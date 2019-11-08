Происшествия
Газета.RuВ Дании нашли причастного к крушению российского А321 над Синаем
Датский террорист Базил Хассан, предположительно, может быть причастен к подрыву российского лайнера A321 в небе над Синайским полуостровом в 2015 году, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на датскую телерадиокомпанию DR.
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с чего всё началось
Как стало известно «Датскому радио», признанный в Австралии виновным в попытке взрыва самолета Etihad Халед Хаят рассказал, что к крушению А321 причастны его брат Терек и гражданин Дании Базил Хассан, они якобы помогли спланировать атаку.Телеканал 360°06:51
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Австралийский террорист признался, что самолет над Синаем взорвал его датский напарник
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