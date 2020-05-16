Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей

С учетом больных внебольничной пневмонией в республике более 13 тыс. заболевших, умерли 657 человек, сообщил министр. Согласно «Списку памяти», который ведет статистику о врачах, медсестрах, санитарках, лаборантах, погибших во время пандемии COVID-19, в Дагестане умерли 32 медицинских работника.
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с чего всё началось

Разъяснение Минздрава РД по поводу погибших медработников

С начала пандемии в Дагестане скончались около 40 медработников и это не только врачи, а также средний, младший медперсонал и другие сотрудники. И не все они умерли от коронавируса и пневмонии, были и другие диагнозы.
Министерство здравоохранения Республики Дагестан07:24

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В Минздраве Дагестана разъяснили данные о скончавшихся медработниках

RT на русском10:22

Не у всех 40 умерших в Дагестане медработников были пневмония и COVID-19

РИА Новости09:02

В Минздраве Дагестана заявили, что не все 40 медиков, о которых говорил глава ведомства, скончались от коронавируса

Эхо Москвы10:31

«Вместе с коронавирусом бушует другая респираторная инфекция? Ну это бред». В Дагестане почти 700 человек умерли от пневмонии

Медиазона08:08

В Дагестане началось снижение заболеваемости пневмонией из-за коронавируса

ТАСС04:18

Глава Минздрава Дагестана заявил о смертях 40 врачей от пневмонии и COVID

РБКвчера в 20:38

В Дагестане от коронавируса и пневмонии умерло свыше 40 врачей

Махачкалинские известиявчера в 16:02
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 10:59, Ашберн
Общество

18 мая в Воронежской области снимут часть ограничений

Уже в понедельник, 18 мая губернатор Воронежской области Александр Гусев намерен дать поручение о выработке новых послаблений по санитарно-эпидемиологическим ограничениям на территории Воронежской области.
Kursk.com 07:37
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Общество

Возобновляющие работу свердловские предприятия подпишут декларацию о санэпидбезопасности

Документ должны будут подписать все организации, которые планируют возобновить работу после снятия ограничений.
Областная газета 09:53
Футбол

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Условия соглашения с 28-летним игроком не сообщаются. Дроздов является воспитанником «Локомотива».
Sport24.ru 07:00
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«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме

Песенный конкурс в следующем году состоится в Роттердаме, где его планировали провести в 2020, сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на ТАСС.Европейский вещательный союз подтвердил, что международный песенный конкурс состоится в 2021 году в Роттердаме (Нидерланды).
Якутия 24 03:01
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Общество

Россиянам предсказали аномально холодную погоду

На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
Lenta.ru 01:27
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Игры

Sony представила 18 минут нового геймплея игры Ghost of Tsushima

Чемпионат 15 мая в 11:48
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Общество

Воробьев рассказал, какие ограничения снимут в Подмосковье 18 мая

Красногорск, 17 мая 2020, 17:09 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие ограничения в регионе будут сняты с 18 мая.
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Общество

Попова назвала условие для отказа от ужесточения ограничительных мер

Ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, не будут ужесточать, если люди научатся соблюдать правила, в том числе и летом, в жару.
Известия 07:51
Здоровье

Выяснилось, почему медикам не выплачивают обещанные Путиным деньги

За невыплату «президентских» стимулирующих доплат медикам глава Следственного комитета Александр Бастрыкин велел немедленно возбуждать уголовные дела.
Московский Комсомолец вчера в 11:55
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Единоборства

Менеджер Сехудо: «К лету вы увидите Генри в октагоне»

Али Абдель-Азиз, менеджер экс-чемпиона UFC в двух дивизионах Генри Сехудо, не верит в том, что его подопечный действительно завершил карьеру.
Sports.ru 09:25
Общество

Минтранс надеется на возобновление международных полетов в июле

Минтранс России надеется на возобновление международного авиасообщения в июле этого года, сообщил министр Евгений Дитрих.
Коммерсантъ вчера в 07:49
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Шоу-бизнес

Сын Джигарханяна расстался с бывшей женой Казаченко

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Здоровье

В Ростовской области зафиксировано 2200 больных коронавирусом

Смогли побороть опасную болезнь 629 человек Ряды больных коронавирусом дончан за прошедшие сутки увеличились на 89 человек.
SM News 15 мая в 04:30
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Футбол

Агент Лаксальта подтвердил интерес российских клубов к футболисту

Агент игрока «Милана» Диего Лаксальта Ариэль Красоуски подтвердил интерес к футболисту со стороны российских команд, информирует Calciomercato.
ProstoProSport 10:06
Фигурное катание

Бестемьянова назвала виновных в конфликте Тарасовой и Родниной

Олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала конфликт между заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой со своей бывшей подопечной трехкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной.
РИА Новости 08:26
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Общество

Россияне до конца мая смогут невооруженным глазом наблюдать МКС

Международная космическая станция будет видна невооруженным глазом почти всем россиянам по вечерам до конца мая, сообщает Роскосмос.
РИА Новости 09:20
Общество

В России представили модели пика заболеваемости COVID-19 в регионах

Речь идет о модели компании-разработчика аналитических продуктов Megaputer Intelligence и модели проектного офиса по математическому моделированию Уфимского авиационного университета (УГАТУ) и Башкирского медицинского университета (БГМУ).
РБК 05:52
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Происшествия

В Северной Осетии родился младенец с коронавирусом

В Северной Осетии родился ребенок с коронавирусом, пишет ТАСС со ссылкой на минздрав республики.
Газета.Ru 10:28
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Наука

В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса

РИА Новости вчера в 12:51
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Политика

Еврокомиссия обвинила Россию в распространении теорий заговора

Как заявил представитель ЕК Питер Стано в интервью таблоиду Bild am Sonntag, для этой цели используются теории заговора и дезинформация о коронавирусе COVID-19.
Вести.Ru 05:25
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Общество

Мясников рассказал о мерах индивидуальной защиты от коронавируса

Врач Александр Мясников в своём Telegram-канале написал о мерах индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 09:45
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Общество

Попова прокомментировала предстоящий сезон отдыха в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала возможность сезона отдыха на российских курортах в 2020 году.
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Культура

«Пухляш» из клипа Little Big попал в рейтинг Forbes

Алтайский танцор Дмитрий Красилов, известный общественности по роли «пухляша» из клипа «Uno» питерской группы Little Big, вошел в лонг-лист премии «30 до 30» журнала Forbes, говорится на сайте издания.
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Футбол

Семак сообщил результаты теста игроков «Зенита» на коронавирус

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак обьявил результаты теста игроков команды на коронавирус.
МК-Спорт 10:24
Космос

99 лет назад на Земле произошла мощнейшая магнитная буря

Мощнейший выброс энергии устремился к нашей планете. 3 суток магнитное поле Земли буквально «сотрясалось» от этой внезапной атаки.
Первый Тульский вчера в 19:15
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Здоровье

В Самарской области готовятся к ослаблению ограничительных мер

Самара, 17 мая 2020, 15:38 — REGNUM В Самарской области продолжают готовиться к ослаблению ограничительных мер.
REGNUM 08:38
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Технологии

Хакеры взломали суперкомпьютеры в Европе для майнинга криптовалют

Специалисты по безопасности из американской компании Cado Security предполагают, что хакеры получили доступ к вычислительным машинам, использовав пользовательские данные и SSH-ключи, украденные у научных сотрудников Китая, Польши и Канады, имевших доступ к суперкомпьютерам.
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Происшествия

В США разбился истребитель пятого поколения F-22

Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс 15 мая в 12:40
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Происшествия

В Латвии нашли дрон, который неуправляемо летал по всей стране

Российская газета 10:16
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Общество

В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус

Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
REGNUM вчера в 02:10
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