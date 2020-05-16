С учетом больных внебольничной пневмонией в республике более 13 тыс. заболевших, умерли 657 человек. Согласно «Списку памяти», который ведет статистику о врачах, медсестрах, санитарках, лаборантах, погибших во время пандемии COVID-19, в Дагестане умерли 32 медицинских работника.

В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей

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