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РИА НовостиРИА НовостиВ Дагестане от коронавируса и пневмонии умерли более 40 врачей

В Дагестане более 40 врачей погибли от внебольничной пневмонии и коронавирусной инфекции, заявил глава республиканского минздрава Джамалудин Гаджиибрагимов во время прямого эфира в Instagram с блогером и политологом Русланом Курбановым.
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Такие данные привел министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов в интервью блогеру Руслану Курбанову, которое размещено
 в его инстаграме.
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