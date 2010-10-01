Здоровье

PRO Город Кирово-ЧепецкPRO Город Кирово-ЧепецкВ Кирово-Чепецком районе выявлены новые случаи заражения коронавирусом

Общее число заболевших в районе - 100 человек Региональный минздрав опубликовал актуальную на 10 июня карту распространения COVID-19 по районам Кировской области. В Кирово-Чепецком районе выявлено 2 новых случая заражения инфекцией.
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В Кирово-Чепецком районе выявлены новые случаи заражения коронавирусом

PRO Город Кирово-Чепецквчера в 07:13

В Дагестане выявлено почти 100 новых случаев заражения COVID-19

Mirmol.ruвчера в 04:12

Почти полмиллиона. Новые случаи COVID-19 выявили в России

АМИТЕЛвчера в 04:06
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Происшествия

С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве

Газета.Ru 04:26
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Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

РИА Новости 06:10
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Политика

Мэр Сиэтла посоветовала Трампу «вернуться в бункер»

Мэр Сиэтла Дженни Дюркан ответила на критику президента США Дональда Трампа и посоветовала ему «вернуться в бункер».
RT на русском 05:09
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Армия и оружие

Киевские силовики за сутки один раз обстреляли территорию ДНР

Боевики украинской армии за прошедшие сутки один раз обстреляли из 82-мм минометов поселок Гольмовский на севере Горловки.
ИА Новороссия 03:45
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Авто

Mazda опубликовала первый тизер нового пикапа Mazda BT-50

Премьера нового пикапа Mazda BT-50 состоится уже через неделю: скорее всего, технически он будет повторять D-Max, однако внешность, интерьер и список оборудования у родственных моделей будут заметно различаться.
SpeedMe вчера в 09:01
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Игры

Sony анонсирует игры для PlayStation 5. LIVE

Сегодня, 11 июня, в 23:00 мск Sony покажет игры для своей новой консоли PlayStation 5. Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию события.
Чемпионат 07:30
Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
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Политика

Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

ТАСС вчера в 05:57
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Происшествия

Сотрудники ФСИН увезли Ефремова из дома

Сотрудники ФСИН увезли актера Михаила Ефремова из его квартиры, где он содержится под домашним арестом.
РЕН ТВ 07:26
Общество

Объявлены сроки выдачи аттестатов российским школьникам

Большинство российских школьников получат аттестаты о среднем образовании до 11 июня, остальные — до 15-го.
Lenta.ru 07:48
Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина поздравила старшую дочь с 11-летием

Ксения Бородина поздравила старшую дочь Марусю с 11-летием.
Дни24 вчера в 07:55
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Происшествия

Адвокат Киркорова стал защищать семью погибшего в ДТП с Ефремовым

URA.Ru вчера в 12:03
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Общество

Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования

Получить сертификаты москвичи смогут, приняв участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
РБК 06:08
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Происшествия

В Белгазпромбанке проходят обыски

Обыск проходит в Белгазпромбанке, экс-глава которого, Виктор Бабарико, решил баллотироваться на пост президента Белоруссии.
BFM.ru 05:07
Происшествия

СК изучит новое видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД

Калининградские следователи изучают новую видеозапись, которая появилась по делу о смерти мужчины, обварившегося кипятком из батареи отопления в помещении ОВД.
Российская газета 07:35
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Общество

Антитела к коронавирусу обнаружили у 17,4% жителей Москвы

У жителей Москвы начинает формироваться популяционный иммунитет к новой коронавирусной инфекции, антитела к вирусу обнаружили уже у 17,4% жителей.
ТАСС 07:17
55
Происшествия

Сим-карту Михаила Ефремова использовали для входа в Telegram

Сим-карту актера Михаила Ефремова, который находится под домашним арестом после ДТП со смертельным исходом, использовали для входа в Telegram, сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:18
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Шоу-бизнес

Арина Шарапова рассказала «историю большого обмана» Михаила Ефремова

Телеведущая отметила, что все случившееся с артистом можно назвать "историей большого обмана".
iReactor вчера в 03:00
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Авто

Кроссовер Toyota Wildlander ставит рекорды продаж

Как выяснил портал "Новые автомобили" в ходе мониторинга авторынка, в мае текущего года Wildlander установил рекорд по продажам и стал вторым по популярности кроссовером в модельном ряду японского автогиганта с результатом 7,6 тысячи реализованных авто, уступив только собрату RAV4.
Новые автомобили 09 июня в 22:24
5
Авто

Mercedes-Benz назвал цены на новый седан E-Class в России

Вслед за рестайлинговым универсалом Mercedes-Benz E-Class All-Terrain до России добралась и главная модель обновленного семейства – седан E-Class.
Автоновости дня 05:45
8
Происшествия

В Калужской области задержаны двое высокопоставленных полицейских

В Калужской области задержаны начальник межмуниципального отдела МВД России "Юхновский" и начальник отделения по вопросам миграции этого же района.
Московский Комсомолец Калуга 06:34
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Здоровье

В Чувашии разберутся с койками и дисбалансом при госпитализации

Чебоксары, 11 июня 2020, 10:16 — REGNUM Врио главы Чувашии Олег Николаев поручил разобраться с дисбалансом в части соблюдения рекомендаций по показаниям для госпитализации пациентов с коронавирусом.
REGNUM 03:16
33
Политика

В Кремле оценили российскую статистику по коронавирусу

На вопрос, не считают ли в Кремле цифры необычными, он ответил: "Нет".
Российская газета 06:05
20
Политика

В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы

В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Piter.tv вчера в 07:12
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Технологии

«ВКонтакте» научилась распознавать текст голосовых сообщений

В компании заявили, что новая функция распознавания текста голосовых сообщений доступна пока только части пользователей мобильного приложения.
RuNews24.ru 09 июня в 07:47
75
Общество

В ПФР рассказали о средствах на выплаты опекунам

Пенсионный фонд России перечислил 27,1 миллиона рублей на выплаты гражданам, взявшим на временное проживание людей из организаций соцобслуживания, выплаты одобрены 1146 опекунам, сообщила пресс-служба фонда.
РИА Новости 05:23
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Общество

Отели и гостиницы Кубани начинают прием туристов с 12 июня

ТАСС/ Отели и гостиницы вместимостью до 50 номеров основного курортного региона России - Краснодарского края - возобновят приостановленный из-за пандемии коронавируса прием туристов с 12 июня, заявил в ходе заседания оперативного штаба в четверг глава региона Вениамин Кондратьев.
ТАСС 06:43
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Происшествия

На Кубани за сутки подтверждено 80 случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 11 июня 2020, 10:50 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за сутки в Краснодарском крае, сообщили 11 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:50
1,6K
Общество

В Краснодарском крае отменили пропускной режим

Помимо решения об отмене пропускного режима, было также принято решение о снятии ограничений на передвижение между городами и районами Краснодарского края.
Известия 07:15
213
Общество

Школы Петербурга откроются 1 сентября в очном режиме

Образовательные учреждения Санкт-Петербурга возобновят работу в очном режиме с 1 сентября, заявил в четверг, 11 июня, в ходе заседания рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению коронавируса губернатор города Александр Беглов, сообщает пресс-служба Смольного.
Известия 07:56
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