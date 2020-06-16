Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Дагестане рассказали о пострадавших в конфликте в палаточном лагере

В результате конфликта в пункте временного размещения в Дагестане пострадали трое полицейских и трое граждан Азербайджана.
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 следственного управления СК по Республике Дагестан указывается, что около 400 граждан Азербайджана, размещенных на территории общежития и временного палаточного городка, потребовали открыть границу и попытались перекрыть федеральную автодорогу «Кавказ».
РБК05:06

Подробнее о событии

Из-за конфликта с полицией в Дагестане задержаны 93 азербайджанца

Коммерсантъ04:51

Источник: после столкновений в Дагестане задержали более 90 азербайджанцев

Телеканал 360°04:08

В Дагестане шесть человек пострадали в конфликте во временном лагере

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Появились подробности беспорядков с азербайджанцами в Дагестане

Lenta.ru04:26

При нападении азербайджанцев в Дагестане пострадали семь полицейских

РБК05:06

СК назначил проверку после инцидента в Дагестане

RT на русском04:00

Семь силовиков пострадали в Дагестане во время конфликта с гражданами Азербайджана

ТАСС04:03
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 05:19, Ашберн
Происшествия

Расстрелявший московских полицейских таксист оказался пьяным

Lenta.ru вчера в 10:19
2,9K
Общество

Школы России оснастят камерами с функциями распознавания лиц

В российских школах установят оборудование с функцией распознавания лиц. Об этом во вторник, 16 июня, пишет газета «Ведомости».
Известия 04:21
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Общество

С 1 июля некоторым категориям пенсионеров повысят пенсии

Пенсии с 1 июля проиндексируют тем пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, соответствующий закон приняли в Госдуме в марте.
Ivbg.ru 14 июня в 05:55
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Происшествия

Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой

Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
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Культура

У актера Вячеслава Тихонова самый дорогой памятник на Новодевичьем кладбище

Самый дорогой памятник на территории Новодевичьего кладбища установлен на могиле отечественного актера Вячеслава Тихонова.
Что происходит вчера в 17:03
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Шоу-бизнес

Муцениеце и Прилучный развелись

Актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально развелись.
УтроNews вчера в 12:06
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Политика

В Грузии задержали россиянина, готовившего убийство журналиста

Гендиректор телеканала Ника Гварамия осудил нецензурную брань, но согласился с высказыванием журналиста и отметил, что извиняться перед Путиным не будет.
Sota.vision 02:53
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Политика

Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ

Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции.
REGNUM 00:18
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Общество

В России предложили сократить новогодние каникулы в 2021 году

«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в документе.
RT на русском 03:47
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Политика

В КНДР подтвердили уничтожение межкорейского офиса связи

Ранее 16 июня в Южной Корее сообщили о взрыве межкорейского офиса связи, однако подробностей происшествия не представили.
Известия 04:50
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Политика

Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК вчера в 12:45
550
Политика

Умер отец экс-президента Украины Порошенко

Умер отец экс-президента Украины Петра Порошенко Алексей Порошенко, сообщила во вторник пресс-служба партии бывшего главы государства "Европейская солидарность".
РИА Новости 04:30
2
Общество

Парад Победы в Симферополе отменен

Интерфакс - Россия 04:38
1
Происшествия

В Свердловской области произошел разлив нефти

URA.Ru 02:45
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Транспорт

На одной из линий московского метро снизят стоимость проезда

В Москве осенью планируют снизить стоимость проезда на одной из линий метро. Эксперимент проведут вне утреннего часа пик.
Российская газета 05:11
20
Общество

Жену Зеленского госпитализировали с пневмонией

Киев, 16 июня 2020, 10:16 — REGNUM Супругу президента Украины Елену Зеленскую госпитализировали в одну из киевских больниц, сообщил 15 июня офис президента Украины.
REGNUM 03:16
11
Общество

В Госдуму внесли проект о регулировании удаленной работы

Как отмечается, предложения предлагается сконцентрировать в рамках главы 49.1 "Особенности регулирования труда дистанционных работников", назвав ее "Особенности регулирования дистанционной и временной удаленной работы".
РИА Новости 04:29
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Кино

Премьеру «Матрицы 4» перенесли на год

Piter.tv 04:36
Происшествия

Мать убитой в Красноярском крае девочки дважды обращалась в полицию

News.ru вчера в 16:37
69
Энергетика

Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ

Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости 02:26
1,1K
Происшествия

В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую в реке девочку

RT на русском 01:26
289
Энергетика

Белоруссия может найти альтернативу российскому газу, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мире достаточно природного газа, и республика может найти альтернативу его поставкам из России.
РИА Новости 05:12
Происшествия

Гармаш может встретиться с семьей погибшего в ДТП с Ефремовым

Национальная служба новостей вчера в 13:58
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Общество

Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей

В России вводится новое денежное пособие.
ФедералПресс 04:14
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Энергетика

WSJ: Турецкие компании отказались платить Газпрому

По итогам 2019 года частные компании Турции отказались платить "Газпрому" за поставленный газ, общий долг достиг 2 миллиардов долларов.
МонаВиста 01:00
1,5K
Политика

Япония приостанавливает развертывание американских комплексов ПРО

REGNUM вчера в 08:29
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Общество

Работающие 1 июля россияне получат двойную зарплату

В Роструде РИА Новости рассказали, как будет оплачиваться работа в день всенародного голосования по поправкам к Конституции 1 июля.
РИА Новости вчера в 11:34
2,2K
Шоу-бизнес

Успенская показала свое фото, сделанное до пластических операций

Уже ни для кого не секрет, что исполнительница шансона Любовь Успенская сделала не одну пластическую операцию.
Uznayvse.ru 03:44
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Происшествия

Чеченцы устроили беспорядки во французском городе

Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru вчера в 22:54
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Шоу-бизнес

Максим Галкин устроил экскурсию по своему цветущему саду

Известный российский шоумен и супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин организовал интернет-экскурсию по своему цветущему саду.
Территория новостей вчера в 07:09
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