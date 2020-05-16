с чего всё началось

В Дагестане от осложнений заболеваний, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались более 40 медицинских работников. Об этом рассказал министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов в прямом эфире в Instagram с блогером Русланом Курбановым.

В Дагестане от COVID-19 умерли более 40 медиков

Общество Россиянам предсказали аномально холодную погоду На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода. 1,2K

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Политика Китай обвинили в рассылке туристов по миру для «посева коронавируса» Советник президента США Дональда Трампа по экономическим вопросам Питер Наварро обвинил Китай в намеренной рассылке туристов по миру для распространения коронавирусной инфекции.

Наука Ученые искусственно создали коронавирус Международная группа ученых методом обратной генетики создала SARS-CoV-2, сообщают «Известия» со ссылкой на журнал Cell.

Происшествия Жителя Камчатки осудили за призывы к насилию над росгвардейцами Два года лишения свободы условно получил житель Петропавловска-Камчатского за публичные призывы к насилию над росгвардейцами, сообщает пресс-служба краевого управления ФСБ России.

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Происшествия Шесть человек стали жертвами ДТП в Курганской области Две легковушки вечером воскресенья, 17 мая, столкнулись в Курганской области, в результате чего погибли шесть человек, в том числе двое детей.

Экономика «Цифровая экономика» стала экономной Аналитический центр (АЦ) при правительстве предлагает из-за пандемии пересмотреть сроки исполнения ряда проектов нацпрограммы «Цифровая экономика», а из проекта «Информационная безопасность» исключить мероприятия, предусматривавшие господдержку в размере 1,6 млрд руб.