Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Дагестане спасатели продезинфицировали территории соцобъектов

Ранее ведомство сообщило, что спецтехника и специалисты МЧС из Ростова-на-Дону и подмосковного Ногинска после поручения президента РФ Владимира Путина выдвинулись в Дагестан для проведения масштабной дезинфекции соцобъектов.
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Стало известно, какие объекты первыми продезинфицирует МЧС в Дагестане

Российская газета06:18

В Дагестане сотрудники МЧС провели дезинфекцию около 700 тыс. кв. м территорий

ТАСС06:59

Ростовские и ногинские спасатели займутся дезобработкой в Дагестане

РИА Дагестан05:37

В Дагестане спасатели продезинфицировали территории соцобъектов

РИА Новости07:49

МЧС направило в Дагестан две автоколонны для проведения спецобработки

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МЧС направило в Дагестан технику и специалистов для дезинфекции

РБК03:51

В Дагестан прибудет группа специалистов МЧС России для проведения масштабной дезинфекции

Mirmol.ru04:05
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Новый выпуск авторской программы Михалкова не выйдет на «России 24»

В пресс-службе холдинга ВГТРК отказались от комментариев. Новый выпуск называется «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди».
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Киев, 19 мая 2020, 14:18 — REGNUM Внефракционный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач опубликовал несколько аудиозаписей, на которых, по его словам, экс-президент Украины Пётр Порошенко разговаривает с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и главой Госдепа Джоном Керри, сообщил 19 мая телеканал 112.ua.
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«Зенит» продлил контракт с Кокориным до конца сезона

Контракт нападающего Александра Кокорина с петербургским "Зенитом" был продлен на период доигрывания сезона, также продлен договор его аренды в "Сочи", сообщил РИА Новости генеральный директор "сине-бело-голубых" Александр Медведев.
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Греф заявил о переносе годового собрания акционеров Сбербанка

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В Калининградской области проведут выборочное тестирование на антитела к коронавирусу.
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Путин раскритиковал кабмин за непрозрачные принципы выплат медикам

Президент Владимир Путин раскритиковал во вторник кабмин за недостаточно ясные принципы выплат медикам, сформулированные на первом этапе.
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В сети появился новый ролик Fallout 4: New Vegas

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В Челябинске местные жители обнаружили у озера Смолино стоянку с 56 седанами Toyota Camry.
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Медведев анонсировал изменения в идеологии «Единой России»

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В Челябинске водители скорых требуют доплат за работу с коронавирусом

Деньги начисляли в зависимости от даты перевозки первого больного с COVID-19, а не за факт работы с пациентами, но после выступления президента Владимира Путина и исключения формулировки «за фактически отработанное время» многим водителям начали поступать доплаты, добавляет издание.
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Путин объяснил отсутствие единого тарифа на транзит газа в ЕАЭС

Президент РФ Владимир Путин заявил, что единый тариф на транспортировку газа может существовать только на едином рынке, однако пока такой интеграции в Евразийском экономическом союзе нет.
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Пермский главврач извинился за «кривляние» при беседе с подчиненными

Главный врач пермской станции скорой медицинской помощи Юрий Катаев попросил прощения за "кривляние" во время разговора с подчиненными о COVID-надбавках, видео с его извинениями опубликовано на странице медучреждения в соцсети.
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Россия развёртывает новую спутниковую систему связи

«Уже развёрнуты работы по созданию перспективной системы «Гонец» нового поколения, в которой количество спутников будет гораздо больше, и, соответственно, будет требоваться выведение всей группировки на орбиту с её последующим плановым пополнением», — приводятся его слова на сайте «Роскосмоса».
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Прокурора при получении взятки задержали в Ростовской области

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Сбербанк не будет производить вакцину от коронавируса, но поддержит процесс в России

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Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
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Алина Загитова отмечает 18-летие

Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
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Юшков: «Газпром» достроит «СП-2», несмотря на все риски

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В России летнюю оздоровительную кампанию могут начать с 1 июля

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22 новых случая коронавируса выявили в Оренбургской области за сутки

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Продавец одного из московских магазинов избил посетителя, сообщает телеканал РЕН ТВ.
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Футболист московского «Динамо» Евгеньев заразился коронавирусом

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Путин высказался о ситуации с дистанционным заказом лекарств

Президент России Владимир Путин высказался о ситуации с дистанционным заказом лекарств в стране.
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