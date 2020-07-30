с чего всё началось

В Дагестане задержали исполняющего обязанности главы Дербентского района по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России. По данным официального сайта муниципалитета, и.о. главы района является Фуад Шихиев.

В Дагестане задержали главу района по подозрению в мошенничестве

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