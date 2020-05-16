Коронавирус
РИА НовостиВ Дагестане от коронавируса и пневмонии умерли более 40 врачей
В Дагестане более 40 врачей погибли от внебольничной пневмонии и коронавирусной инфекции, заявил глава республиканского минздрава Джамалудин Гаджиибрагимов во время прямого эфира в Instagram с блогером и политологом Русланом Курбановым.
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Такие данные привел министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов в интервью блогеру Руслану Курбанову, которое размещено в его инстаграме.Медиазонавчера в 19:05
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