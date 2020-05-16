Коронавирус
КоммерсантъВ Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей
С учетом больных внебольничной пневмонией в республике более 13 тыс. заболевших, умерли 657 человек, сообщил министр. Согласно «Списку памяти», который ведет статистику о врачах, медсестрах, санитарках, лаборантах, погибших во время пандемии COVID-19, в Дагестане умерли 32 медицинских работника.
Читать в источнике
Оценить707
Подробнее о событии
Показать все источники
В Дагестане от коронавируса погибло 40 медицинских сотрудников
Московский Комсомолец в Дагестаневчера в 16:34
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 01:57, Ашберн
Политика
В Раде рассказали о смене стратегии Зеленского по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский начал менять стратегию в отношении самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Газета.Ru 01:15
Происшествия
Стало известно, от чего чаще всего умирают в Бурятии
Как выяснилось, чаще всего в Бурятии умирают от болезней системы кровообращения (39,8 % в общей структуре).
Байкал-Daily 00:41
Происшествия
В Ленинском округе Омска полиция заблокировала целое общежитие
В Ленинском округе Омска на окраине города полиция заблокировала дом №3 на улице 11-я Чередовая.
Байкал24 вчера в 18:31
Общество
Вильфанд сообщил об аномальном похолодании в Центральной России
В ближайшие шесть дней в центральной части России прогнозируется аномально холодная погода.
РБК вчера в 23:59
Путешествия
Российские туроператоры аннулируют зарубежные туры на июнь
Российские туроператоры объявляют об аннулировании зарубежных туров на июнь 2020 года в условиях неопределенности, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Коммерсантъ 15 мая в 19:58
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru вчера в 16:02
Гаджеты
Samsung дарит покупателям дорогие наушники и другие гаджеты
Покупателям ряда товаров Samsung бесплатно предлагает наушники Galaxy Buds, пауэрбэнк, проводную гарнитуру, Galaxy Watch Active.
NewInform вчера в 04:36
Гаджеты
Huawei готовится к большому запуску в России
Компания Huawei начала готовить общественность к следующему запуску продукции в России.
iXBT.com 00:53
Кино
Лука Гуаданьино снимет ремейк фильма «Лицо со шрамом»
Итальянский режиссер Лука Гуаданьино снимет ремейк фильма «Лицо со шрамом».
Коммерсантъ 14 мая в 23:40
Общество
Воробьев анонсировал скорый выход Подмосковья из ограничений
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье, вероятно, будет готово к частичному выходу из ограничений уже в понедельник, 18 мая.
Газета.Ru 01:52
Футбол
ФК «Ростов» продолжит участие в чемпионате России с 21 июня
На заседании Исполкома РФС было принято решение возобновить сезон и провести матчи с 21 июня по 22 июля.
Rostov gazeta 15 мая в 07:34
Гаджеты
Названы способы повысить качество работы смартфона
Директор департамента развития бизнес-рынка АО «Кселл» Петр Дзюба рассказал из-за чего снижается производительной смартфонов, и как повысить качество работы гаджетов.
Известия 00:32
Общество
Бизнесмен Усманов вошел в топ-10 богатейших жителей Великобритании
Лондон, 17 мая 2020, 08:41 — REGNUM Седьмое место среди самых богатых жителей Великобритании занял российский бизнесмен Алишер Усманов, сообщает издание The Sunday Times.
REGNUM 01:41
Политика
Киев выберет представителей Донбасса для переговоров
В группу представителей должны войти люди, которые не имеют отношения к незаконным вооруженным группировкам и непризнанным образованиям, а также которые "не убивали" украинских военных, подчеркнул Ермак.
Газета.Ru вчера в 11:15
Здоровье
Главный онколог Минздрава назвал потерю веса симптомом рака
Главный онколог Минздрава России назвал потерю веса симптомом рака.
Evo-rus.com вчера в 14:51
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 15 мая в 03:23
Здоровье
Обновлена карта распространения коронавируса в Саратовской области
Сегодня, 15 мая, обновлена карта распространения коронавируса в Саратовской области.
КП - Саратов 15 мая в 04:14
Политика
Bloomberg изменил название статьи о смертности после критики России
Агентство Bloomberg поменяло название статьи о смертности от коронавируса в России после критики со стороны российского МИДа.
Известия вчера в 16:23
Экономика
Для раздачи россиянам денег просто так стало меньше препятствий
Пандемия коронавируса повлекла за собой множество ограничений, часть производств приостановила работу и многие граждане остались без денег.
Lenta.ru 15 мая в 06:54
Здоровье
Выяснилось, почему медикам не выплачивают обещанные Путиным деньги
За невыплату «президентских» стимулирующих доплат медикам глава Следственного комитета Александр Бастрыкин велел немедленно возбуждать уголовные дела.
Московский Комсомолец вчера в 11:55
Происшествия
Красноярскому экс-депутату Быкову предъявлено обвинение
Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявило экс-депутату Законодательного собрания Красноярского края и предпринимателю Анатолию Быкову обвинение в организации двойного убийства.
Газета.Ru 15 мая в 04:25
Финансы
Спекулянты сократили ставку на снижение доллара до минимумов с марта
Хедж-фонды и другие крупные спекулянты сократили короткие позиции по доллару США до минимального за 2 месяца значения, свидетельствует статистика Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).
Profinance.ru 15 мая в 16:53
Общество
В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса
В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:12
Общество
Россиянам разъяснили основание для штрафа за нарушение самоизоляции
МВД разъяснило россиянам, на каком основании они могут быть оштрафованы за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 23:50
Энергетика
«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту
Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru вчера в 00:33
Экономика
В России могут упростить процедуру банкротства
Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru 15 мая в 11:09
Наука
В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса
Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили о том, что нашли антитело, способное полностью заблокировать коронавирус.
РИА Новости вчера в 12:51
Единоборства
Оверим одолел нокаутом Харриса на турнире UFC
Оверим победил 36-летнего Харриса техническим нокаутом во втором раунде встречи. 17 мая Овериму исполнилось 40 лет.
REGNUM 00:59
Общество
Число заболеваний коронавирусом в Приморье достигло 1268
Число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в Приморском крае за прошедшие сутки составило 71, общее число заболеваний достигло 1268.
RT на русском вчера в 22:15
Экономика
Зампред ЗакСа Дроздов рассказал о мерах поддержки бизнеса в Петербурге
Все принимаемые федеральным правительством меры поддержки бизнеса должны оперативно прорабатываться на уровне города, чтобы петербургские предприниматели могли воспользоваться необходимой помощью уже сейчас, рассказал корреспонденту «НьюИнформ» заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Анатолий Дроздов.
NewInform 14 мая в 08:03