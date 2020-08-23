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Замана
Замана

В Дагестане за сутки обнаружен 61 новый случай заражения коронавирусом

За все время эпидемии в Дагестане выявлено 10 395 заражений, от коронавируса вылечились 9261 человек, 482 скончались.В источнике
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Зори Табасарана

В Дагестане за сутки коронавирусом заразились 63 человека

Зори Табасарана07:28
Замана

В Дагестане за сутки обнаружен 61 новый случай заражения коронавирусом

Замана07:21
Ёлдаш

В Дагестане за сутки выявлено 62 случая заражения коронавирусом

Ёлдаш20 августа в 04:24
Черновик

Официально в рост: 62 новых зараженных коронавирусом за сутки в Дагестане

Черновик20 августа в 05:44
Махачкалинские известия

В Дагестане за сутки выявлено 62 случая заражения COVID-19

Махачкалинские известия20 августа в 05:10
ИА Красная Весна

В Дагестане за сутки выявили еще 62 заражения коронавирусом

ИА Красная Весна21 августа в 10:15

Косплей недели: Dragon Age 2, Assassin’s Creed Valhalla, «Ведьмак», DC Comics

Фотограф — Кира Митенкова Эйвор — Assassin’s Creed Valhalla Потрясающая семейная пара Maul Cosplay и Maja Felicitas многие годы радует своих фанатов качественным косплеем, а ещё нередко выступает в качестве официальных моделей на игровых презентациях.
Игромания.ру09:20

МИД Белоруссии заявил, что руководству страны не нужны советы из Киева

Как передает БелТА, пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз подчеркнул огромное количество внутренних проблем в самой Украине, что должно заставлять руководство страны заниматься именно ими, а не раздачей советов соседям.
Слово и Дело09:11
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ПСБ и Ульяновская область подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение, которое подписали председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, также предусматривает развитие банковской инфраструктуры в регионе, широкое внедрение современных банковских технологий и повышение доступности финуслуг для жителей и компаний области.
РИА Новости09:36