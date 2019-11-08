с чего всё началось

Датский террорист Базил Хассан, предположительно, может быть причастен к подрыву российского лайнера A321 в небе над Синайским полуостровом в 2015 году, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на датскую телерадиокомпанию DR.

В Дании нашли причастного к крушению российского А321 над Синаем

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