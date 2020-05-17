Коронавирус

RT на русскомRT на русскомБолее 40 врачей в Дагестане умерли от коронавируса и пневмонии

Более 40 врачей скончались от последствий инфицирования коронавирусом и пневмонии в Дагестане, сообщил глава регионального Минздрава Джамалудин Гаджиибрагимов.
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