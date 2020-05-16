Коронавирус
КоммерсантъВ Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей
С учетом больных внебольничной пневмонией в республике более 13 тыс. заболевших, умерли 657 человек, сообщил министр. Согласно «Списку памяти», который ведет статистику о врачах, медсестрах, санитарках, лаборантах, погибших во время пандемии COVID-19, в Дагестане умерли 32 медицинских работника.
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с чего всё началось
С начала пандемии в Дагестане скончались около 40 медработников и это не только врачи, а также средний, младший медперсонал и другие сотрудники. И не все они умерли от коронавируса и пневмонии, были и другие диагнозы.Министерство здравоохранения Республики Дагестан07:24
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В США разбился истребитель пятого поколения F-22
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