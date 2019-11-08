Происшествия
РБКВ Дагестане задержали собравших 10 млн руб. «финансистов» ИГ
В Дагестане задержали двух «финансистов» запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», передает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение ФСБ.
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Общество
Производители молока попросили ослабить регулирование отрасли
Прежде всего предприятия просят решить проблему с использованием навоза: для его применения в качестве удобрения необходимо оформлять специальные лицензии и паспорта отходов.
Известия 00:49
Общество
Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур
Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.
Известия вчера в 19:30
Шоу-бизнес
Екатерина Климова показала свою естественную красоту
Естественно, среди армии поклонников нашлись и те, кто, как обычно, решил бросить камень в огород Климовой, предложив в следующий раз снять фотосессию в шубе.
Bimru.ru вчера в 02:20
Футбол
Хонда подписал контракт с «Витессом» и снова будет работать со Слуцким
Японский полузащитник Кейсуке Хонда подписал контракт с «Витессом», сообщает официальный сайт клуба.
Спорт день за днем 06 ноября в 10:25
Политика
Макрон представил три сценария развития России
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на данный момент существует три варианта развития России.
Известия вчера в 17:23
Происшествия
В Томске эвакуировали 60 человек из-за пожара в многоэтажном доме
В Томске произошёл пожар в шестнадцатиэтажном жилом доме, эвакуированы более 60 человек.
RT на русском 01:13
Происшествия
Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ
Напавшие на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе являлись боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.
Lenta.ru 06 ноября в 02:50
Музыка
Определены песни, которые не надоедает слушать до конца
Слово и Дело вчера в 19:12
Общество
Москвичам предсказали «вишневую» зиму
Температура предстоящей зимой в Москве будет на один-два градуса выше климатической нормы и станет одной из самых мягких, синоптики называют такие зимы «вишневыми».
Lenta.ru 02:30
Кино
Создатели четвертых «Мстителей» нарушили правила вселенной ради Капитана Америки
Создатели «Мстителей» в недавнем интервью Slashfilm признались, что ради удивительного эпизода в «Финале» им пришлось поступиться деталями, а именно заставить молот Тора работать не так, как все привыкли.
Popcornnews.ru вчера в 02:30
Футбол
Представлена форма сборной России на Евро-2020 по футболу
В Москве состоялась презентация формы футбольной сборной России для участия нашей команды на чемпионате Европы, который пройдет в 2020 году.
Вести.Ru вчера в 12:31
Общество
Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами
Российская газета вчера в 16:04
Общество
Минувшая ночь в Петербурге — самая холодная с начала осени
Со среды на четверг, 7 ноября, Петербург и область накрыл настоящий мороз. Минувшая ночь стала самой холодной с начала осени.
Мойка78 вчера в 04:19
Общество
Росстат назвал число ведущих здоровый образ жизни россиян
12% россиян придерживаются здорового образа жизни, сообщает Росстат.
Газета.Ru 01:58
Музыка
Пользователи в Сети выбрали лучшие музыкальные клипы десятилетия
РИА Новости вчера в 17:08
Общество
Новомосковск назван одним из самых недружелюбных городов России
MySLO.ru вчера в 14:31
Общество
Польские антимонопольщики пообещали Газпрому «самый высокий штраф в своей истории»
Польский антимонопольный регулятор UOKIK на пресс-конференции относительно своего решения в отношении проекта "Северный поток 2" 8 ноября в 13:00 мск объявит о "самом высоком штрафе в своей истории", сказало ведомство в приглашении для прессы.
Интерфакс вчера в 11:20
Происшествия
Рядового Шамсутдинова отправят на психиатрическую экспертизу в Москву
Срочник Рамиль Шамсутдинов, открывший огонь в воинской части в Забайкалье, будет отправлен в декабре в Москву на психиатрическую экспертизу, сообщил ТАСС его отец Салим Шамсутдинов.
Коммерсантъ 01:59
Происшествия
После унижения второклассницы в школе Новосибирска запретили чаепития
Скандал разгорается в школе №183 Новосибирска. Там второклассницу «унизили» за то, что ее родители не сдали деньги на нужды класса.
Авторадио 06 ноября в 07:13
Происшествия
Девушка-подросток скончалась после драки в Екатеринбурге
Несовершеннолетняя девушка погибла в Екатеринбурге в результате драки между двумя группами молодых людей.
Известия 02:21
Авто
В России появилась бизнес-версия Volkswagen Touareg
Volkswagen объявил о старте продаж в России флагманского кроссвера Touareg в комплектации Business, цена которой варьируется от 3,7 млн до 4,22 млн руб. Внешне Business отличается 18-дюймовыми лекгосплавными колесными дисками и рейлингами на крыше.
Авторамблер вчера в 02:34
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко попыталась оправдать Дмитрия Тарасова за его слова
Анастасия Костенко попыталась оправдать своего мужа Дмитрия Тарасова за его слова про леща.
Bimru.ru вчера в 22:33
Политика
Рябков считает, что США тянут время, чтобы избавиться от СНВ-3
Соединенные Штаты специально тянут время и ищут повод для того, чтобы избавиться от Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
ТАСС 01:47
Общество
Хабаровские коммунисты разделились в годовщину Октябрьской революции
Сегодня, 7 ноября в Хабаровске представители коммунистических взглядов отмечали 102-ю годовщину Октябрьской революции – именно этот праздник заменили официальным Днем народного единства.
Московский Комсомолец вчера в 02:37
Политика
Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru вчера в 08:00
Общество
Страховщики предрекли поколению миллениалов бедность и быструю смерть
В исследовании уточняется, что смертность среди них на 40% выше, чем у представителей предыдущего поколения Х, которые родились в 1961–1981 годах.
Газета.Ru вчера в 22:47
Общество
Вооруженные люди в шутку захватили студию украинского телеканала
Украинский телеканал «Прямой» показал в прямом эфире постановочный захват студии вооруженными людьми.
Известия вчера в 17:47