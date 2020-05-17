с чего всё началось

В Дагестане от осложнений заболеваний, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались более 40 медицинских работников. Об этом рассказал министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов в прямом эфире в Instagram с блогером Русланом Курбановым.

В Дагестане от COVID-19 умерли более 40 медиков

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