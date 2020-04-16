Коронавирус

ТАССТАССВ Дагестане умерла зараженная коронавирусом беременная девушка

В Дагестане умерла беременная девушка, госпитализированная в среду с коронавирусом, сообщила в четверг ТАСС заместитель министра здравоохранения республики Раиса Шахсинова.
Читать в источнике
Комментировать48

Подробнее о событии

В Дагестане скончалась беременная, зараженная коронавирусом

Молодежь Дагестана07:12

В Дагестане умерла зараженная коронавирусом беременная девушка

Дагестанская правда06:03

В Дагестане умерла беременная женщина с коронавирусом

Интерфакс04:52

В Дагестане умерла беременная женщина с подозрением на коронавирус

РИА Новости05:23

В Дагестане умерла зараженная коронавирусом беременная девушка

ТАСС05:12

Умершую беременную девушку с COVID-19 перевозили на вертолете. Минздрав озвучил подробности

Телеканал 360°07:03

В Дагестане 154 заболевших коронавирусом, 6 умерло

Черновик04:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7147 источников, обновлено в 07:23, Ашберн
Общество

Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников

Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль вчера в 06:08
41
Здоровье

Коронавирус в Краснодарском крае: выявлен 21 новый случай заболевания

В общей сложности в Краснодарском крае на 16 апреля с подозрением на заболевание коронавирусом обратилось 1130 человек, из них 185 детей.
Туапсинские вести 04:22
99
Общество

Матвиенко: Парад Победы состоится в этом году

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Парад Победы состоится в этом году, однако дата будет зависеть от ситуации с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:42
105
Космос

Запуск Falcon 9 в очередной раз отложили

Запланированный на четверг, 16 апреля, запуск ракеты Falcon 9, которая должна стартовать с интернет-спутниками Starlink с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, отложена ещё на несколько дней.
Популярная механика вчера в 09:35
Общество

В Башкирии режим самоизоляции продлили до лета

Режим самоизоляции в Башкирии из-за коронавирусной инфекции продлится как минимум до конца мая.
РБК 07:13
167
Футбол

Денис Глушаков рассказал о конфликте с Романом Широковым на Евро-2016

Piter.tv 03:34
Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Врач-патологоанатом Александр Эдигер усомнился в развитии пневмонии у зараженных коронавирусом.
РИА Новости 06:07
235
Энергетика

Саудовская Аравия просит платить ей за нефть векселями

«После соглашения с ОПЕК + повестка дня Саудовской Аравии остается в целом неизменной, поскольку она поддерживает давление на американские и международные нефтяные компании и продолжает вести пассивно-агрессивную ценовую войну с другими производителями», - пояснил ведущий аналитик по нефтегазовой отрасли JPMorgan Кристян Малек.
Expert.ru 04:20
646
Политика

СПЧ просит не переносить День окончания Второй мировой войны

Закон о переносе дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября уже принят Госдумой в трех чтениях.
Политсовет 03:22
293
Происшествия

Полковника из разведки Росгвардии арестовали за вымогательство

Истринский городской суд Московской области арестовал заместителя начальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 05:28
410
Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

РИА Новости вчера в 10:56
5,4K
Общество

Инфекционист назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России

Июнь-июль этого года станут пиком распространения коронавируса, считает врач-инфекционист Николай Малышев, которого цитирует РИА Новости.
Lenta.ru 06:43
1,1K
Здоровье

Названы опасные последствия коронавируса для выздоровевших

Ранее ученый-вирусолог Российской Академии наук (РАН) Феликс Ершов назвал негативные последствия для здоровья заразившихся новым вирусом.
Lenta.ru вчера в 20:30
306
Политика

Песков прокомментировал высказывания Кадырова по «Новой газете»

В Кремле ознакомились с высказываниями главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу "Новой газеты", считают их весьма эмоциональными, но на эмоциях сейчас все, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:01
23
Экономика

Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь

Наиболее пострадавшие от пандемии компании получат безвозмездную финансовую помощь от государства на выплаты сотрудникам.
RT на русском вчера в 12:35
3,6K
Общество

Аллерголог назвала нового потенциального переносчика коронавируса

РИА Новости вчера в 18:49
387
Политика

Обмен пленными между ДНР и Украиной завершён

REGNUM 02:39
319
Происшествия

Установлены заказчики беспорядков в колонии в Ангарске

Заказчиков бунта колонии №15 в Ангарске удалось установить, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные ГУФСИН по Иркутской области.
Газета.Ru 05:31
23
Общество

Мишустин предложил не утверждать список системообразующих предприятий

Премьер Михаил Мишустин предложил не устанавливать единый перечень системообразующих предприятий, а вместо этого отраслевым министерствам вести списки и представлять их в правительство.
Ведомости 06:26
3
Здоровье

Коронавирусная ситуация в Тульской области ухудшается

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Тульской области сообщили, что в регионе зафиксированы 174 инфицированных.
Московский Комсомолец Тула 04:13
17
Происшествия

Нарушивший режим самоизоляции в Москве водитель попался на взятке

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении водителя, который нарушил режим самоизоляции и пытался подкупить сотрудника ДПС, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 05:44
8
Общество

В Кремле прокомментировали затруднения из-за пропусков в Москве

РИА Новости 06:50
57
Общество

Владимир Соловьев отказался от баттла с Василием Уткиным

Бывший спортивный комментатор Василий Уткин вызвал на баттл телеведущего Владимира Соловьева. Ролик он опубликовал на ютьюбе.
Афиша Daily вчера в 07:15
1,1K
Здоровье

Белоруссия обогнала Украину по числу зараженных коронавирусом

По числу зараженных Белоруссия обогнала Украину, где за сутки показатель увеличился на 397 — до 4 161 человека.
Rambler News Service 06:57
2
Политика

Путин поручил упростить порядок регистрации вакцин от коронавируса

Президент России Владимир Путин поручил правительству упростить порядок государственной регистрации иммунобиологических лекарств для профилактики опасных заболеваний и сократить сроки, в которые препараты получают регистрацию.
РБК 06:57
13
Армия и оружие

Раскрыты возможности и цели ЗРК С-500 «Прометей»

Сергей Хатылев, российский полковник в запасе, раскрыл возможности и потенциальные цели новейшего ЗРК С-500 «Прометей», разрабатываемого в РФ.
Discover24 14 апреля в 02:36
80
Кино

Вышел трейлер фильма «Лицо со шрамом» с Томом Харди

Культуромания 03:20
3
Наука

Назван ключевой виновник пандемии коронавируса

По словам специалистов института Оттавы в Канаде, промежуточными «хозяевами» коронавируса, который изначально передался от летучих мышей человеку, могли быть бездомные собаки, сообщает интернет-издание Evo-RUS.com.
Evo-rus.com 01:41
428
Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

РИА Новости 14 апреля в 14:36
4,4K
Космос

Астрономы допустили, что ранняя Земля могла быть плоской

Российская газета вчера в 09:05
48
ещё по теме
Главное