Коронавирус
КоммерсантъВ Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей
С учетом больных внебольничной пневмонией в республике более 13 тыс. заболевших, умерли 657 человек. Согласно «Списку памяти», который ведет статистику о врачах, медсестрах, санитарках, лаборантах, погибших во время пандемии COVID-19, в Дагестане умерли 32 медицинских работника.
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В Дагестане от коронавируса погибло 40 медицинских сотрудников
Московский Комсомолец в Дагестаневчера в 16:34
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