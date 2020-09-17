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Mirmol.ru
Mirmol.ru

В Дагестане три компании по вывозу мусора могут стать банкротами

Речь идет о таких компаниях, как УК «Лидер», «Дагэкосити» и «Дагэкодом». В целом в стране остановить свою деятельность рискуют девять операторов по вывозу мусора в пяти регионах.В источнике
С чего всё началось
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Девять мусорных операторов оказались под угрозой приостановки работы

Где могут прекратить работу мусорные операторы Приостановить работы могут три компании из Дагестана (УК "Лидер", "Дагэкосити" и "Дагэкодом"), по два оператора в Вологодской (" Аквалайн" и "Чистый след") и Челябинской (" Спецсервис" и "Центр коммунального сервиса") областях и по одному в Башкирии и Чувашии — "Экология Т" и "МВК Экоцентр", говорится в материалах РЭО.
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