Коронавирус
ИзвестияВ Дагестане от COVID-19 умерли более 40 медиков
В Дагестане от осложнений заболеваний, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались более 40 медицинских работников. Об этом рассказал министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов в прямом эфире в Instagram с блогером Русланом Курбановым.
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Дагестанские врачи погибли не только из-за COVID-19 и пневмонии
Московский Комсомолец в Дагестане11:15
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Политика
США грозят «Газпрому» жесткими санкциями за «Северный поток»
Жесткие санкции грозят «Газпрому» со стороны США в случае окончания строительства газопровода «Северный поток — 2», заявил сенатор от Техаса Тед Круз, сообщает 15 мая портал Delovoe.tv.
ИА Красная Весна 15 мая в 10:33
Общество
Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском вчера в 09:45
Гаджеты
Процессор 11 поколения Intel Tiger Lake U оказался быстрее Ice Lake
По мнению экспертов, с точки зрения возможностей графического процессора графический ускоритель Xe Graphics G7 в высококлассных чипах Tiger Lake U будет примерно на 5-10% быстрее, чем графика RX Vega 8 в процессоре Ryzen 7 4800U.
Vevby.ru 12:12
Энергетика
Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией
В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу.
Lenta.ru 15 мая в 11:23
Политика
Помпео рассказал о планах Трампа по Китаю после пандемии
"Миру следует сплотиться, чтобы заставить Китай платить по счетам до тех пор, пока он не изменит свое поведение и не будет себя вести как достойная страна", - добавил Помпео.
Интерфакс 15:59
Здоровье
Ученый рассказал о приоритетах при вакцинации россиян
Глава отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал о приоритетах при вакцинации россиян.
Коммерсантъ 15:37
Армия и оружие
Госдеп увидел угрозу для обороны НАТО в действиях России в Арктике
Пресс-служба Госдепартамента США распространила стенограмму брифинга, на котором заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи заявил, что российские войска в Арктике ставят под угрозу линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике.
Военное дело вчера в 06:37
Политика
Путин: у России есть оружие, которого нет ни у одной страны мира
Глава государства отметил, что смотреть на опыт других стран нужно, но при этом не стоит забывать, что в России имеются "очень хорошие собственные базы".
Вести.Ru 07:01
Общество
ЕГЭ по базовой математике отменили
Директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова сообщила, что Единый государственный экзамен по базовой математике проводится в 2020 году не будет.
Аргументы недели 05:32
Авто
Hyundai рассказал о новинках для авторынка России
До конца 2020 года компания Hyundai планирует представить в России четыре новинки, в том числе флагманский кроссовер Palisade и премиальный Genesis GV80.
Автоновости дня 15 мая в 10:30
Общество
В Москве умерли еще 77 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 77 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.
ТАСС 15:06
Политика
Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости 12:41
Культура
Умерла режиссер сериала «Утреннее шоу» Линн Шелтон
Шелтон занималась сериалами "Утреннее шоу" (2019), в качестве режиссера и продюсера - мини-сериалом "И повсюду тлеют пожары" (2020).
Ревизор.ру 04:39
Политика
В Австралии заявили о поддержке призыва расследовать причины пандемии
По ее данным, призыв Австралии расследовать причины, вызвавшие пандемию коронавируса, ранее вызвал критику со стороны Пекина, однако "международная поддержка этой идеи неуклонно растет".
РИА Новости 08:07
Футбол
«Бавария» обыграла «Унион» в матче чемпионата Германии
"Бавария" обыграла "Унион" в матче чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 2:0.
Газета.Ru 14:18
Общество
Россиянам предсказали аномально холодную погоду
На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
Lenta.ru 01:27
Общество
Кадыров потребовал уволить медиков из-за жалоб на нехватку масок
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить работников Гудермесской больницы, которые жаловались на нехватку масок и защитных костюмов, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:10
Происшествия
13 человек пострадали при стрельбе во время поминальной службы в США
13 человек пострадали при стрельбе во время поминальной службы в американском штате Луизиана, сообщает в воскресенье Associated Press.
Интерфакс 14:14
Финансы
Россия в марте сократила вложения в гособлигации США в три раза
Министерство финансов США заявило, что Россия сократила вложения в американские гособлигации в марте в три раза.
RT на русском 15 мая в 17:31
Общество
Голикова назвала финансово невыгодным сокрытие смертей от коронавируса
Вице-премьер Татьяна Голикова в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1» заявила, что российским больницам финансово невыгодно скрывать данные о смерти людей из-за последствий коронавируса.
РБК 06:14
Экономика
Убытки кинотеатров РФ из-за пандемии составят около 50 млрд рублей
В первую очередь пострадают кинотеатры, которые открылись первыми.
Интерфакс 14:29
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru вчера в 16:02
Общество
Бизнесмен Усманов вошел в топ-10 богатейших жителей Великобритании
Лондон, 17 мая 2020, 08:41 — REGNUM Седьмое место среди самых богатых жителей Великобритании занял российский бизнесмен Алишер Усманов, сообщает издание The Sunday Times.
REGNUM 01:41
Общество
Россияне смогут наблюдать МКС невооруженным глазом
Газета.Ru 10:08
Общество
Минкультуры и Роспотребнадзор готовят меры по открытию кинотеатров
"Возобновление работы кинотеатров на территории России возможно только после снятия ограничительных санитарно-эпидемиологических мер", — сказано в сообщении.
РИА Новости 13:10
Общество
Воробьев рассказал, какие ограничения снимут в Подмосковье 18 мая
Красногорск, 17 мая 2020, 17:09 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие ограничения в регионе будут сняты с 18 мая.
REGNUM 10:09
Культура
Ослепительная Мороз, Порошина в микрошортах: как прошел полуфинал шоу «Танцы со звездами»
17 мая в эфир вышел полуфинал одиннадцатого сезона популярного шоу «Танцы со звездами».
Passion.ru 13:00
Общество
В лесу Нижегородской области нашли свалку вакцин от гриппа
Партию вакцины от гриппа нашли в лесу в Нижегородской области, по данному факту проводится проверка.
Известия 11:29