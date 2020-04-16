Коронавирус
ТАССВ Дагестане умерла зараженная коронавирусом беременная девушка
В Дагестане умерла беременная девушка, госпитализированная в среду с коронавирусом, сообщила в четверг ТАСС заместитель министра здравоохранения республики Раиса Шахсинова.
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Происшествия
ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс 07:58
Политика
Путин сегодня вновь выступит с обращением
Обращение Владимира Путина: Президент России Владимир Путин после 15:00 мск выступит в начале совещания с правительством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 06:20
Общество
В Башкирии продлили режим самоизоляции до лета
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции в целях профилактики коронавируса в регионе продлится минимум до конца мая.
РИА Новости 06:15
Политика
Обмен пленными между ДНР и Киевом состоялся
Lenta.ru 03:23
Общество
Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Звездном городке
В подмосковном Звездном Городке, где находится Центр подготовки космонавтов, установлен первый случая заражения коронавирусом.
РЕН ТВ 08:43
Общество
В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве
В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК вчера в 11:58
Экономика
Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами
Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
РИА Новости 06:12
Политика
Госдеп обвинил Россию в проведении ядерных испытаний
Госдеп США обвинил Россию в проведении ядерных испытаний.
Деловое.ТВ 04:49
Происшествия
В Петербурге водитель погиб при падении грузовика в Неву
В управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу сообщили РБК, что водитель 1978 года рождения, управляя грузовым автомобилем, съехал с проезжей части с последующим падением автомобиля в реку Неву.
РБК 02:59
Политика
Стало известно о решении перенести парад Победы в Москве
Кремль принял решение не проводить парад Победы в Москве 9 мая и перенести мероприятие на более позднюю дату.
Lenta.ru вчера в 13:18
Кино
Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
Общество
Коронавирус захватил французский авианосец «Шарль де Голль»
Евразия Daily 00:51
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости вчера в 10:56
Кино
У экранизации культового квеста 90-х Myst появился сценарист
Квест Myst вышел на ПК в 1993 году, став самой продаваемой PC-игрой 1990-х годов.
REGNUM 08:12
Политика
ФСБ обезвредила украинскую шпионско-диверсионную группу в Крыму
ФСБ обезвредила украинскую шпионско-диверсионную группу в Крыму Сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины и российскую военнослужащую.
Коммерсантъ вчера в 11:37
Происшествия
Семья из Карелии так самоизолировалась, что ее разыскивала полиция
Следственный комитет Карелии проводит проверку по факту "исчезновения" семьи из Петрозаводска с двумя несовершеннолетними детьми.
Российская газета 08:22
Экономика
Кудрин разъяснил свою идею о вложении средств физлиц в ОФЗ
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин разъяснил идею о вложении средств физлиц в облигации федерального займа (ОФЗ) - никакого изъятия денег с банковских вкладов не планируется.
РИА Новости вчера в 08:53
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников
Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль вчера в 06:08
Общество
Минобрнауки не исключило начало учебного года осенью онлайн
Минобрнауки РФ не исключает возможности начала нового учебного года онлайн, заявил глава ведомства Валерий Фальков.
РИА Новости 08:43
Общество
В военном училище в Тюмени выявлен очаг заражения коронавирусом
Тюмень, 16 апреля 2020, 15:50 — REGNUM Очаг заражения коронавирусом обнаружен в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище (ТВВИКУ) среди его курсантов.
REGNUM 08:50
Здоровье
Рошаль заявил о приближении России к пику эпидемии коронавируса
Как ранее заявил доктор биологических наук, академик РАН Михаил Кирпичников, в России эпидемия коронавируса достигнет пика в конце апреля — начале мая, после чего выйдет на плато без прироста числа заразившихся.
РБК 08:10
Шоу-бизнес
Вера Брежнева опубликовала фото топлес и дала советы по питанию
Певица Вера Брежнева ведёт отдельный Instagram-аккаунт, где делится советами по здоровому питанию.
Газета Кемерова вчера в 14:13
Общество
В Кузбассе продлили режим самоизоляции до 26 апреля
Режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса в Кузбассе продлен до 26 апреля, заявил губернатор Сергей Цивилев в телеобращении к жителям региона.
РИА Новости 07:06
Энергетика
Бюджет России в мае получит от экспорта нефти меньше $1 за баррель
Российский бюджет в мае будет получать за экспорт нефти меньше $1 за баррель, посчитал Bloomberg с использованием данных министерства финансов России.
Ведомости 07:31
Происшествия
На севере Италии произошло землетрясение магнитудой 4,2
РИА Новости 06:41
Политика
Песков назвал условие поставки аппаратов ИВЛ из США в Россию
Россия воспользуется предложением президента США Дональда Трампа о помощи с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в случае необходимости, сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:54
Игры
На сайте Crysis обнаружили логотип и постер ремастера
CyberSport.ru 06:57
Происшествия
В Дагестане неизвестный обстрелял сотрудников полиции
Мужчина обстрелял полицейских, которые хотели проверить его автомобиль в Дагестане, и был убит ответным огнем, сообщает пресс-служба МВД по республике на своём официальном аккаунте в Instagram.
РИА Новости 06:47
Общество
Врачи назвали нулевого пациента с коронавирусом в России
Капитал страны вчера в 12:51
Наука
Найдена причина первого масштабного вымирания в истории Земли
Первое глобальное вымирание в истории Земли было вызвано серьезной и длительной нехваткой кислорода в океанах – к такому выводу пришли ученые Стэнфордского университета, проведя соответствующее исследование.
МИР 24 14 апреля в 08:26