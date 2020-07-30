Происшествия

РБКРБКВ Дагестане задержали главу района по подозрению в мошенничестве

В Дагестане задержали исполняющего обязанности главы Дербентского района по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России. По данным официального сайта муниципалитета, и.о. главы района является Фуад Шихиев.
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с чего всё началось
В сообщении пресс-службы СК России по Республике Дагестан говорится
, что в отношении и.о. главы района было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере".
РЕН ТВ15:22

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Руководство Дербентского района обвинили в мошенничестве

Ёлдаш15:39

И.о. главы Дербентского района Дагестана задержали по подозрению в организации ОПГ

ТАСС15:08

Руководство Дербентского района обвинили в махинациях на 200 миллионов

Российская газета10:53

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На и.о. главы Дербентского района завели уголовное дело

РИА Дагестан11:00

Глава Дербентского района и другие должностные лица продали земельные участки в муниципалитете на 200 миллионов рублей

Mirmol.ru11:27

Главу района Дагестана обвинили в мошенничестве в особо крупном размере

РИА Новости10:25
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В «Ростехе» увеличат ударную силу российских танков

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В отношении задержанных в Белоруссии россиян возбудили дело о терактах

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Во Франции испытали новый беспилотный вертолёт VSR700 для ВМС

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Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля на 2020 год

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МИД Украины направил РФ ноту протеста из-за отправки гуманитарной помощи на Донбасс, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу украинского министерства.
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