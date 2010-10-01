Коронавирус

ТАССТАССВ Дагестане вышли на плато по коронавирусу

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Дагестане, где подтверждено 2 772 случая заражения, остается сложной, сейчас в регионе вышли на плато по его распространению, заявил глава республики Владимир Васильев в эфире телеканала "Россия-24" в понедельник.
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Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Республики Дагестан с 9 сентября 2018. Член партии Единая Россия.
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