Шесть боевиков, готовивших нападения на сотрудников правоохранительных органов, ликвидированы в Дагестане в ходе спецоперации. Об этом ТАСС сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

В Дагестане ликвидировали шесть боевиков

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