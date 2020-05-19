Коронавирус
РИА НовостиВ Дагестане спасатели продезинфицировали территории соцобъектов
Ранее ведомство сообщило, что спецтехника и специалисты МЧС из Ростова-на-Дону и подмосковного Ногинска после поручения президента РФ Владимира Путина выдвинулись в Дагестан для проведения масштабной дезинфекции соцобъектов.
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Культура
Новый выпуск авторской программы Михалкова не выйдет на «России 24»
В пресс-службе холдинга ВГТРК отказались от комментариев. Новый выпуск называется «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди».
Ведомости 06:14
Политика
Путин поздравил Мишустина с выздоровлением от коронавируса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин успешно завершил лечение от коронавируса, с чем его поздравил российский президент Владимир Путин.
Политика Сегодня 08:09
Политика
Депутат Рады обнародовал записи «переговоров» Порошенко с Байденом и Керри
Киев, 19 мая 2020, 14:18 — REGNUM Внефракционный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач опубликовал несколько аудиозаписей, на которых, по его словам, экс-президент Украины Пётр Порошенко разговаривает с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и главой Госдепа Джоном Керри, сообщил 19 мая телеканал 112.ua.
REGNUM 07:18
Футбол
«Зенит» продлил контракт с Кокориным до конца сезона
Контракт нападающего Александра Кокорина с петербургским "Зенитом" был продлен на период доигрывания сезона, также продлен договор его аренды в "Сочи", сообщил РИА Новости генеральный директор "сине-бело-голубых" Александр Медведев.
РИА Новости 06:48
Экономика
Греф заявил о переносе годового собрания акционеров Сбербанка
Годовое собрание акционеров (ГОСА) Сбербанка перенесено с 26 июня на 25 сентября, заявил президент банка Герман Греф.
Ведомости 08:40
Общество
Калининградцев выборочно протестируют на антитела к коронавирусу
В Калининградской области проведут выборочное тестирование на антитела к коронавирусу.
Каскад 06:21
Политика
Путин раскритиковал кабмин за непрозрачные принципы выплат медикам
Президент Владимир Путин раскритиковал во вторник кабмин за недостаточно ясные принципы выплат медикам, сформулированные на первом этапе.
ТАСС 08:34
Игры
В сети появился новый ролик Fallout 4: New Vegas
Fallout 4: New Vegas будет перенесен на новый движок Fallout 4, игроки смогут пройти все оригинальные задания, а также получат дополнительные геймплейные детали.
ГЛАС.RU вчера в 10:52
Авто
В челябинском лесу нашли 56 новых Toyota Camry
В Челябинске местные жители обнаружили у озера Смолино стоянку с 56 седанами Toyota Camry.
Журнал Авто.ру 06:45
Политика
Медведев анонсировал изменения в идеологии «Единой России»
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил о необходимости идеологических изменений в предвыборной платформе партии.
РИА Новости 07:54
Общество
В Челябинске водители скорых требуют доплат за работу с коронавирусом
Деньги начисляли в зависимости от даты перевозки первого больного с COVID-19, а не за факт работы с пациентами, но после выступления президента Владимира Путина и исключения формулировки «за фактически отработанное время» многим водителям начали поступать доплаты, добавляет издание.
Эхо Москвы в Челябинске 01:17
Политика
Путин объяснил отсутствие единого тарифа на транзит газа в ЕАЭС
Президент РФ Владимир Путин заявил, что единый тариф на транспортировку газа может существовать только на едином рынке, однако пока такой интеграции в Евразийском экономическом союзе нет.
BFM.ru 07:06
Общество
Пермский главврач извинился за «кривляние» при беседе с подчиненными
Главный врач пермской станции скорой медицинской помощи Юрий Катаев попросил прощения за "кривляние" во время разговора с подчиненными о COVID-надбавках, видео с его извинениями опубликовано на странице медучреждения в соцсети.
РИА Новости 06:48
Технологии
Россия развёртывает новую спутниковую систему связи
«Уже развёрнуты работы по созданию перспективной системы «Гонец» нового поколения, в которой количество спутников будет гораздо больше, и, соответственно, будет требоваться выведение всей группировки на орбиту с её последующим плановым пополнением», — приводятся его слова на сайте «Роскосмоса».
RT на русском 07:17
Происшествия
Прокурора при получении взятки задержали в Ростовской области
Privet-Rostov.ru 01:32
Политика
Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ 07:52
Экономика
Сбербанк не будет производить вакцину от коронавируса, но поддержит процесс в России
15 мая Сбербанк зарегистрировал компанию ООО "Иммунотехнологии", основным видом деятельности которой заявлена оптовая торговля фармацевтической продукцией.
ТАСС 08:21
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
Известия 08:04
Фигурное катание
Алина Загитова отмечает 18-летие
Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist вчера в 02:39
Общество
Юшков: «Газпром» достроит «СП-2», несмотря на все риски
"Газпром" осознанно идет на риск, чтобы достроить "Северный поток – 2", вводя "Академика Черского" и компанию "Газпром флот" под санкции.
Политическая Экспертиза вчера в 11:04
Общество
В России летнюю оздоровительную кампанию могут начать с 1 июля
Москва, 19 мая 2020, 11:39 — REGNUM Летние смены в российских лагерях отдыха могут сократиться с 21 до 14 дней, сообщила 19 мая замдиректора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Янина Голубева.
REGNUM 04:39
Шоу-бизнес
Брэдли Купер и Ирина Шейк отдали свою дочь учиться в русскую школу
Трехлетняя дочь голливудского актера Брэдли Купера и российской супермодели Ирины Шейк учится в русской школе в Нью-Йорке.
OAnews 00:31
Политика
Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов
Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.
Pravda.Ru 17 мая в 08:48
Энергетика
Чубайс сравнил нефтяной рынок с дохлой лошадью
Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс, вспоминая о недавнем обвале цен на нефтяном рынке, вспомнил известную ковбойскую поговорку о дохлой лошади.
Газета.Ru 02:27
Общество
Минимальный возраст продажи алкоголя в России решили поднять
Совет Федерации рекомендует правительству поднять минимальный возраст продажи алкоголя с 18 до 21 года, сообщил сенатор Валерий Рязанский.
Lenta.ru 05:40
Здоровье
22 новых случая коронавируса выявили в Оренбургской области за сутки
За последние сутки в Оренбуржье выявили 22 новых пациентов с предварительным диагнозом «коронавирус».
1743.ru 07:09
Происшествия
Продавец магазина в Москве избил покупателя из-за кашля
Продавец одного из московских магазинов избил посетителя, сообщает телеканал РЕН ТВ.
РИА Новости 06:32
Футбол
Футболист московского «Динамо» Евгеньев заразился коронавирусом
Московский футбольный клуб "Динамо" сообщил о нескольких случаях заражения коронавирусной инфекцией в команде, в активной форме COVID-19 выявлен у защитника Романа Евгеньева.
РИА Новости 08:33
Политика
Путин высказался о ситуации с дистанционным заказом лекарств
Президент России Владимир Путин высказался о ситуации с дистанционным заказом лекарств в стране.
RT на русском 08:05