Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей

С учетом больных внебольничной пневмонией в республике более 13 тыс. заболевших, умерли 657 человек. Согласно «Списку памяти», который ведет статистику о врачах, медсестрах, санитарках, лаборантах, погибших во время пандемии COVID-19, в Дагестане умерли 32 медицинских работника.
Читать в источнике
Комментировать177

Подробнее о событии

Глава Минздрава Дагестана заявил о смертях 40 врачей от пневмонии и COVID

РБК20:38

В Дагестане от коронавируса умерли более 40 медработников

АиФ Дагестан19:20

Министр здравоохранения Дагестана рассказал, что от «внебольничной пневмонии» в республике погибли почти 700 человек

Медиазона19:05

Д. Гаджиибрагимов: Никто не оказывает давления на главврачей

Зори Табасарана18:23

В Дагестане от осложнений пневмонии скончались 40 врачей

Нур16:34

В Дагестане от коронавируса погибло 40 медицинских сотрудников

Московский Комсомолец в Дагестане16:34

В Дагестане от коронавируса и пневмонии умерло свыше 40 врачей

Махачкалинские известия16:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 22:48, Ашберн
Здоровье

Главный онколог Минздрава назвал потерю веса симптомом рака

Главный онколог Минздрава России назвал потерю веса симптомом рака.
Evo-rus.com 14:51
168
Здоровье

Выяснилось, почему медикам не выплачивают обещанные Путиным деньги

За невыплату «президентских» стимулирующих доплат медикам глава Следственного комитета Александр Бастрыкин велел немедленно возбуждать уголовные дела.
Московский Комсомолец 11:55
18
Музыка

«Евровидение-2020» покажет отрывок из клипа Little Big «Uno»

Газета.Ru 07:40
Наука

Собаки подчиняются командам человекоподобных роботов

Discover24 вчера в 05:30
14
Общество

ВОЗ назвала условие для окончательной оценки смертности от COVID-19

Оценка показателей смертности является сложной задачей в отношении многих заболеваний, и коронавирусная инфекция COVID-19 — в данном случае не исключение, заявили РБК в представительстве Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России.
РБК 20:00
1
Армия и оружие

В Сирии российские военные провели патрулирование в четырех провинциях

Воздушное и наземное патрулирование территории четырех сирийских провинций осуществили за прошедшие сутки военнослужащие российской армии, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) РФ в Сирии Олег Журавлев 14 мая на брифинге для журналистов.
ИА Красная Весна 14 мая в 17:49
Общество

В МВД назвали статью КоАП для привлечения нарушителей самоизоляции

Стало известно, по какой статье могут привлекаться к ответственности нарушители режима самоизоляции. Об этом рассказали в пресс-службе МВД.
Москва 24 21:51
Политика

Китай может наложить санкции на Apple и Cisco

В ответ на планируемую США блокировку поставок китайскому технологическому гиганту Huawei полупроводников от мировых производителей микросхем Китай может наложить санкции на американские компании, включая Cisco, Apple и Qualcomm.
МонаВиста 04:55
67
Общество

В Гидрометцентре призвали не ждать тепла в ближайшие дни

Резкого потепления в центре европейской части России в ближайшие дни не ожидается. Об этом рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.
ФАН вчера в 02:50
16
Общество

В Минтрансе рассказали о негативных последствиях дистанции в самолетах

Министр напомнил, что зарубежные компании, которые ввели правило дистанцирования в самолетах, позже были вынуждены вернуться к прежнему режиму работы.
Газета.Ru 09:11
52
Транспорт

Мост через Зею в Благовещенске могут закрыть в любой момент

При появлении минимальных рисков для жизни и здоровья граждан мост через реку Зея будет полностью закрыт для движения в любой момент, начиная с сегодняшнего дня, — сообщили в мэрии Благовещенска.
ИА Порт Амур 04:27
9
Шоу-бизнес

Евгений Плющенко выставил Яну Рудковскую с вещами на улицу

Публикация от Yana Rudkovskaya (@ rudkovskayaofficial) 16 Май 2020 в 7:18 PDT "Мечта многих женщин: Плющенко выгоняет Рудковскую на улицу", - написал один из фанатов звездной пары в профиле Яны.
OvideO.ru 14:13
2
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева раскрыла причину, почему ее муж Элджей не дает интервью

Телеведущая намекнула, что ее супруг-рэпер и двух слов связать не может. Очередной гостьей «Вечернего Урганта» стала Настя Ивлеева .
Lisa.ru 03:45
4
Здоровье

Опасные хронические заболевания при COVID-19 названы

Проценко отметил, что COVID-19 несет серьезную угрозу для больных сахарным диабетом и пожилых людей с хронической сердечной недостаточностью.
Live24 14 мая в 12:58
22
Общество

Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений

Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском 09:45
816
Общество

Выплаты врачам скорой помощи Армавира проверит краевая прокуратура

Причиной проверки стали опубликованные в СМИ сведения о возможных нарушениях прав работников одной из подстанций скорой медицинской помощи Армавира при начислении федеральных стимулирующих выплат.
Коммерсантъ Краснодар 05:23
3
Технологии

О новом способе мошенничества с онлайн-банками предупредили россиян

На фоне пандемии коронавируса мошенники, представляясь сотрудниками банка, предлагают россиянам скачать приложение для защиты смартфона от вирусных атак и удаленного дсотупа.
МедиаПоток вчера в 02:45
71
Космос

99 лет назад на Земле произошла мощнейшая магнитная буря

Мощнейший выброс энергии устремился к нашей планете. 3 суток магнитное поле Земли буквально «сотрясалось» от этой внезапной атаки.
Первый Тульский 19:15
Здоровье

Россиянам объяснили правила подготовки к тесту на коронавирус

Руководитель группы медицинской экспертизы «Инвитро» Татьяна Панкратова рассказала, как правильно готовиться к сдаче теста на антитела к коронавирусу.
Lenta.ru 20:45
1
Общество

Смертность от коронавируса в России сравнили с остальным миром

Вице-премьер Татьяна Голикова сравнила уровень смертности от коронавируса в России с остальным миром.
Lenta.ru 14:18
200
Политика

На Украине ввели санкции против Эрмитажа и МГУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому в отношении российских учреждений культуры и науки применяются санкции сроком на три года.
Деловое.ТВ вчера в 15:49
1,2K
Единоборства

Ядун победил Веру UFC Fight Night 172

Вера проиграл шестой бой из 22. В главном бою UFC Fight Night 172 встретятся Алистар Оверим и Уолт Харрис.
Sport24.ru 21:40
Культура

Метрополитен-опера продолжает открывать свой видеоархив: пришел черед «Лючии ди Ламмермур»

Нью-йоркский театр Метрополитен-опера, продолжая показы своих спектаклей разных лет, представит "Лючию ди Ламмермур" Гаэтано Доницетти.
Вестник Кавказа вчера в 22:15
Здоровье

Главврач калужской больницы уволился из-за выплат медикам в 27 рублей

Накануне в местных СМИ появилось обращение медиков, сообщивших, что за работу с зараженными коронавирусом больными им перечислили по 27 рублей.
РИА Новости вчера в 11:55
1,8K
Происшествия

Неизвестный заявил о минировании всех московских аэропортов

Ранее представитель экстренных служб столицы сообщал РИА Новости, что все станции метрополитена, родильные дома и инфекционные больницы Москвы получили анонимные сообщения с угрозой "минирования".
РИА Новости 11:55
70
Происшествия

В Лос-Анджелесе 10 пожарных тяжело пострадали при тушении огня

"Взрыв на месте событий вынудил подать сигнал SOS, 10 пожарных пострадали, многие здания охвачены огнем", - говорится в Twitter службы.
ТАСС 22:37
Здоровье

В Бурятии прибавилось количество заболевших коронавирусом

По данным на 15 мая, в Бурятии прибавилось количество заболевших коронавирусом на 41 человек.
Наш Север вчера в 01:18
59
Общество

Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови

Среди инфицированных коронавирусом пациентов чаще всего встречаются люди со второй группой крови.
Известия вчера в 09:09
1,1K
Путешествия

Туроператоры начали аннулировать туры за границу на июнь

Сегодня российские туроператоры начали аннулировать все туры на первый летний месяц.
Петербургский дневник вчера в 12:44
229
Общество

В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса

В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса.
Газета.Ru 12:12
2,8K
Главное