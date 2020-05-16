с чего всё началось

В Дагестане более 40 врачей погибли от внебольничной пневмонии и коронавирусной инфекции, заявил глава республиканского минздрава Джамалудин Гаджиибрагимов во время прямого эфира в Instagram с блогером и политологом Русланом Курбановым.

В Дагестане от коронавируса и пневмонии умерли более 40 врачей

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