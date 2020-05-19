Коронавирус
РИА НовостиВ Дагестане спасатели продезинфицировали территории соцобъектов
Ранее ведомство сообщило, что спецтехника и специалисты МЧС из Ростова-на-Дону и подмосковного Ногинска после поручения президента РФ Владимира Путина выдвинулись в Дагестан для проведения масштабной дезинфекции соцобъектов.
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Здоровье
В Белгородской области умер еще один зараженный коронавирусом
В Белгородской области умер еще один зараженный коронавирусом пациент. Информацию об этом подтвердил оперативный штаб.
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Правительство продлило больничные для граждан старше 65 лет
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В Липецкой области в селе Новочеркутино в Добринском районе четырехлетний мальчик во время игры упал в сливную яму с нечистотами.
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В Петербурге запретили прощание с умершими
Власти Санкт-Петербурга с 12 мая запретили проводить ритуальные церемонии прощания со всеми умершими, вне зависимости от диагноза смерти.
Газета.Ru 09:09
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США доставят аппараты ИВЛ в Россию военными самолетами
Американские аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) будут доставлены в Россию военными самолетами из-за отсутствия коммерческих рейсов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства обороны США.
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Лера Кудрявцева впервые поделилась снимками из роддома
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Президент Владимир Путин раскритиковал во вторник кабмин за недостаточно ясные принципы выплат медикам, сформулированные на первом этапе.
ТАСС 08:34
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ 03:38
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В Подмосковье задержали подозреваемую в убийстве младенца
Полицейские Подмосковья задержали женщину, которую подозревают в убийстве своего девятимесячного ребенка.
Известия 07:25
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Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди
Люди, переболевшие атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивы к коронавирусу — возбудителю COVID-19.
РИА Новости 05:35
Общество
Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом
Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru вчера в 23:26
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NewInform вчера в 13:05
Общество
В России от коронавирусной инфекции погибли 186 медиков
Медработники составили 7% от общего количества жертв. В России от коронавируса умерли по меньшей мере 186 медицинских работников.
Оka.fm 09:00
Шоу-бизнес
Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках
Певица уже приступила к съемкам. Надежда Бабкина появилась в студии передачи "Модный приговор" на Первом канале.
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В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
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Инсайдер под псевдонимом Xiaomishka опубликовал полный список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат новейшую оболочку MIUI 12.
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Всемирная ассамблея здравоохранения захотела расследовать действия ВОЗ
Всемирная ассамблея здравоохранения приняла резолюцию о доступе к лекарствам от коронавируса и расследовании деятельности Всемирной организации здравоохранения во время пандемии.
Взгляд.ру 09:29
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Лавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»
Проект газопровода «Северный поток — 2» не может быть остановлен, он будет реализован, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
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Сообщается, что под карантин попали более 100 миллионов человек.
Спорт-Экспресс вчера в 11:36
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В обнинском медцентре радиологии произошел взрыв
Выяснилось, что в химической лаборатории на пятом этаже произошел хлопок неопасного газа.
Российская газета 09:30
Политика
Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов
Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.
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В Свердловской области коронавирус за сутки выявлен у 138 человек
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Nord Stream 2 обжалует решение Германии по директиве Евросоюза
Как стало известно, компания Nord Stream 2 планирует обжаловать в суде отказ властей Германии вывести газопровод из-под директивы ЕС.
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В США успешно испытали на людях вакцину от коронавируса
В США вакцину от коронавируса испытали на людях: биотехнологическая компания Moderna объявила, что первая фаза клинических испытаний завершается удачно, пишет РИА Новости.
АН Между строк 01:28
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Порошенко хвастался Байдену повышением коммунальных тарифов
Экс-президент Украины Петр Порошенко хвастался перед бывшим вице-президентом США Джо Байденом, что поднял коммунальные тарифы выше, чем того требовал Международный валютный фонд (МВФ).
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Под Костромой возбудили дело на организатора COVID-вечеринки
Следствие в Костромской области возбудило уголовное дело в отношении местного жителя, устроившего "коронавирусную вечеринку" на самоизоляции, во время которой мужчина заразил пятерых.
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В Краснодарском крае медиков вызвали в полицию за публичную жалобу на отсутствие выплат
В Краснодарском крае сотрудники станции скорой помощи Абинской районной больницы записали видео об отсутствии выплат за работу с заразившимися коронавирусом пациентами, после чего их вызвали в полицию, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на проект «Скорая журналистская помощь».
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Богатые россияне начали покупать бункеры
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Первый геймплей ремастера Mafia II разочаровывает
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