10:40

НАК показал видео с места контртеррористической операции в Дагестане

РБК13:36

НАК: в Дагестане ликвидированы шесть боевиков

Молодежь Дагестана11:24

В Дагестане ликвидировали шесть боевиков

ТАСС10:49

В Дагестане нейтрализовали шесть боевиков, готовивших теракты

РИА Новости10:48

В Дагестане нейтрализовали планировавших теракт боевиков

RT на русском13:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 16:19, Ашберн
Армия и оружие

Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»

Lenta.ru 20 мая в 05:53
442
Армия и оружие

В правительстве заявили об успешных испытаниях Су-57

Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что российский истребитель пятого поколения Су-57 подтвердил практически все заложенные при его проектировании требования в ходе государственных испытаний.
Военное дело вчера в 00:46
30
Происшествия

Названа предполагаемая причина авиакатастрофы в Пакистане

Возможной причиной падения пассажирского самолета в Карачи мог стать технический сбой.
Невские Новости 09:04
Космос

Астронавтка НАСА сравнила посадку на «Союзе» и Crew Dragon

Lenta.ru 12:49
3
Общество

В «Инвитро» оценили результаты тестирования на антитела к коронавирусу

Не менее 14% россиян, сдавших тест в частной лаборатории "Инвитро" за последние четыре дня, имеют специфические антитела к вирусу SARS-CoV-2, возбудителю инфекции COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости 01:06
97
Происшествия

Мужчина убил многодетную мать в Петербурге

Гражданский муж избил до смерти многодетную мать. Она около суток ждала медпомощи и умерла в медучреждении.
7 новостей 10:10
30
Происшествия

Зиявудин Магомедов заразился в СИЗО коронавирусом

Обвиняемый в создании преступного сообщества владелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом, сообщила "Интерфаксу" член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.
Интерфакс 15:34
Общество

Кипр возобновит международное авиасообщение с 9 июня

Правительство Кипра откроет с 9 июня международное авиасообщение для аэропортов Ларнаки и Пафоса.
Известия 12:37
4
Политика

В НАТО назвали условие для возврата США в Договор по открытому небу

США могут пересмотреть выход из Договора по открытому небу (ДОН), если Россия вернется к полному соблюдению соглашения.
РБК 16:08
146
Общество

На оборонных предприятиях Северодвинска выявили очаг коронавируса

Большинство заболевших - сотрудники оборонных предприятий, речь идет о возникновении крупного очага инфекции, сообщила в пятницу пресс-службы администрации региона.
ТАСС 10:26
48
Игры

Switch-версия The Outer Worlds обзавелась новыми скриншотами и опцией предзаказа

3DNews 11:54
Армия и оружие

ДНР заявила о подавлении огневых точек украинской армии

Lenta.ru 07:00
1,6K
Происшествия

Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова

Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову.
Коммерсантъ 05:49
268
Политика

Зеленский отреагировал на петицию о Московском патриархате

Владимир Зеленский ответил на электронную петицию с призывом передать Киево-Печерскую лавру Православной церкви Украины (ПЦУ) и расторгнуть договор аренды на ее использование с Украинской православной церковью (Московского патриархата).
Вести.Ru 11:38
Общество

Вышел фильм про историка Соколова, обвиняемого в убийстве студентки

Российская газета 05:37
Общество

Появились данные о поражении 70 процентов легких Кадырова

Появились данные о поражении 70 процентов легких главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.
Lenta.ru 15:50
Общество

Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве

Режим самоизоляции в Москве действует с 29 марта, он неоднократно продлевался, последний раз – до 31 мая.
Ведомости 08:57
2K
Армия и оружие

Bloomberg узнал о переброске российских истребителей из Сирии в Ливию

По данным начальника службы безопасности правительства национального согласия Фатхи Баршагу, на которого ссылается издание, на восток с контролируемой Россией авиабазы Хмеймим в Сирии прилетели «по меньшей мере шесть МиГ-29 и два Су-24».
REGNUM 08:27
115
Экономика

ФНС упростила подачу заявлений на получение субсидий для ИП

Федеральная налоговая служба России упростила процедуру подачи заявлений на получение субсидий для индивидуальных предпринимателей.
Компания вчера в 15:32
7
Игры

Вышел обновленный шутер Saints Row The Third Remastered

В пятницу, 22 мая, стало известно о том, что в сети появился обновленный шутер Saints Row The Third Remastered.
Piter.tv 13:51
2
Общество

Власти Москвы назвали условия для открытия предприятий сферы услуг

Развитие ситуации с коронавирусом после открытия многофункциональных центров в Москве даст понять, когда можно будет отменить ограничения по работе для других предприятий в сфере услуг.
РБК 13:56
146
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева поделилась подробностями о новом шоу Первого канала

Телеведущая Лариса Гузеева рассказала о новом шоу Первого канала «На даче», героям которого помогут сохранить мир в семье и обустроить быт.
News.ru 04:59
15
Общество

Путин заявил о необходимости дополнительного периода для сдачи ЕГЭ

Президент России Владимир Путин считает, что нужно предусмотреть дополнительные периоды для сдачи ЕГЭ или экзаменов в формате ЕГЭ в новом учебном году.
Газета.Ru вчера в 07:50
2K
Общество

Калининградцев начнут штрафовать за отсутствие маски на улице

Взамен с 14 мая калининградцев обязали носить маски не только в помещениях и в общественном транспорте, но и на улице.
Российская газета 12:48
56
Политика

Лукашенко заявил, что не надо становиться перед Россией на колени

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не только не захотела сотрудничать с Минском в разработке ракеты, но и не соглашается предоставлять полигон для испытания белорусской разработки.
РИА Новости 07:39
809
Общество

Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
2K
Общество

Беглов заявил о неготовности Петербурга к снятию ограничений

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе выступления на заседании рабочей группы Госсовета по противодействию распространения пандемии коронавируса заявил, что пока тенденции к снижению заболеваемости в северной столице нет.
Московский Комсомолец 06:28
258
Авто

Renault представил обновлённый Kaptur для России

Компания Renault представила обновленный Renault Kaptur для российского рынка.
Автоновости дня вчера в 09:35
142
Происшествия

Россияне встали на защиту избивших педофила полицейских

21 мая перед зданием следственного управления СКР в Боровичах собрались около ста местных жителей, которые встали на защиту полицейских и потребовали их отпустить, сообщает 47News.
Lenta.ru 08:54
478
Происшествия

Появилось видео «покоса» травы сотрудниками МЧС маникюрными ножницами

В интернете в пятницу, 22 мая, появилось видео, на котором сотрудники МЧС на территории пожарной части в Каргате в Новосибирской области подстригают траву ножницами.
Известия 04:55
57
Как работают Яндекс.Новости?
Главное