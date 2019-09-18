Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксВ Дагестане задержан сторонник ИГ, планировавший теракт

В Дагестане задержан сторонник "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещенная в РФ), который планировал теракт в отношении сотрудников правоохранительных органов и местных властей.
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В Дагестане при попытке достать бомбу из тайника задержали боевика ИГ

РБК08:09

Террориста и его тайник с мощной бомбой нашли на Кавказе

Lenta.ru07:56

В Дагестане задержали сторонника ИГ*, готовившего теракт в республике

РИА Новости07:57

Готовивший теракт сторонник ИГ задержан в Дагестане

RT на русском07:41

В Дагестане с мощной бомбой задержан сторонник ИГ

Московский Комсомолец07:41

Опубликовано видео с места задержания сторонника ИГ* в Дагестане

РЕН ТВ08:05

В Дагестане задержан сторонник ИГ, планировавший теракт

Интерфакс07:49
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Армия и оружие

Хуситы в Йемене заявили, что готовы атаковать цели в Дубае и Абу-Даби

Захватившие власть на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) пригрозили ударами по главным городам ОАЭ - Дубаю и Абу-Даби после атаки на нефтяные предприятия Саудовской Аравии.
РИА Новости 13:41
Шоу-бизнес

Состояние Заворотнюк улучшилось

13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.
Lenta.ru 12:03
Космос

Рогозин отказался раскрывать причину появления дыры в «Союзе»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация выяснила, причину появление дырки в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:01
Финансы

ФРС США вновь снизила базовую ставку

Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых.
Газета.Ru 14:18
Происшествия

В общежитии под Челябинском произошел хлопок, похожий на гранату

В общежитии Златоуста под Челябинском сдетонировал похожий на гранату предмет.
Газета.Ru 12:59
Политика

Дочь Пескова увидела попытку госпереворота в приговоре Устинову

РБК 12:20
Шоу-бизнес

Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу

Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20
Происшествия

В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро

Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.
РИА Новости 12:49
Происшествия

В Ялте изобличена полицейская ОПГ по легализации нелегальных мигрантов

Во время спецоперации в ночь на 18 сентября сотрудники Следственного комитета России ликвидировали в Ялте преступную группу, что помогала мигрантам незаконно попадать на территорию России и затем легализовывала их.
Российская газета 05:54
Шоу-бизнес

Заворотнюк перенесла трепанацию черепа

Ещё в апреле текущего года российская популярная актриса Анастасия Заворотнюк перенесла в одной из клиник Германии трепанацию черепа.
Ugpressa.ru вчера в 16:27
Происшествия

В Краснодаре сильный ветер снёс стрелу башенного крана

По информации «Кубанских новостей», на строительной площадке на улице Восточно-Кругликовской около 13:30 в среду от порыва ветра упала стрела башенного крана, обошлось без пострадавших.
REGNUM 09:28
Армия и оружие

Новейший комплекс РЭБ «Палантин» впервые применили на учениях в ЗВО

Военное обозрение вчера в 02:28
Здоровье

В России некомпетентных врачей начнут штрафовать

Законопроект о штрафах для врачей в Совете Федерации начнут обсуждать в конце этого месяца. Его подготовили в Министерстве здравоохранения.
UfacityNews.ru вчера в 03:06
Политика

Киев обвинил Россию в срыве нормандского саммита

Заявление о вине России в срыве нормандского саммита сделал глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко 18 сентября, сообщает Интерфакс-Украина.
Красная весна 10:45
Политика

Украина вновь поставила условия для реализации «формулы Штайнмайера»

Украинская делегация на состоявшейся в среду в Минске очередной встрече контактной группы вновь поставила жесткие условия выполнения Киевом политических пунктов минских соглашений.
ТАСС 14:01
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru вчера в 01:56
Единоборства

Российский боксер Бабанин не сумел выйти в полуфинал ЧМ по боксу

Российский боксер Максим Бабанин не сумел пробиться в полуфинал чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге в весовой категории свыше 91 кг.
РИА Новости 12:04
Политика

Трамп дал указание существенно ужесточить санкции в отношении Ирана

Президент США Дональд Трамп поручил Министерству финансов значительно ужесточить санкции против Ирана.
ТАСС 09:16
Шоу-бизнес

Опубликовано видео с мужем Заворотнюк в столичной клинике

Фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, заметили в одной из столичных больниц.
ФАН 08:29
Шоу-бизнес

Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге

Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag 03:54
Происшествия

В Омске женщина прострелила себе голову во время селфи

Rostov gazeta 12:46
Кино

Холли Мэри Комбс и Алисса Милано сыграют в «Анатомии страсти»

Актрисы Холли Мэри Комбс и Алисса Милано, сыгравшие сестер-волшебниц в сериале «Зачарованные», снова выступят в роли сестёр в «Анатомии страсти», сообщает телекомпания ABC.
REGNUM 02:20
Футбол

Байер — Локомотив 0:1 (1-й тайм)

Стало известно, кого из футболистов тренеры «Локомотива» выпустят на поле первыми на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против немецкого "Байера".
Национальная служба новостей 14:59
Общество

Мособлдума поддержала запрет продажи спиртного в кафе в жилых домах

Московская областная дума поддерживает инициативу введения запрета на продажу алкоголя в небольших кафе и ресторанах в многоквартирных домах, но также важно рассмотреть вопрос установления временных ограничений для продажи, потому что такая необходимость "давно назрела", считает председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
РИА Новости вчера в 09:49
Происшествия

Напавший на людей в Крыму волк был болен бешенством

РИА Новости 02:12
Происшествия

Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой спустя год разлуки

После новостей о случившемся с девочкой Лидия попыталась встретиться с ребенком, однако ее не пустили даже в больницу.
Известия 06:15
Политика

Главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском 14:07
Общество

С какого возраста положены льготы для предпенсионеров

Налоговые льготы положены людям более старшего возраста - тем, кто достиг прежнего возраста выхода на пенсию, то есть 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
Российская газета вчера в 11:20
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк прервала молчание и записала мощное обращение

Накануне появилась информация, что Анна посетила Анастасию Заворотнюк, а сестра Жанны Фриске и отец ее ребенка Дмитрий Шепелев публично обратились к семье "звездной няни".
Российский Диалог вчера в 01:48
Экономика

Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

РБК вчера в 11:19
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