Происшествия
РБКВ Дагестане задержали главу района по подозрению в мошенничестве
В Дагестане задержали исполняющего обязанности главы Дербентского района по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России. По данным официального сайта муниципалитета, и.о. главы района является Фуад Шихиев.
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с чего всё началось
В сообщении пресс-службы СК России по Республике Дагестан говорится, что в отношении и.о. главы района было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере".РЕН ТВ15:22
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Шоу-бизнес
«Хайзенберг» из сериала «Во все тяжкие» вылечился от коронавируса
Актер Брайан Крэнстон, сыгравший роль Уолтера Уайта ("Хайзенберга") в сериале "Во все тяжкие", смог победить коронавирус и пожертвовал свою плазму для других больных.
Газета.Ru 21:45
Общество
Вильфанд рассказал о погоде в российских регионах в августе
Температура в августе на 50% территории России ожидается выше нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 17:12
Кино
Квентин Тарантино определил 11 лучших фильмов в истории кино
Topdaynews.ru 28 июля в 02:17
Здоровье
На Алтае выявили 22 новых случая заражения коронавирусом за сутки
Двадцать два человека заразились коронавирусом в Республике Алтай за сутки, число заражённых увеличилось до 1551, сообщают в региональном оперштабе.
РИА Новости 02:24
Гаджеты
Выпущен полноценный Windows-ПК размером чуть больше флешки
Портативный настольный ПК Компания XCY, специализирующаяся на выпуске компьютеров небольших размеров, разработала новый сверхкомпактный ПК Mini PC Stick.
CNews 11:06
Кино
Российские зрители выбрали лучшие сериалы 2020 года
ToDay News Ufa 16:20
Кино
Культовый аниме «Призрак в доспехах» переиздадут в 4K Ultra HD
Новое издание выйдет на Blu-ray в 4K Ultra HD с поддержкой Dolby Vision и Dolby Atmos.
ИА Красная Весна 13:03
Общество
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
Газета.Ru 15:31
Армия и оружие
В «Ростехе» увеличат ударную силу российских танков
В "Ростехе" запатентовали устройство, которое увеличит ударную силу российских танков.
Дни24 04:05
Политика
В отношении задержанных в Белоруссии россиян возбудили дело о терактах
В отношении задержанных в Белоруссии россиян возбуждено уголовное дело за подготовку терактов.
МонаВиста 03:18
Экономика
Путин пообещал выделить Иркутской области 10 млрд рублей
Кобзев пояснил, что в рамках соглашения с Минфином России Иркутская область должна сократить свои расходы на 22 млрд руб. Однако, по словам губернатора, регион в состоянии урезать бюджет только на 10-12 млрд.
Газета.Ru 14:22
Футбол
В Швейцарии возбуждено уголовное дело против президента ФИФА Инфантино
На главу ФИФА Джанни Инфантино завели уголовное дело. Как сообщает источник, расследование инициировала швейцарская прокуратура.
Vprognoze.ru 21:47
Политика
В сенат США внесен законопроект о ежегодной военной помощи Украине
Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США внесла законопроект, предусматривающий ежегодное выделение $300 млн Украине в качестве военной помощи, в том числе на предоставление летального оружия.
Известия 19:35
Общество
Число обломков взорвавшегося на орбите российского бака выросло втрое
Количество обломков бака разгонного блока "Фрегат", взорвавшегося в космосе в мае, выросло почти втрое - с 65 до 175, следует из данных ВВС США, опубликованных на специализированном сайте space-track.org.
РИА Новости 20:13
Здоровье
В Бурятии за сутки 42 человека заразились коронавирусом
Из 42 новых случаев COVID-19: 13 человек обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.
Первое альтернативное телевидение 21:07
Политика
Польша решила участвовать в суде по «Северному потоку — 2»
Польский концерн PGNiG решил принять участие в суде по делу об освобождении "Северного потока — 2" от требований обновленной Газовой директивы ЕС.
Газета.Ru 16:15
Происшествия
Добровинский спрогнозировал приговор по делу Ефремова
Адвокат потерпевших по уголовному делу о пьяном ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский считает, что актеру вынесут обвинительный приговор.
Аргументы и Факты 16:48
Армия и оружие
Во Франции испытали новый беспилотный вертолёт VSR700 для ВМС
Париж, 30 июля 2020, 18:04 — REGNUM Перспективный палубный разведывательный беспилотный вертолет VSR700, создаваемый по заказу ВМС Франции, совершил свой первый свободный полет, сообщает 30 июля пресс-служба концерна Airbus.
REGNUM 11:04
Финансы
Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля на 2020 год
Сбербанк ухудшил прогноз среднегодового курса рубля на 2020 год до 70-71 рублей за $1 с ранее ожидавшихся 70,7 рублей.
ТАСС 11:06
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru 28 июля в 18:51
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
Футбол
Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»
Газета.Ru 12:34
Автоспорт
Ферстаппен не собирается вставать на колено
Шестикратный чемпион королевской гоночной серии Льюис Хэмилтон (выступает в составе "Мерседес") искренне надеется, что в дальнейшем абсолютно все пилоты последуют его примеру и перед началом каждого этапа будут вставать на колено.
CT news 15:31
Политика
Козак назвал неэффективными переговоры с Ермаком по Донбассу
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, который курирует вопросы политики в отношении Украины, назвал неэффективными переговоры по мирному урегулированию в Донбассе на уровне советников глав государств, сообщил РБК источник, близкий к переговорам.
РБК 13:02
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах с 1 сентября
Новый учебный год в российских школах начнется как это всегда и бывает — 1 сентября, если, конечно, не будет никаких дополнительных рисков в отдельных регионах страны, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ.
Live24 вчера в 07:48
Происшествия
Расчленившую в Санкт-Петербурге рэпера Энди Картрайта жену отпустили
В Санкт-Петербурге накануне обнаружили труп российского рэпера, участника Versus Battle Энди Картрайта.
SM News 06:34
Политика
Украина выразила протест из-за отправки гуманитарной помощи на Донбасс
МИД Украины направил РФ ноту протеста из-за отправки гуманитарной помощи на Донбасс, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу украинского министерства.
Газета.Ru 16:54