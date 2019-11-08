с чего всё началось

Датский террорист Базил Хассан, предположительно, может быть причастен к подрыву российского лайнера A321 в небе над Синайским полуостровом в 2015 году, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на датскую телерадиокомпанию DR.

В Дании нашли причастного к крушению российского А321 над Синаем

Общество Игоря Верника госпитализировали Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».

Общество Институт русского языка назвал «пожар» словом года «Всплеск частотности слова «пожар» обусловлен двумя событиями — пожар в Соборе Парижской Богоматери и пожары в Сибири», — заявил научный руководитель проекта «Слово года» Михаил Осадчий.

Экономика В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Происшествия Суд в Вене освободил бывшего чиновника Минкульта Мазо под залог Земельный суд Вены по уголовным делам постановил освободить бывшего чиновника российского Минкульта Бориса Мазо, задержанного накануне, под залог в размере € 25 тыс. Одним из условий освобождения стал запрет покидать Австрию, сообщили ТАСС в суде в пятницу, 8 ноября.

Транспорт В России началась продажа билетов на поезда в Крым С 23 декабря из Санкт-Петербурга в Севастополь начнет ходить поезд №7/8 (время в пути составит 43,5 часа), с 24 декабря - состав №27/28 из Москвы в Симферополь (время в пути - 33 часа).

Технологии Китай анонсировал начало разработок сетей G6 Министерство науки и технологий Китая сообщило о начале параллельной разработки сетей 6G двумя группами, передает CNBC.

Технологии Android-приложение ai.type собирало данные пользователей Только в 2017 году приложение собрало данные более 30 млн пользователей, которые находились в свободном доступе.

Шоу-бизнес Ксению Собчак пристыдили за Константина Богомолова Ксения Собчак рассказала, что ее впервые в жизни пристыдили за 44-летнего мужа Константина Богомолова, который с лета работает худруком московского Театра на Малой Бронной.

Общество Минюст до конца года завершит работу по отмене правовых актов СССР "До конца 2019 года планируется завершить работу по исполнению соответствующего поручения правительства РФ, что позволит признать не действующими на территории Российской Федерации либо утратившими силу правительственные акты СССР и ведомственные нормативные правовые акты РСФСР и СССР с 1 февраля 2020 года", - отметили в Минюсте.

Происшествия На Рублевском шоссе из автоцентра похитили мужчину Мужчину связали и похитили из автоцентра на Рублевском шоссе в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

Общество Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2» Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.

Гаджеты Роскачество обновило рейтинг смартфонов Роскачество совместно с International Consumer Research Testing обновили список самых популярных смартфонов.

Политика Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.

Политика СМИ сообщили о планах США упразднить пост спецпредставителя по Украине Пост спецпредставителя США по Украине, который до отставки в сентябре 2019 года занимал Курт Волкер, вероятно, будет упразднен, пишет американский журнал Foreign Policy со ссылкой на источники в администрации США.