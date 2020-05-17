Коронавирус
RT на русскомБолее 40 врачей в Дагестане умерли от коронавируса и пневмонии
Более 40 врачей скончались от последствий инфицирования коронавирусом и пневмонии в Дагестане, сообщил глава регионального Минздрава Джамалудин Гаджиибрагимов.
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Дагестанские врачи погибли не только из-за COVID-19 и пневмонии
Московский Комсомолец в Дагестане11:15
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В Певеке произошла вспышка внебольничной пневмонии
Вспышка внебольничной пневмонии зафиксирована в Певеке - самом северном городе России.
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У двух работников медучреждения Читы выявили коронавирус
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Трамп заявил о значительном сокращении случаев коронавируса в США
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