В Дагестане умерла беременная девушка, госпитализированная в среду с коронавирусом, сообщила в четверг ТАСС заместитель министра здравоохранения республики Раиса Шахсинова.

Политика Путин сегодня вновь выступит с обращением Обращение Владимира Путина: Президент России Владимир Путин после 15:00 мск выступит в начале совещания с правительством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 3,5K

Общество В Башкирии продлили режим самоизоляции до лета Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции в целях профилактики коронавируса в регионе продлится минимум до конца мая. 757

Общество Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Звездном городке В подмосковном Звездном Городке, где находится Центр подготовки космонавтов, установлен первый случая заражения коронавирусом.

Общество В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико. 708

Экономика Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций. 197

Происшествия В Петербурге водитель погиб при падении грузовика в Неву В управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу сообщили РБК, что водитель 1978 года рождения, управляя грузовым автомобилем, съехал с проезжей части с последующим падением автомобиля в реку Неву. 51

Политика На Украине допустили возможность ракетного удара по России Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман. 5,4K

Кино У экранизации культового квеста 90-х Myst появился сценарист Квест Myst вышел на ПК в 1993 году, став самой продаваемой PC-игрой 1990-х годов.

Экономика Кудрин разъяснил свою идею о вложении средств физлиц в ОФЗ Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин разъяснил идею о вложении средств физлиц в облигации федерального займа (ОФЗ) - никакого изъятия денег с банковских вкладов не планируется. 225

Общество Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось. 44

Здоровье Рошаль заявил о приближении России к пику эпидемии коронавируса Как ранее заявил доктор биологических наук, академик РАН Михаил Кирпичников, в России эпидемия коронавируса достигнет пика в конце апреля — начале мая, после чего выйдет на плато без прироста числа заразившихся. 4

Общество В Кузбассе продлили режим самоизоляции до 26 апреля Режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса в Кузбассе продлен до 26 апреля, заявил губернатор Сергей Цивилев в телеобращении к жителям региона. 9

Политика Песков назвал условие поставки аппаратов ИВЛ из США в Россию Россия воспользуется предложением президента США Дональда Трампа о помощи с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в случае необходимости, сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. 983

Происшествия В Дагестане неизвестный обстрелял сотрудников полиции Мужчина обстрелял полицейских, которые хотели проверить его автомобиль в Дагестане, и был убит ответным огнем, сообщает пресс-служба МВД по республике на своём официальном аккаунте в Instagram. 21